Tendencias
Agregar Infobae enGoogle

A los 101 años sigue la bolsa de Milán sin anteojos y atrae turistas como la barista más longeva

La historia de Anna Possi llevó visitantes a Nebbiuno, Italia, donde trabaja con su hija y una nieta en el Bar Centrale. “Mi secreto es comer poco y trabajar”, dice

Mujer mayor de perfil con cabello gris operando una máquina de espresso blanca. Se ven sus manos, una encimera y botellas en el fondo
Anna Possi abre el Bar Centrale de Nebbiuno cada mañana a las siete y sigue al frente del local desde 1958 (Reuters)
Guardar

A los 101 años, Anna Possi abre el Bar Centrale de Nebbiuno cada mañana a las siete en punto. Limpia las mesas, prepara las provisiones y se coloca detrás de la barra para atender a sus clientes, igual que lo ha hecho desde 1958.

Su historia no es solo la de una mujer que desafía el paso del tiempo: es también la de alguien que, sin saberlo, practica lo que la ciencia del envejecimiento hoy denomina longevidad integral.

PUBLICIDAD

Mujer mayor con collar rojo detrás de una torta de cumpleaños con el número cien, las palabras 'AUGURI ANNA' y dos bengalas. Detrás, un cartel 'NONNA ANNA 100'
Tras la muerte de su esposo en 1974, Anna Possi mantuvo sin interrupciones el negocio familiar del Bar Centrale Anna Rene

Nebbiuno es un pueblo del norte de Italia con apenas 1.850 habitantes, frente al lago Maggiore.

Allí, Possi —conocida por los vecinos como René, el nombre de su fallecido esposo— lleva 68 años al frente del mismo local.

Nació el 16 de septiembre de 1924 y la Confederación General Italiana de Empresas, Actividades Profesionales y Trabajo por Cuenta Propia (Confcommercio) la reconoce como la barista más longeva de Italia. Tras la muerte de su marido en 1974, mantuvo el negocio familiar sin interrupciones.

PUBLICIDAD

Retrato de una mujer de edad avanzada sonriendo detrás de una barra con botellas y vasos en los estantes
Anna Possi sostiene que el trabajo físico en el bar reemplaza al gimnasio y forma parte de su rutina diaria de longevidad (Reuters)

La rutina que reemplaza al gimnasio

La jornada de Possi comienza a las seis de la mañana. Desayuna torta de manzana, abre el bar y trabaja con la ayuda de su hija Cristina y una de sus nietas. En invierno, el local cierra a las 21.30; en verano, a las 19.30.

El trabajo físico del bar funciona como su actividad física diaria, según ella misma admite: limpiar, moverse detrás de la barra y gestionar el espacio le permite mantenerse ágil. Su dieta es austera por convicción. Al mediodía come diez gramos de espaguetis con manteca o ajo, aceite y guindilla; por la noche, puré de arvejas o garbanzos.

Evita la carne y los excesos. "Mi secreto es comer poco y trabajar. Tengo siempre la mente ocupada con hacer cosas, no me rindo ante la realidad que tengo“, declaró en 2024 al programa italiano Tg2000.

Además de atender el bar, Possi usa su computadora de escritorio para seguir el movimiento de la bolsa de Milán, todo sin anteojos. Su historia trascendió las fronteras del pueblo tras la difusión de su caso en medios italianos en 2023, lo que atrajo turistas de distintos puntos del país.

Propósito, vínculos y alegría: los pilares del envejecimiento saludable

Mujer anciana con cabello gris y cárdigan marrón opera una máquina de café espresso blanca en un mostrador, con botellas, vasos y un cuadro en la pared
Además de atender el Bar Centrale, Anna Possi sigue la bolsa de Milán en su computadora y su caso atrajo turistas en Italia desde 2023 (Reuters)

La ciencia del envejecimiento ofrece un marco para entender lo que Possi practica de manera intuitiva.

La gerontóloga y coach de liderazgo Barbara Waxman propone tres dimensiones de la longevidad: el lifespan —la cantidad total de años vividos—, el healthspan —el tiempo transcurrido con buena salud física y cognitiva— y el thirdspan, el concepto más reciente, que pone el foco en la calidad emocional y relacional del envejecimiento.

"El mayor predictor de salud en la vida adulta no es el colesterol ni la exposición al frío, sino la calidad de las relaciones personales“, afirmó Waxman en una charla TEDx. El thirdspan abarca la mentalidad, el propósito vital, los vínculos afectivos y la alegría, factores que inciden tanto en la salud mental como en la física.

Graciela Zarebski, directora del Instituto Iberoamericano de Ciencias del Envejecimiento, señaló en una nota reciente con Infobae que el factor actitudinal es el que menos se toma en cuenta dentro de las condiciones que determinan el curso de la vida.

“De nuestra actitud frente al proceso de envejecimiento dependerá gran parte de las decisiones que tomemos: la motivación para el autocuidado, el modo en que vayamos construyendo nuestros vínculos y lo previsores que seamos en el armado de lo que denomino la ‘reserva humana’”, advirtió.

Mujer mayor llevando una bandeja con vasos de bebidas, cacahuetes y bolsas de patatas fritas. Hay mesas, sillas, sombrillas y un coche blanco
Anna Rene

La historia de Anna Possi encarna, sin necesidad de terminología académica, los tres pilares que describe Waxman. Tiene propósito —el bar que heredó y sostiene—, vínculos —su hija, su nieta, los clientes de toda la vida— y una mentalidad orientada a la acción. “Si Dios quiere que esté acá, estaré acá. Espero a que me llame”, dijo en Tg2000 con una serenidad que no excluye el humor. El Bar Centrale no es solo su lugar de trabajo: es el eje de su identidad.

