9 plantas para el baño que cambian el olor del ambiente sin productos artificiales

Las plantas aromáticas reducen la percepción de malos olores en ambientes húmedos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Plantas para el baño pueden ayudar a atenuar los malos olores, aportar fragancias naturales y acompañar el control de la humedad en un espacio donde la limpieza por sí sola no siempre basta. Según AD Magazine, publicación especializada en arquitectura y diseño de interiores, esta alternativa también evita depender de aromatizantes artificiales de efecto breve.

Las plantas y flores para el baño cumplen varios usos a la vez: decoran, refrescan el ambiente y, según la especie, ayudan a contrarrestar aromas desagradables. El texto plantea además que, frente a los productos químicos en aerosol, eléctricos o en barra, estas opciones naturales ofrecen una solución más simple para un entorno húmedo y con poca luz.

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1. Lirio

El lirio tolera poca luz y aporta una fragancia floral dulce. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lirio o azucena destaca por una fragancia dulce en la que sobresalen notas florales y, según la variedad, matices apimentados, herbales o amaderados. Es una planta asociada a la pureza y la renovación, capaz de dar una sensación de frescura intensa en el baño.

También figura entre las especies que toleran bien la poca entrada de luz y el exceso de humedad. Su aspecto puede parecer delicado, pero el artículo señala que se adapta con facilidad a ese tipo de ambiente.

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2. Crisantemo

El crisantemo perfuma con notas herbales y requiere distancia de la regadera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crisantemo aparece como otra opción para el baño, aunque con una precaución concreta: resiste hasta 60% de humedad, pero conviene mantenerlo lejos de la regadera. Su mejor ubicación, según el texto fuente, está cerca de la ventana o de la puerta.

Su aroma se inclina hacia lo herbal, con notas terrosas y alcanforadas que refuerzan una sensación fresca. Su simbolismo cambiante entre culturas, desde el luto hasta la felicidad, y lo presenta como una especie originaria de Asia.

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3. Jazmín

El jazmín intensifica su aroma durante la noche y sostiene el perfume hasta la mañana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jazmín sobresale por un perfume floral intenso, con notas dulces y afrutadas. Su fragancia gana fuerza durante la noche, de modo que el baño puede conservar ese aroma hasta la mañana.

Su cultivo exige atención al riego, porque no tolera el encharcamiento en la base, aunque sí se beneficia de la humedad ambiental. Si la planta crece en un patio, el artículo sugiere conducir sus ramas hacia la pared donde esté la ventana del baño para que el olor llegue desde el exterior.

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4. Menta

La menta aporta un olor mentolado y se asocia a efectos desodorizantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La menta se distingue por un aroma fresco y mentolado, razón por la que se incluye entre las especies útiles para neutralizar olores en el baño. También la vincula con una idea de purificación desde la tradición simbólica.

En cuanto a sus cuidados, requiere sombra, humedad en el ambiente y evitar el calor excesivo. Su mantenimiento, según el texto, es simple en comparación con otras plantas aromáticas.

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Según investigaciones del National Institutes of Health (NIH), la menta contiene aceites esenciales como el mentol, que poseen propiedades antimicrobianas y desodorizantes. Estos componentes contribuyen a neutralizar olores en espacios cerrados y húmedos, lo que respalda su uso tradicional para refrescar ambientes interiores.

5. Azalea

La azalea combina valor ornamental y perfume intenso con matices florales o cítricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La azalea combina función ornamental y perfume intenso, que algunas personas perciben como floral y dulce, y otras con reflejos cítricos. El artículo la describe como una planta capaz de ocultar olores molestos y elevar la apariencia del baño.

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Incluye además un uso puntual: dejar una flor en el tanque de agua del inodoro para que el aroma se libere con cada descarga. La humedad ambiental no representa un problema, pero el sustrato no debe quedar encharcado.

6. Eucalipto

El eucalipto libera compuestos volátiles cuando el vapor activa su aroma durante la ducha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El eucalipto figura entre las especies de aroma más reconocible, con notas mentoladas, amaderadas y alcanforadas. El texto le atribuye la capacidad de refrescar el ambiente y aliviar las vías respiratorias congestionadas.

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Su uso en el baño exige una rutina distinta a la de otras plantas, porque no soporta la humedad constante. La recomendación es colocarlo allí durante la ducha para que el vapor active sus partículas aromáticas y, después, llevarlo a un lugar seco.

Diversos estudios de la American Lung Association han señalado que el eucalipto libera compuestos volátiles que pueden ayudar a despejar las vías respiratorias en ambientes húmedos. La exposición a su aroma, activado por el vapor de la ducha, se asocia con una leve mejoría en la sensación de congestión nasal, aunque no reemplaza tratamientos médicos para afecciones respiratorias

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7. Gerbera

La gerbera ofrece un perfume discreto y suma color al espacio - Crédito: Infobae / Gemini / Imagen ilustrativa

La gerbera se dirige a quienes prefieren una fragancia discreta antes que un perfume dominante. El texto señala que no tiene un olor fuerte, pero sí ayuda a retirar aromas molestos con un matiz sutil a césped.

A eso se suma su valor visual, por su parecido con las margaritas y por sus colores intensos. También tolera bien la humedad ambiental, de modo que puede adaptarse al baño sin mayores restricciones de cuidado.

8. Begonia rosa

La begonia rosa destaca por un aroma entre rosa recién cortada y durazno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todas las begonias sirven para este fin, y el texto limita la recomendación a la begonia rosa. Esa variedad, según la pieza, es la única con un aroma que se mueve entre la rosa recién cortada y el durazno.

Por su origen tropical, soporta ambientes húmedos y el vapor de la ducha. La vigilancia debe centrarse en la aparición de hongos en el reverso de las hojas.

9. Albahaca

La albahaca perfuma con notas herbáceas y tolera humedad moderada en interiores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La albahaca cierra la lista con un aroma que mezcla frescura, dulzor, notas herbáceas y tonos terrosos. El texto subraya que su uso no debe quedar restringido a la cocina y que el baño puede ser un sitio adecuado si se busca un olor estimulante.

En materia de humedad, tolera hasta 70%, pero no resiste un ambiente completamente seco. Puede funcionar en un espacio que necesita vaho en el aire, sin descuidar el estado de sus hojas.