10 plantas de interior ideales para la cocina y cómo cuidarlas

10 plantas para cocina que aportan color, practicidad y adaptación a la luz, con advertencias de toxicidad que conviene revisar antes de elegir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las plantas para la cocina pueden aportar color, ayudar a purificar el aire o proporcionar hierbas frescas durante todo el año. No todas se adaptan igual, porque cada cocina tiene condiciones propias de luz, humedad y temperatura.

Diversos organismos de referencia internacional, como la Escuela de Salud Pública de Harvard y el Jardín Botánico de Chicago, sostienen que la presencia de plantas en interiores puede influir en el bienestar y la funcionalidad de los espacios, aunque advierten que el efecto purificador sobre el aire es limitado y que la elección de especies debe considerar tanto el valor ornamental como aspectos de seguridad y facilidad de cuidado; siendo que algunas de las especies de esta selección pueden ser tóxicas para animales.

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The Spruce, sitio web especializado en contenido sobre hogar y temas relacionados con el estilo de vida doméstico, lo señala caso por caso en una lista de 10 opciones habituales para este espacio de la casa.

1. Potus

El poto prospera con luz brillante o semisombra y tolera la sequía, además de lucir como colgante, pero su savia resulta tóxica para personas y animales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El potus (Epipremnum aureum) figura entre las plantas de interior más fáciles de cuidar. Se adapta a distintas condiciones de luz, tolera periodos de sequía y también funciona bien como planta colgante, lo que evita ocupar superficie en la encimera.

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Su follaje va del verde al amarillo jaspeado. Requiere luz brillante o semisombra y una mezcla general para macetas rica en turba.

La Escuela de Salud Pública de Harvard advierte que, aunque plantas como el potus pueden aportar beneficios estéticos y bienestar emocional, su capacidad real para purificar el aire en ambientes domésticos es limitada y no reemplaza la ventilación ni el uso de filtros mecánicos.

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Según MedlinePlus, sus cristales de oxalato de calcio pueden causar ardor e inflamación en la boca, salivación excesiva y vómitos tanto en perros y gatos como en niños pequeños si mastican o ingieren cualquier parte de la planta.

2. Filodendro

El filodendro crece con luz indirecta media a alta y requiere poco riego, con fama de ayudar a purificar el aire, aunque se considera tóxico para humanos y mascotas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El filodendro (Philodendron spp.) aparece como otra opción de bajo mantenimiento que también luce bien en cestas colgantes. Igual que el poto, resiste relativamente bien la falta de riego y crece con luz indirecta de intensidad media a alta.

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Es una planta de follaje con formas y colores variados, y la fuente la menciona además entre las especies conocidas por ayudar a purificar el aire. Suele presentar hojas de color verde oscuro, aunque algunos cultivares las tienen variegadas. Necesita luz indirecta brillante y una mezcla común para macetas.

Harvard subraya que el filodendro, al igual que otras especies de interior, contribuye principalmente al confort visual y al bienestar, pero no reemplaza las estrategias activas de ventilación para mejorar la calidad del aire.

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MedlinePlus advierte que ingerir cualquier parte de esta planta puede provocar ardor e inflamación en boca y garganta, dificultad para hablar o tragar y, en casos severos, obstrucción de las vías respiratorias en personas y animales.

3. Hierbas

Las hierbas de interior permiten cocinar con hojas frescas todo el año, con sol directo o lámpara de crecimiento, y se desarrollan mejor en sustrato orgánico de calidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cultivar hierbas de interior en la cocina permite cocinar con ingredientes frescos, orgánicos y producidos en casa durante todo el año. Si el espacio recibe luz solar directa durante gran parte del día, estas plantas pueden crecer con facilidad.

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La fuente añade que también es posible cultivarlas con ayuda de una lámpara de crecimiento. Entre las variedades fáciles de mantener en interior menciona cebollino, perejil, menta, tomillo, romero, albahaca, orégano y cilantro. Su color habitual es verde. Según la hierba, necesitan luz brillante e indirecta y una mezcla orgánica de alta calidad para macetas.

El Chicago Botanic Garden recomienda explícitamente especies como albahaca, menta y orégano para el cultivo en interiores, y remarca que su incorporación cotidiana puede contribuir a la experiencia sensorial y al bienestar en el hogar.

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4. Suculentas

Las suculentas resisten riegos espaciados porque almacenan agua, ofrecen gran variedad de colores y formas, y suelen ir mejor en sustrato para cactus con buen drenaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la cocina tiene un alféizar muy luminoso, las suculentas aparecen como una alternativa adecuada. El término describe plantas que almacenan agua en hojas, tallos u otras estructuras, por lo que resisten la sequía y suelen exigir pocos cuidados.

Existen cientos de tipos, con formas, tamaños y colores muy distintos. Entre las especies populares, se citan echeveria, haworthia, aloe vera, crásula, kalanchoe y sedum.

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Pueden presentar tonos verdes suaves, rosados, púrpuras, azules, azul grisáceos o casi negros; algunas muestran variegaciones verdes y rosas, y otras desarrollan puntas o bordes rojizos. Necesitan luz indirecta brillante, aunque esto depende de la especie, y sustrato para suculentas o cactus.