Possi tomó las riendas del local tras la muerte de su esposo en 1974 y nunca lo soltó. El nombre René, con el que la conocen los vecinos de Nebbiuno, preserva el recuerdo de la pareja que fundó el establecimiento, una continuidad simbólica que ella eligió mantener durante más de cinco décadas. Su celebridad creció de forma inesperada cuando los medios italianos difundieron su historia y decenas de turistas comenzaron a llegar al pequeño pueblo del norte de Italia para conocerla en persona. La atención llegó incluso a los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán: su figura recibió un saludo proyectado en el estadio de San Siro, un reconocimiento que la barista recibió desde detrás de su barra habitual. Possi tiene también sus propias cuentas pendientes.

“No puedo jubilarme ahora porque estoy pagando cotizaciones a la seguridad social que solo podré cobrar cuando cumpla 105 años”, explicó con pragmatismo. Así que planea seguir abriendo el Bar Centrale cada mañana a las siete, al menos por cuatro años más.

Temas Relacionados

LongevidadEnvejecimiento saludableEnvejecimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

6 trucos de jardinería que se transmitieron por generaciones y los expertos recomiendan

No se trata de nostalgia, sino de método: acciones pequeñas y repetidas pueden sostener un jardín más equilibrado, con menos sobresaltos, mejores respuestas ante el clima y una rutina de cuidado más previsible

6 trucos de jardinería que se transmitieron por generaciones y los expertos recomiendan

Cuáles son las comidas ricas en proteínas que recomiendan atletas, nutricionistas y chefs para favorecer la recuperación muscular

Un informe de GQ reunió las elecciones habituales de especialistas referentes gastronómicos con preparaciones que combinan distintos ingredientes para aportar nutrientes clave dentro de una dieta equilibrada

Cuáles son las comidas ricas en proteínas que recomiendan atletas, nutricionistas y chefs para favorecer la recuperación muscular

Tres plantas, 85 metros cuadrados y cortinas como única barrera: así es la casa más transparente de Tokio

El arquitecto Sou Fujimoto diseñó House NA en 2011 como una analogía habitable de un árbol: plataformas de distintas escalas, interconectadas, donde cada rincón puede funcionar como asiento, escritorio o zona de reunión

Tres plantas, 85 metros cuadrados y cortinas como única barrera: así es la casa más transparente de Tokio

Cuánta proteína aportan realmente las frutas y cómo combinarlas para potenciar su efecto

Aunque ninguna iguala al pollo ni a los lácteos, estas cinco acumulan entre 1,5 y 4 gramos por porción y pueden sumar este nutriente de forma significativa dentro de una alimentación equilibrada

Cuánta proteína aportan realmente las frutas y cómo combinarlas para potenciar su efecto

“No quieras hacer en una semana lo que no hiciste en un año”: Antonella Robledo Irigoyen explica los pequeños hábitos de los atletas de élite

En La Fórmula Podcast, la nutricionista deportiva explicó cómo la alimentación, el descanso y los hábitos sostenidos son claves para potenciar el rendimiento deportivo. Además, derribó mitos sobre las dietas restrictivas y destacó que no existen fórmulas mágicas, sino pequeños cambios que construyen grandes resultados

“No quieras hacer en una semana lo que no hiciste en un año”: Antonella Robledo Irigoyen explica los pequeños hábitos de los atletas de élite

DEPORTES

Boca Juniors buscará sellar su boleto a octavos de la Copa Sudamericana ante O’Higgins en Chile: hora, TV y formaciones

Boca Juniors buscará sellar su boleto a octavos de la Copa Sudamericana ante O’Higgins en Chile: hora, TV y formaciones

Escándalo en el tenis: una jugadora rusa fue sancionada por corrupción y suspendieron al capitán de un equipo de Copa Davis

Las vacaciones de una figura de Francia tras el Mundial 2026: fiesta, mujeres y alcohol en alta mar

Jugó en Boca, salió campeón con O’Higgins y fue compañero de Messi: “Esta noche tendré el corazón partido”

Curvas desafiantes y un dato que ilusiona: la transformación del Autódromo de Buenos Aires para intentar recibir la F1

TELESHOW

Nicki Nicole mostró su rotundo cambio de look y causó furor: “Viene para quedarse”

Nicki Nicole mostró su rotundo cambio de look y causó furor: “Viene para quedarse”

El desopilante recuerdo de Mario Pergolini con Reina Reech: la coreografía en el teatro y el baile que nadie esperaba

La singular reacción de Oriana Sabatini al álbum de fotos de Paulo Dybala

El desopilante momento que vivió Darío Barassi cuando intentó buscar un regalo del público: “Me metiste el dedo”

Una gala con complot, sanciones y votos anulados en Gran Hermano: así quedó la placa de nominados

INFOBAE AMÉRICA

Uruguay: asesinaron a un joven en la entrada de un centro de reclusión de menores y hablan de una “masacre”

Uruguay: asesinaron a un joven en la entrada de un centro de reclusión de menores y hablan de una “masacre”

Pakistán afirmó estar haciendo “todo lo posible” por reencauzar la paz entre Estados Unidos e Irán

La Unión Europea desembolsó 3.470 millones de euros más a Ucrania para drones, misiles y cazas

Condenan a más de mil años de cárcel a líderes de agrupación traficante que atemorizaron en el occidente de El Salvador

Costa Rica busca ampliar la extradición de nacionales por sicariato, lavado de dinero y otros delitos del crimen organizado