Receta de palitos de hojaldre rellenos de mermelada de frutilla, rápida y fácil

Texturas que conquistan: el contraste entre lo crocante del exterior y la suavidad frutal del centro, pensados para acompañar una tarde de mate - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un aroma a manteca recién horneada y a fruta dulce puede transformar una tarde cualquiera en un momento especial. Los palitos de hojaldre rellenos de mermelada de frutilla son de esas preparaciones que evocan meriendas en familia, reuniones espontáneas y la calidez de una bandeja compartida.

En Argentina, suelen aparecer en bandejas dulces de cumpleaños, como tentempié de media tarde o para acompañar unos mates. Es una receta que aprovecha lo simple: masa, mermelada y un toque de azúcar, pero que logra conquistar con su textura crujiente y su corazón suave y frutado.

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Receta de palitos de hojaldre rellenos de mermelada de frutilla

Se trata de tiras de masa de hojaldre que se rellenan generosamente con mermelada de frutilla, formando pequeños cilindros o palitos. Cada porción se sella cuidadosamente para evitar que el relleno se escape durante el horneado. Al llevarlas al horno, la masa se infla y desarrolla un dorado parejo y crujiente, mientras el interior conserva la humedad y el sabor intenso de la fruta.

El resultado es una combinación deliciosa de superficie crocante y relleno dulce y jugoso, perfecta para acompañar el desayuno, la merienda o un café. Esta receta destaca por su sencillez y por la posibilidad de prepararla en casa sin necesidad de conocimientos avanzados en repostería, logrando un postre casero que suele gustar a grandes y chicos.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos Preparación: 15 minutos Cocción: 25 minutos



Ingredientes

1 plancha de masa de hojaldre (aprox. 250 gr)

4 cucharadas de mermelada de frutilla

1 huevo (para pincelar)

Azúcar común, cantidad necesaria (para espolvorear)

Azúcar impalpable (opcional, para espolvorear en frío)

Un clásico reinventado para compartir: pequeños placeres que no pasan de moda y siempre tienen lugar en la mesa argentina - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer palitos de hojaldre rellenos de mermelada de frutilla, paso a paso

Precalentar el horno a 190°C. Estirar la masa de hojaldre sobre una superficie limpia. Cortar tiras de aproximadamente 3 cm de ancho y 10-12 cm de largo. Colocar una pequeña cantidad de mermelada de frutilla en el centro de cada tira, dejando los bordes libres. Doblar cada tira a lo largo, cubriendo el relleno, y presionar los bordes con un tenedor para sellar bien. Disponer los palitos en una placa para horno forrada con papel manteca. Pincelar la superficie con huevo batido para lograr un dorado parejo. Espolvorear con azúcar común antes de hornear. Hornear durante 20-25 minutos, hasta que estén bien dorados y crujientes. Dejar entibiar y, si se desea, espolvorear con azúcar impalpable antes de servir. Servir tibios o a temperatura ambiente.

Consejos técnicos:

Sellar bien los bordes para evitar que la mermelada se escape durante la cocción.

No sobrecargar de relleno: una capa fina es suficiente para que los palitos no se abran.

Hornear en horno precalentado y en placa fría para que el hojaldre suba bien.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 12 palitos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 120 kcal

Grasas: 6 gr

Carbohidratos: 15 gr

Proteínas: 2 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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