5. Cinta

La cinta se adapta bien a la cocina en macetas colgantes, prefiere luz indirecta brillante y buen drenaje, y conviene mantenerla lejos del sol directo para evitar quemaduras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cinta (Chlorophytum comosum) se cuenta entre las plantas de interior más fáciles de cuidar. También resulta apropiada para colgar y, cuando está en buenas condiciones, florece y produce numerosos hijuelos.

Tiene follaje verde, a veces con franjas blancas. Necesita luz solar indirecta brillante y una mezcla suelta para macetas con buen drenaje. La fuente recomienda evitar la luz directa, porque puede quemar las hojas.

Harvard menciona que la cinta ha sido estudiada por su potencial para absorber ciertos compuestos, pero aclara que en el hogar su papel es sobre todo decorativo y su contribución a la purificación del aire es marginal.

6. Lengua de suegra

La lengua de suegra tolera desde luz brillante hasta poca luz y exige pocos cuidados, pero The Spruce advierte que puede ser tóxica para los animales domésticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lengua de suegra (Dracaena trifasciata), antes conocida como Sansevieria trifasciata, es una de las plantas de interior más extendidas. También recibe el nombre común de espada de San Jorge.

Presenta distintos colores, formas y tamaños, y suele requerir pocos cuidados. Además, no hace falta reservarle espacio junto a la ventana, porque tolera desde luz brillante hasta condiciones de poca luz.

Sus hojas son de color verde intenso con franjas gris verdosas o amarillo dorado. Necesita luz cálida y brillante, pero conviene evitar el sol directo, así como usar una mezcla arenosa y bien drenada para macetas. Esta planta es tóxica para los animales.

7. Árbol del caucho

El árbol del caucho funciona en cocinas con espacio para una planta grande, agradece luz indirecta brillante y tierra de drenaje rápido, y se considera tóxico para mascotas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El árbol del caucho (Ficus elastica) puede encajar en cocinas que admiten una planta grande. Pertenece a la misma familia que el ficus lira, se adapta a distintas condiciones de cultivo y, en su hábitat natural, puede convertirse en un árbol de tamaño completo.

En el interior, la poda regular ayuda a controlar su tamaño y su forma. También ofrece varias opciones de color para ajustarse al estilo del espacio.

Puede mostrar hojas verde esmeralda o verde oscuro, además de variedades con tonos verdes, rosas, grises, amarillos y blancos. Requiere luz indirecta brillante y una tierra de drenaje rápido, como una mezcla con perlita y turba o fibra de coco. La planta es tóxica para los animales.

8. Planta del café

La planta del café destaca por hojas brillantes y porte compacto, necesita riegos frecuentes y turba con buen drenaje, y no debe confundirse con otra especie similar que sí es tóxica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La planta del café (Coffea arabica) puede funcionar bien en la cocina incluso para quien no consume esta bebida. Aunque es poco probable cosechar granos de café de una planta cultivada en interior, sus hojas brillantes y su porte compacto le dan valor ornamental.

Necesita luz indirecta brillante y riegos frecuentes para prosperar. La fuente aclara que no es la misma especie que el árbol del café (Polyscias guilfoylei), que sí resulta tóxico para las mascotas. Presenta hojas verde oscuro, pequeñas flores blancas y bayas rojas. Requiere una mezcla para macetas a base de turba y con buen drenaje.

9. Planta ZZ

La planta ZZ soporta poca luz y casi no requiere riego gracias a sus rizomas, pero la fuente indica que es tóxica para personas y animales si se ingiere. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La planta ZZ (Zamioculcas zamiifolia), también llamada gema de Zanzíbar, aparece como una opción de bajo mantenimiento para la cocina. Se adapta muy bien tanto a espacios con poca luz como a lugares más luminosos.

Como crece a partir de rizomas, casi no necesita riego. Puede presentar follaje verde, variegado en blanco y amarillo, o tonos púrpura oscuro y granate. Prefiere exposición parcial y una mezcla estándar para macetas con buen drenaje; añadir perlita o arena mejora esa capacidad.

De acuerdo con MedlinePlus, el contacto con su savia puede irritar la piel y los ojos, mientras que su ingestión genera ardor bucal, náuseas, vómitos y diarrea, síntomas que afectan tanto a personas como a mascotas.

10. Violeta africana

La violeta africana aporta flores casi todo el año en espacios con buena luz indirecta, requiere riegos frecuentes y una mezcla sin tierra con buen drenaje para rendir mejor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes prefieren flores en la cocina, la violeta africana (Saintpaulia ionantha) aparece como una alternativa compacta de interior. Si está en buenas condiciones, puede florecer casi todo el año.

Existen miles de cultivares, con flores rosadas, azules, púrpuras o blancas, a veces con bordes o moteado. Necesita luz indirecta y riegos frecuentes. También requiere una mezcla sin tierra y con buen drenaje. Con esa combinación, se la sitúa entre las opciones que mejor se adaptan a una cocina con buena luz.