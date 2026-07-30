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Receta de tarta de zapallitos con jamón y queso, rápida y fácil

Esta versión rápida combina masa de tarta con verduras salteadas, fiambre en tiritas y queso fresco, ligados con huevos y crema para lograr un relleno tierno y un gratinado parejo

Una tarta salada de zapallitos con jamón y queso sobre una tabla de madera, con una porción retirada, junto a una ensalada de rúcula y tomates. Hay una espátula de servir, un plato blanco y saleros de madera en el fondo.
La tarta de zapallitos con jamón y queso funciona como una receta práctica para los días apurados (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Hay recetas que son un salvavidas en los días apurados, y la tarta de zapallitos con jamón y queso es una de esas opciones infalibles. Perfecta para el almuerzo rápido, una cena liviana o para la vianda de los chicos, su sabor suave y cremoso gusta a todos.

En Argentina, las tartas saladas son parte del menú semanal en muchos hogares, y la de zapallitos con jamón y queso se ganó un lugar especial por su practicidad. Se prepara en pocos pasos, con ingredientes básicos que siempre están en la heladera. Es ideal para aprovechar zapallitos frescos de estación y darle un toque distinto con el agregado del jamón y el queso, dos clásicos argentinos.

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Receta de tarta de zapallitos con jamón y queso

La tarta de zapallitos con jamón y queso consiste en una base de masa para tarta, rellena con zapallitos salteados, jamón cocido en tiritas y queso fresco, todo unido por una mezcla de huevos y un toque de crema o leche para darle suavidad. Se termina con un dorado perfecto en horno, logrando un relleno tierno y cremoso, con el clásico gratinado en la superficie.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos

  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  • 1 disco de masa para tarta (hojaldrada o criolla)
  • 3 zapallitos redondos medianos
  • 2 cebollas chicas
  • 150 gr de jamón cocido en tiritas
  • 200 gr de queso fresco (tipo cuartirolo o mozzarella)
  • 3 huevos
  • 100 ml de crema de leche o leche
  • Sal y pimienta, a gusto
  • Aceite, cantidad necesaria
Masa circular, tres zapallitos redondos, tiras de jamón cocido, cubos de queso fresco, un cuchillo y un palo de amasar sobre madera.
La lista de ingredientes de la tarta combina masa, zapallitos, jamón cocido y queso fresco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tarta de zapallitos con jamón y queso, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200 °C. Aceitar levemente una tartera y forrar con la masa.
  2. Cortar los zapallitos y las cebollas en rodajas finas. En una sartén, saltear primero la cebolla durante 2 minutos y luego agregar los zapallitos. Cocinar hasta que estén tiernos y haya evaporado el líquido.
  3. Retirar del fuego y dejar entibiar. Agregar el jamón en tiritas y el queso cortado en cubos pequeños.
  4. En un bol, batir los huevos con la crema (o leche). Salpimentar.
  5. Unir la mezcla de zapallitos, jamón y queso con los huevos batidos.
  6. Volcar el relleno sobre la masa. Distribuir bien y, si querés, sumar queso rallado por encima.
  7. Llevar al horno en la parte media durante 25 minutos, hasta que el relleno esté firme y la masa dorada. El secreto es no pasarse con la cocción para que el relleno quede jugoso.
  8. Dejar entibiar unos minutos antes de cortar para que no se desarme.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 250 kcal
  • Grasas: 13 gr
  • Carbohidratos: 22 gr
  • Proteínas: 12 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, la tarta dura hasta 3 días bien tapada. Se puede freezar (ya cocida) hasta 2 meses, envuelta en film o en un recipiente hermético. Para recalentar, llevar directo al horno o microondas.

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