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Receta de osobuco en salsa de tomate, rápida y fácil

Esta propuesta se destaca por la textura suave de la carne y el sabor concentrado del guiso, ideales para disfrutar de una comida tradicional

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Plato hondo con osso buco humeante, salsa de tomate y perejil. Vaso de vidrio con agua y hielo. Mesa de madera.
Una combinación de carne jugosa y vegetales que realza cada bocado del plato (Imagen Ilustrativa Infobae)

El osobuco es un corte de carne extraído de la parte baja de la pierna de la res o del ternero, reconocido por su hueso central y tejido gelatinoso. Su nombre deriva del italiano “osso buco”, que significa “hueso hueco”, en referencia a la estructura ósea que le otorga sabor y textura al guiso. Esta pieza, por su composición, resulta ideal para cocciones prolongadas, aunque también admite versiones más ágiles sin perder su esencia.

El plato, de tradición italiana, se popularizó en distintas regiones del mundo gracias a su sabor intenso y su capacidad para adaptarse a ingredientes locales. En la versión clásica suele servirse acompañado de salsas a base de tomate, hierbas y vegetales, logrando una combinación que realza la jugosidad y el sabor de la carne.

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La receta de osobuco en salsa de tomate, rápida y fácil, permite disfrutar de un plato reconfortante y lleno de matices sin necesidad de largas horas de cocción. Se trata de una opción práctica que conserva el espíritu original del guiso y resalta la calidad del corte.

Receta de osobuco en salsa de tomate

La clave para lograr un osobuco tierno y sabroso está en el control del fuego y el tiempo de cocción. Sellar la carne a temperatura alta permite conservar los jugos y aporta un fondo de sabor que se potencia durante el resto de la preparación. Una vez dorada, es fundamental reducir la intensidad del calor para que el guiso se cocine lentamente y la carne adquiera una textura suave.

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El agregado de caldo y una cocción pausada garantizan que el osobuco se impregne de los sabores de la salsa, mientras que el hueso libera su tuétano y enriquece el conjunto. Mantener la olla tapada y controlar la humedad durante el proceso permite obtener un resultado jugoso, con la carne que se desprende fácilmente del hueso y una salsa bien amalgamada.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora 30 minutos

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 1 hora 15 minutos
Dos piezas de osso buco friéndose en una olla sobre la estufa. En la mesada: cebolla, zanahoria, apio, ajo, tomate, vino tinto, caldo y perejil.
El hueso y el tuétano aportan profundidad y textura al guiso clásico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 2 rodajas de osobuco (aproximadamente 400 g cada una)
  • 1 cebolla mediana
  • 2 dientes de ajo
  • 1 zanahoria
  • 1 rama de apio
  • 400 g de tomate triturado
  • 200 ml de caldo de carne
  • 100 ml de vino tinto
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 hoja de laurel
  • Sal y pimienta a gusto
  • Perejil fresco picado (opcional, para servir)

Cómo hacer osobuco en salsa de tomate, paso a paso

  1. Cortar la cebolla, la zanahoria y el apio en cubos pequeños.
  2. Picar los dientes de ajo.
  3. Salpimentar las rodajas de osobuco por ambos lados.
  4. Calentar el aceite de oliva en una olla amplia a fuego alto.
  5. Sellar las rodajas de osobuco hasta dorar bien cada lado. Retirar y reservar.
  6. En la misma olla, agregar la cebolla, el ajo, la zanahoria y el apio. Cocinar hasta que estén tiernos.
  7. Incorporar el vino tinto y dejar evaporar el alcohol unos minutos.
  8. Añadir el tomate triturado y la hoja de laurel.
  9. Volver a colocar las rodajas de osobuco en la olla.
  10. Agregar el caldo de carne y mezclar.
  11. Tapar la olla y cocinar a fuego bajo durante 1 hora y 15 minutos, controlando que no se seque el líquido.
  12. Salpimentar.
  13. Servir el osobuco caliente, espolvorear con perejil fresco picado si se desea.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes, junto con el paso a paso, deja como resultado una receta que rinde 2 platos abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 520 kcal
  • Grasas: 28 g
  • Carbohidratos: 22 g
  • Proteínas: 44 g

Los valores son estimados. Cada cantidad puede variar según el tamaño de las porciones y los ingredientes utilizados.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Puede conservarse en heladera hasta 3 días, en un recipiente hermético. En freezer, bien tapado, dura hasta 3 meses; se recomienda descongelar en heladera antes de recalentar.

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