La receta de calabaza al horno con queso gratinado se prepara en 35 minutos y funciona como entrada, guarnición o plato único (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La calabaza al horno con queso gratinado es una de las preparaciones más versátiles de la cocina cotidiana. Funciona como entrada, guarnición de carnes, acompañamiento de ensaladas o plato único para las noches en que el tiempo escasea.

Requiere pocos ingredientes, no demanda técnica especial y admite variaciones según lo que haya disponible en la cocina. A su vez, el resultado final satisface a paladares de todas las edades.

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Receta de calabaza al horno con queso gratinado, rápida y fácil

La receta consiste en rodajas o cubos de calabaza cocidos al horno y cubiertos con queso cremoso o mozzarella, que se gratina hasta dorarse. No exige pasos complejos ni ingredientes difíciles de conseguir: aceite de oliva, sal, pimienta y, a elección, una pizca de nuez moscada para realzar el sabor.

El tiempo total de preparación no supera los 35 minutos, lo que la convierte en una alternativa práctica para cualquier día de la semana.

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Desde el punto de vista nutricional, la calabaza aporta fibra, vitaminas del grupo B, vitamina C y betacaroteno, el pigmento que le da su característico color naranja y que el organismo convierte en vitamina A.

Es un vegetal bajo en calorías y con alto contenido de agua, adecuado para una alimentación equilibrada. El queso, por su parte, suma proteínas y calcio a la preparación, con lo cual el plato resulta completo sin necesidad de sumar otros componentes.

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En cuanto a las variedades, las más utilizadas en esta receta son la calabaza anko —de pulpa firme y dulce— y la calabaza de invierno o coreana, aunque cualquier variedad de consistencia firme responde bien al horno. La cocción a temperatura alta sella la superficie del vegetal, concentra sus azúcares naturales y genera una textura tierna en el interior sin que se deshaga.

La elección del tipo de queso también incide en el resultado: la mozzarella aporta una cobertura elástica y suave, mientras que el parmesano genera una capa más crujiente y de sabor pronunciado. Combinar ambos es una opción frecuente para obtener lo mejor de cada uno.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 25 minutos

Ingredientes

1 calabaza mediana (aprox. 1 kg)

200 gr de queso cremoso o mozzarella

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta a gusto

1 pizca de nuez moscada (opcional)

1 cucharada de queso rallado (opcional, para gratinar)

La preparación combina rodajas o cubos de calabaza con queso cremoso o mozzarella, aceite de oliva, sal, pimienta y nuez moscada opcional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer calabaza al horno con queso gratinado, paso a paso

Precalentar el horno a 200 °C (fuerte). Pelar la calabaza, retirar las semillas y cortarla en rodajas de 1,5 cm o en cubos medianos. Colocar la calabaza en una fuente para horno. Rociar con el aceite de oliva, salpimentar y sumar la nuez moscada si se desea. Llevar la fuente al horno durante 15 minutos, hasta que la calabaza esté tierna pero firme. (No sobrecocinar para que no se desarme) Retirar del horno, cubrir la calabaza con el queso cremoso o mozzarella en fetas y espolvorear con queso rallado. Volver al horno en modo grill o gratinador durante 7 a 10 minutos, hasta que el queso esté bien dorado y burbujeante. (Vigilar para evitar que se queme el queso) Servir caliente, idealmente recién salido del horno para disfrutar el queso fundido.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 190 kcal

Grasas: 9 gr

Carbohidratos: 18 gr

Proteínas: 8 gr

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, se conserva bien hasta 3 días en recipiente hermético. También puede freezarse por hasta 1 mes, aunque el queso gratinado pierde parte de su textura ideal al recalentar.

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