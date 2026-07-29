¿Ducha o bañera? Qué recomiendan los expertos en diseño para el baño familiar

La elección entre bañera y ducha define la funcionalidad del baño familiar a largo plazo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La elección entre bañera y ducha en el baño familiar suele convertirse en un dilema cuando llega el momento de renovar la vivienda. Más allá de las preferencias personales, esta decisión implica proyectar el uso del espacio para las próximas etapas de la vida, anticipando tanto las necesidades inmediatas como las que surgirán con el paso del tiempo.

Tomar en cuenta la funcionalidad, comodidad y eficiencia resulta clave para garantizar que la reforma se mantenga vigente durante años.

La reforma del baño exige pensar en las etapas de vida que vendrán, no solo en las necesidades actuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pregunta que divide a las familias al reformar el baño tiene más matices de lo que parece. La interiorista Laura Martínez lo resume con una frase que pesa: “Como madre, entiendo perfectamente el valor emocional de una bañera.

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Como interiorista, también sé que una reforma tiene que seguir funcionando cuando esa etapa haya pasado.” La disyuntiva entre bañera o ducha en el baño familiar no tiene una respuesta única, pero sí criterios claros para tomar la decisión correcta.

Bañera y ducha: lo ideal es combinarlas, si el espacio lo permite

En viviendas urbanas, el tamaño del baño condiciona la decisión más de lo que se admite. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la superficie del baño lo permite, Martínez recomienda sin dudarlo la combinación de ambas opciones. La bañera cumple una función práctica durante los primeros años de vida de los niños, facilita el baño de bebés y convierte la rutina nocturna en un momento más relajado. La ducha, en cambio, agiliza el día a día de los adultos y gana protagonismo a medida que los niños crecen y empiezan a bañarse solos.

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Pero esta solución no está al alcance de todos. En España, la mayoría de las viviendas urbanas cuenta con baños de dimensiones reducidas, y muchas familias disponen de un único cuarto de baño completo. En esos casos, la elección se vuelve determinante y debe contemplar no solo el presente, sino los próximos 10 o 15 años de uso.

¿Hasta cuándo es realmente útil la bañera con niños?

La bañera resulta más útil durante los primeros años de crianza y pierde peso con el tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Martínez sitúa en torno a los 6 o 7 años la edad a partir de la cual la bañera deja de ser imprescindible para los niños. A partir de ese momento, muchos prefieren ducharse y lo hacen con mayor autonomía. Antes de esa franja, la bañera aporta comodidad para los adultos que deben asistirlos, permite el juego en el agua y facilita el baño cuando los niños están enfermos.

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Ahora bien, la interiorista advierte de que la bañera convencional no es la única alternativa para los primeros meses. Las bañeras infantiles adaptadas pueden colocarse directamente sobre un plato de ducha, lo que elimina uno de los argumentos más repetidos a favor de conservar la bañera en casas con bebés.

Expertos del sector recogidos por el portal especializado One Week Bath coinciden en que “los hogares con niños pequeños se benefician de una bañera”, aunque subrayan que la decisión debe contemplar cómo puede cambiar la composición familiar en los próximos 5 a 10 años.

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La ducha, la apuesta más versátil a largo plazo

Una ducha bien planificada puede adaptarse mejor a rutinas cambiantes dentro del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En viviendas con un solo baño, Martínez se inclina por una buena ducha. Los platos extraplanos actuales, las mamparas de apertura amplia y las griferías con ducha de mano permiten bañar a niños pequeños sin grandes complicaciones. Además, una ducha bien dimensionada mejora la accesibilidad para personas mayores y facilita el uso del baño en distintas etapas de la vida.

Según datos del portal Consumers Week, una ducha de 10 minutos consume alrededor de 79 litros (21 galones) de agua, frente a los 95 a 151 litros (25 a 40 galones) que requiere llenar una bañera estándar. El ahorro hídrico es uno de los factores que inclina la balanza hacia la ducha en reformas orientadas a la eficiencia.

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El error más frecuente al reformar el baño

La combinación de bañera y ducha es la solución ideal cuando el espacio lo permite. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la interiorista, el fallo más habitual en este tipo de proyectos es diseñar el baño pensando exclusivamente en el momento presente. Una reforma de baño tiene una vida útil de entre 15 y 20 años; los niños, en cambio, dejan de necesitar bañera en un plazo mucho más corto.

El portal Ideal Tile recomienda como práctica estándar mantener al menos una bañera en la vivienda para proteger el valor de reventa, especialmente en mercados donde compran familias con hijos pequeños. Cuando solo hay un baño y la reforma es integral, propone priorizar la ducha en ese espacio y evaluar el resto de condicionantes caso a caso.

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Las tendencias de diseño alternan entre lo estético y lo práctico, pero el uso cotidiano termina imponiéndose. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la perspectiva del diseño, la tendencia en 2026 también apunta hacia una revalorización de la bañera integrada. Erin Hackett Nordholt, de Hackett House Studio, señaló en declaraciones recogidas por Good Housekeeping que “los clientes están volviendo hacia la función y la belleza” y anticipó un “fuerte retorno de las bañeras empotradas”, frente al protagonismo que tuvo la bañera exenta en años anteriores.

Martínez cierra el debate con una premisa que define su enfoque: “Un buen proyecto no debería obligarnos a reformar de nuevo la vivienda cuando cambie nuestra forma de vivir. Debería evolucionar con nosotros.”

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