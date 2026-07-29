El sello estético de los hermanos Gallagher en la moda: así se visten Liam y Noel

La estética de Liam Gallagher y Noel Gallagher define un imaginario británico vigente (REUTERS/Mario Anzuoni)

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El contraste entre Noel Gallagher y Liam Gallagher va mucho más allá de su música. Sus estilos personales han definido, durante décadas, la estética de la cultura británica contemporánea y dejaron una huella en la moda urbana internacional.

Mientras Noel proyecta sobriedad y funcionalidad, Liam apuesta por la actitud, el volumen y la referencia retro. Ambos rehúyen la estridencia y prefieren paletas oscuras o neutras, pero cada uno construye su identidad visual de manera singular.

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El estilo de Noel Gallagher: sobriedad y funcionalidad

Noel Gallagher sostiene un estilo basado en la sobriedad, la coherencia y la utilidad (REUTERS/Temilade Adelaja)

La imagen de Noel Gallagher se apoya en la coherencia y la sencillez, cualidades que se reflejan en su selección de prendas y en la manera en que aborda la moda.

Noel prioriza las prendas de corte clásico y funcional, evitando la ostentación y concentrándose en aquello que le resulta cómodo y práctico para su día a día.

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Esta actitud se traduce en la elección de chaquetas bomber en tonos neutros, verde oliva, negro, azul oscuro, combinadas con camisetas o camisas lisas.

La preferencia por prendas básicas y utilitarias conecta directamente con la cultura musical y urbana de Manchester. Ejemplo de ello es el recurrente uso de la bomber de satén negro, símbolo de un vínculo con el pasado britpop, pero sin caer en la nostalgia forzada.

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Las chaquetas bomber en tonos neutros son una pieza central en la imagen de Noel Gallagher (Reuters/Jason Cairnduff)

Los pantalones ajustados de jean oscuro o negros refuerzan una silueta sobria, mientras que los zapatos, casi siempre deportivos o casuales, completan un look pensado para la movilidad y la discreción.

En cuanto a los accesorios, Noel opta por la moderación: gafas de sol oscuras y anillos discretos, elementos que acompañan sin desviar la atención del conjunto. La ausencia de estampados llamativos o detalles decorativos es una constante, reforzando la idea de una estética atemporal y directa.

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La funcionalidad es un rasgo dominante. Cada prenda elegida por Noel tiene un propósito claro: comodidad, protección frente al clima, facilidad de combinación y resistencia al paso del tiempo.

Liam Gallagher: actitud, volumen y referencias retro

El denim oscuro y los cortes clásicos refuerzan una silueta discreta y atemporal (Reuters/Paul Childs)

El estilo de Liam Gallagher, en cambio, está marcado por la expresividad y la personalidad escénica. Liam elige prendas que potencian su presencia como “frontman” y que dialogan con la historia del rock británico.

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Sus looks recientes incluyen chaquetas oversize tipo cortaviento o parkas en azul oscuro, piezas que le otorgan una silueta relajada y refuerzan su característica postura desafiante.

Sobre el escenario, Liam apuesta por elementos visuales impactantes, como el blazer blanco de doble abotonadura, que remite a la estética de los años setenta y añade un guiño retro a su imagen.

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La combinación de prendas deportivas con otras más formales, como las maracas que emplea como accesorio escénico, subraya su identidad híbrida: ni completamente casual ni estrictamente glam, sino una mezcla singular de ambos mundos.

Liam Gallagher construye presencia escénica con volumen, actitud y guiños retro (REUTERS/Temilade Adelaja)

El uso de prendas de líneas rectas y volumen generoso es otra seña de identidad. Liam evita el entalle ajustado, lo que acentúa la impresión de soltura y desenfado. Esta elección no solo responde a una cuestión de comodidad, sino que refuerza su imagen de líder enérgico y nostálgico.

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Las gafas de sol grandes de montura oscura completan su look, aportando misterio y un aire de estrella de rock clásica.

El legado estilístico de los hermanos Gallagher

El impacto de Noel y Liam Gallagher en la moda urbana y musical es innegable.

Ambos han sabido consolidar un imaginario visual asociado a la “britishness” de los años 90, pero con adaptaciones que mantienen su vigencia.

Las parkas y los cortavientos oversize consolidan la silueta relajada de Liam Gallagher (Mike Egerton/PA via AP)

Noel encarna la sobriedad y la funcionalidad: prendas utilitarias, denim oscuro, polos o camisetas lisas, gafas de sol cuadradas. Liam, por su parte, lleva a escena las parkas, chaquetas voluminosas y gafas retro, fusionando el espíritu mod con la actitud del rock británico clásico.

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La influencia de los Gallagher sigue presente en la moda contemporánea. Su rechazo a los estampados llamativos y a los colores vivos ha marcado la pauta para quienes buscan una imagen sobria pero inconfundible.

Ambos han demostrado que la identidad visual puede ser un sello permanente más allá de las tendencias de cada temporada, y que la coherencia en el vestir puede ser tan poderosa como una canción inolvidable.