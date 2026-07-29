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Cómo será la feria virtual que conectará a talentos de la tecnología con empresas líderes

La plataforma permitirá acceder a más de 100 búsquedas abiertas, entrevistas prácticas y actividades para fortalecer la empleabilidad. Los detalles

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La Feria Virtual de Empleo Tech sumará charlas, workshops, entrevistas prácticas y referentes del ecosistema digital y de empleabilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Del 3 al 7 de agosto, se realizará en Argentina una feria virtual y gratuita que buscará conectar perfiles de profesionales en tecnologías de la información con empresas, consultoras, municipios y organizaciones, con una meta que va más allá de la semana del evento: traducir ese vínculo en contrataciones reales en los meses posteriores.

La iniciativa será organizada por Potrero Empleos, el área de empleabilidad de Potrero Digital, la EdTech de Fundación Compromiso, y marca el lanzamiento de su primera Feria Virtual de Empleo Tech para Argentina. Durante cinco días reunirá espacios de vinculación laboral, charlas, workshops, entrevistas prácticas y actividades orientadas a fortalecer la empleabilidad en el sector IT.

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La propuesta llega con una base ya definida: una comunidad de 30.000 personas en Potrero Digital, más de 500 talentos en búsqueda activa de empleo IT y más de 25 empresas participantes confirmadas. El formato será 100% virtual, sin costo para las compañías y con alcance federal, por lo que podrán postularse residentes de cualquier provincia del país.

Grupo de profesionales sonriendo y conversando en una oficina moderna y luminosa. Hay ventanales, mesas, portátiles y vasos de agua. Otros empleados en el fondo.
Las empresas podrán participar con stands virtuales, publicar vacantes y acceder a una base de CV de candidatos registrados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las organizaciones interesadas podrán participar con stands virtuales que incluirán información institucional, puestos disponibles y enlaces de postulación. También tendrán acceso a una base de CV de postulantes registrados, menciones en las comunicaciones y redes de la feria, charlas de 30 minutos, sesiones de entrevistas prácticas y desafíos técnicos coorganizados junto a Potrero Empleos.

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La feria ofrecerá más de 100 oportunidades laborales

En diálogo con Infobae, Gabriela Molignano, líder del área de Potrero Empleos, explicó que uno de los objetivos centrales es “generar un puente federal y directo” entre talentos de todo el país y organizaciones que buscan incorporar perfiles digitales de forma virtual y gratuita.

Molignano agregó: “Democratizar las oportunidades laborales: Reducir las barreras socioeconómicas y geográficas que dificultan el acceso al primer empleo IT o la reconversión laboral, demostrando que cuando la formación de calidad se conecta con el trabajo, se transforman trayectorias de vida”.

La especialista precisó que participarán perfiles trainee, junior, semi senior, senior y también profesionales en reconversión laboral. La convocatoria incluye personas formadas en programación y desarrollo web, cloud, arquitectura e inteligencia artificial, soporte informático, infraestructura, análisis de datos, QA, marketing digital y gestión de contenido.

La plataforma estará activa durante toda la feria y, según detalló Molignano, permitirá que postulantes de todo el país accedan y apliquen a más de 100 oportunidades laborales. Ese esquema busca eliminar barreras geográficas y facilitar el contacto entre talentos y empleadores en una sola plataforma.

Dos personas, un hombre y una mujer, sentadas en una mesa de cristal. La mujer sostiene una tableta, el hombre gesticula. Oficina con ventanas al fondo.
Potrero Digital buscará que la feria de empleo tech derive en contrataciones reales después del 7 de agosto mediante seguimiento de candidatos y apoyo a las empresas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los perfiles destacados por áreas aparecen especializaciones vinculadas con desarrollo, producto, QA y entrega digital, además de datos, automatización e IA, infraestructura, soporte, cloud, procesos, coordinación y negocio digital. El detalle incluye tecnologías y funciones como React, Node, SQL, Power BI, Python, AWS, DevOps, soporte, PM, Agile y análisis.

Charlas y búsquedas activas

La feria contará con la presencia de referentes de empleabilidad y del ecosistema tecnológico y digital. Entre ellos figuran Pato Jebsen, SofiJobs, Cami Luis de Google, Brigitte Bergery, Romina Bruscagin, Candelaria Milano Molina de AWS, voluntarios de Accenture, Axel Labruna de DevOps Day, Víctor Maldonado de Banco Galicia, María Laura Álvarez Modernel de AWS y Laura Perez Bosio, arquitecta de IA y cloud y egresada de Potrero Digital.

Para las empresas, la propuesta no se limita a publicar vacantes. El esquema ofrece visibilidad de marca empleadora, la posibilidad de mostrar cultura organizacional y áreas de desarrollo, además de contacto con perfiles junior, semi senior y personas en reconversión laboral con interés en ingresar al sector tecnológico.

Molignano sostuvo que el beneficio para las compañías pasa por el acceso a talentos calificados y por el posicionamiento como entidades comprometidas con la equidad, la diversidad y la inclusión social. También señaló que la feria apunta a facilitar el acceso a la economía del conocimiento para poblaciones vulnerables y zonas alejadas de los principales centros urbanos.

El mecanismo posterior al cierre también forma parte del diseño del evento. Las empresas recibirán la base de candidatos que hayan aplicado a sus búsquedas laborales durante la semana, para avanzar en procesos de selección activos o futuros.

Según explicó Molignano, el equipo de empleabilidad de Potrero Digital hará además seguimiento de ternas, derivación de perfiles específicos y asistencia continua a las organizaciones. Sobre la expectativa de continuidad, afirmó: “La meta no termina el 7 de agosto, el indicador clave de éxito es la concretación de contrataciones reales en las semanas y meses posteriores a la feria”.

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