Oftalmólogos argentinos reciben una distinción internacional por una técnica innovadora en cirugía de retina

El Rhett Buckler Award es conocido como el Óscar de la retina, premia avances científicos audiovisuales en el congreso mundial de retina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expertos argentinos colocaron a la oftalmología nacional en el centro de la escena global al recibir su séptimo Rhett Buckler Award durante el Congreso Anual de la American Society of Retina Specialists (ASRS), realizado en Montreal, Canadá. Este premio, conocido como el “Óscar de la retina”, distingue los mejores avances científicos presentados en formato audiovisual ante la comunidad internacional de especialistas en retina.

Con este galardón, el equipo del Charles Centro Oftalmológico sumó un nuevo logro y se ubicó en el cuarto puesto histórico entre los equipos más premiados en el Film Festival de la ASRS. De este modo, la institución se consolida como un referente mundial en investigación y desarrollo tecnológico aplicado a la cirugía vitreorretiniana.

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El aporte de la investigación argentina a una patología desafiante

La proliferación vitreorretiniana (PVR) constituye una de las complicaciones más difíciles de abordar luego de una cirugía de retina. Se trata de un proceso anómalo en el que se desarrollan membranas sobre y bajo la retina, lo que puede llevar a un desprendimiento y a la formación de pliegues fijos.

Suele aparecer en el 5-10% de los casos de desprendimiento de retina y requiere, en la mayoría de los casos, cirugías complejas para intentar restablecer la anatomía ocular. El pronóstico visual a largo plazo sigue siendo reservado, ya que muchas veces, aun con éxito anatómico, la función visual recuperada es limitada.

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El doctor Martín Charles recibió el reconocimiento en Montreal, Canadá

El reconocimiento internacional obtenido por el Charles Centro Oftalmológico no solo destaca una innovación tecnológica, sino que también pone de relieve la capacidad de la investigación argentina para aportar soluciones a problemas de alta complejidad médica y quirúrgica.

Con siete estatuillas del “Óscar de la retina” y un cuarto puesto histórico en el festival científico de la ASRS, la institución argentina suma un nuevo capítulo a su trayectoria de excelencia, validada por la comunidad internacional de especialistas en retina.

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Una innovación reconocida por la comunidad científica internacional

El trabajo premiado, titulado “Beyond Jet-Effect Mitigation: Controlled Interface Staining Under Perfluorocarbon in Proliferative Vitreoretinopathy Surgery”, fue seleccionado entre 121 presentaciones internacionales. El Rhett Buckler Award reconoce las mejores innovaciones científicas en el área y se entrega en la reunión científica de retina más importante del mundo.

La distinción fue otorgada por una técnica innovadora para tratar la proliferación vitreorretiniana (PVR). La operación consiste en retirar las membranas que se forman sobre la retina y la contraen, con el objetivo de restablecer su posición y preservar la visión. Para identificarlas y removerlas, el cirujano necesita aplicar un colorante que las haga visibles.

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El GentleJect permite aplicar el colorante con mayor control y seguridad, reduciendo el riesgo del jet effect en la cirugía de retina

Sin embargo, las técnicas convencionales implican riesgos, ya que la administración del colorante puede dañar la retina si se aplica con demasiada presión o si se pierde la estabilidad del tejido. Por esa razón, el equipo ideó el GentleJect, un instrumento que permite aplicar el colorante con mayor control y seguridad.

Reduce el llamado jet effect, que es la salida brusca del líquido, lo que resulta fundamental cuando el cirujano trabaja a distancias mínimas de la retina. Esto permite realizar la tinción de las membranas de forma más segura y sin perder la estabilidad del tejido.

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De la investigación local al impacto internacional

El GentleJect nació de una línea de investigación original de los oftalmólogos argentinos Martín Charles y Aníbal Francone, quienes estudiaron técnicas para la remoción de la membrana limitante interna en cirugías de PVR. A partir de ese trabajo científico y de la experiencia quirúrgica, surgió el desafío de identificar y remover membranas manteniendo la retina estable y logrando una administración controlada del colorante, lo que impulsó el desarrollo del dispositivo.

La proliferación vitreorretiniana es una de las complicaciones más difíciles tras una cirugía de retina, requiere procedimientos complejos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien el GentleJect fue diseñado para reducir el riesgo del jet effect en procedimientos estándar, el equipo argentino demostró su utilidad en un contexto quirúrgico mucho más complejo, lo que motivó el reconocimiento por parte de la ASRS. “Muchas veces, innovar consiste en conectar los puntos. En este caso, un dispositivo pensado para mejorar la administración de colorantes encontró una nueva aplicación para resolver uno de los desafíos más complejos de la cirugía de retina”, indicó el doctor Charles.

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El Rhett Buckler Award distingue a las mejores innovaciones científicas en cirugía de retina presentadas en formato audiovisual, y su estatuilla es fabricada por la misma compañía estadounidense que produce las emblemáticas estatuillas de los Premios Óscar.

El desarrollo integra distintas etapas: investigación clínica, diseño original del dispositivo, producción tecnológica y la validación de una nueva aplicación quirúrgica. Los autores del trabajo (Martín Charles, Daniel Charles, Aníbal Francone, Constanza Rittatore y Gustavo Saita) lograron que una innovación nacida en la Argentina reciba validación y adopción internacional.

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Charles expresó: “Este séptimo Rhett Buckler Award representa años de investigación, desarrollo tecnológico y trabajo en equipo. La innovación comienza cuando nos animamos a observar un problema desde una perspectiva diferente y buscamos una manera más segura de resolverlo”.