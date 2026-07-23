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Cómo Zendaya reescribe el dress code de las alfombras rojas: minimalismo y guiños retro

La actriz estadounidense sorprende en la premiere de Spider-Man con un estilismo inspirado en el cine clásico y una propuesta que fusiona alta costura y referencias icónicas

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Zendaya se robó la atención en la premiere de “Spider-Man: Brand New Day” en Ciudad de México
Zendaya se robó la atención en la premiere de “Spider-Man: Brand New Day” en Ciudad de México

En la noche de la premiere de “Spider-Man: Brand New Day” en la Ciudad de México, los flashes se centraron en Zendaya, quien convirtió la alfombra roja en una declaración de estilo que mezcla pasado y presente. La actriz estadounidense eligió un look que evocó el glamour clásico de Audrey Hepburn, logrando captar la atención de los asistentes. La presencia de Zendaya no solo celebró el estreno de la película, sino que sirvió como plataforma para reafirmar su posición como referente global de la moda.

La selección del vestuario fue clave en la narrativa visual de Zendaya. Durante la presentación en México, la actriz optó por un diseño exclusivo de Ashi Studio para la temporada Primavera-Verano 2026. Este vestido, de color negro, permitió que el foco recayera en la construcción estética del peinado y el maquillaje. El corte clásico y la silueta estilizada del atuendo rindieron homenaje a los grandes íconos de la era dorada de Hollywood, conectando con el imaginario colectivo de la moda del siglo XX.

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El vestido equilibraba la simplicidad y la sofisticación, dejando que los detalles del estilismo hablaran por sí mismos. En otras ocasiones la actriz recurrió a la casa de alta costura Schiaparelli bajo la dirección de Daniel Roseberry, donde la asimetría radical y los contrastes de texturas entre satén y encaje crearon una dualidad visual. La integración de elementos tridimensionales, como insectos metálicos en negro y dorado, aportó un guiño conceptual a la temática “spider-core” de la película, enriqueciendo la narrativa del look.

Zendaya
La actriz apostó por un look inspirado en el glamour clásico de Audrey Hepburn (Photo by Yamak Perea/ Credit: Eyepix Group/Alamy Live News

El diseño intrincado del encaje podría interpretarse como una red de alta costura particularmente densa y elaborada, si se analiza el simbolismo presente en el vestuario. El cuello alto y la manga larga mantuvieron la elegancia, mientras los flecos en la cadera añadieron dinamismo al conjunto.

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Peinado y maquillaje: el tributo a Audrey Hepburn

El peinado de la actriz que interpreta a Michelle “MJ” Jones-Watson en la nueva entrega capturó la esencia de los años cincuenta y sesenta, reinterpretando el icónico recogido alto con volumen que popularizó Audrey Hepburn en “Breakfast at Tiffany’s”. Aunque la inspiración fue evidente, la actriz estadounidense evitó una copia literal al incorporar un acabado relajado y contemporáneo. El microflequillo tipo “wispy bangs”, tendencia en 2024, enmarcó el rostro de Zendaya y acentuó sus facciones, aportando frescura y sofisticación.

Uno de los elementos más llamativos fue el microfleco tipo wispy bangs, un tipo de corte que ganó popularidad entre las celebridades en el 2024. Este detalle, junto con mechones sueltos alrededor del rostro, suavizó el conjunto y evitó un efecto excesivamente estructurado.

Zendaya
Zendaya eligió un vestido exclusivo de Ashi Studio para la temporada Primavera-Verano 2026 (Photo by Yamak Perea/ Credit: Eyepix Group/Alamy Live News

El maquillaje, fiel a la estética de Hepburn, se basó en una piel luminosa, con acabado satinado y un delineado negro tipo cat eye que amplificó la mirada. El efecto “wispy” también se trasladó a las pestañas, aportando unidad y coherencia al look. Los labios en tonos nude rosados completaron el maquillaje sin competir con el resto de los elementos.

La sofisticación muchas veces está en la simplicidad: una piel impecable, una mirada bien definida y en una paleta de tonos neutros.

Accesorios y minimalismo: la visión de Law Roach

La curaduría de Law Roach, estilista de confianza de la actriz, resultó fundamental en la construcción del look. Los accesorios se mantuvieron al mínimo, con pendientes pequeños de aro y detalles oscuros que complementaron el encaje del vestido. La elección de un calzado sencillo, aunque no visible en todas las imágenes, refuerza la intención de no distraer la atención de la narrativa visual principal.

Zendaya
En otras ocasiones, Zendaya ha recurrido a Schiaparelli y a la estética de Daniel Roseberry (Photo by Yamak Perea/ Credit: Eyepix Group/Alamy Live News

Este enfoque es una constante en la carrera estilística de Zendaya, quien utiliza la alfombra roja como una plataforma para “construir personajes” mediante la moda. El trabajo conjunto con Law Roach ha dado lugar a apariciones temáticas que reinterpretan códigos del cine y la cultura pop sin recurrir a la literalidad, como el famoso vestido de telaraña de Balmain usado en una premiere anterior.

Cada detalle, desde un microfleco hasta un delineado perfectamente ejecutado, contribuye a construir un look memorable.

La aparición de Zendaya en la Ciudad de México no solo marcó la promoción de una nueva entrega de “Spider-Man”, sino que consolidó su lugar como una de las figuras más influyentes en la moda contemporánea. La actriz demuestra que entiende el poder del styling como una herramienta narrativa. Cada elección, desde el vestido hasta el peinado, forma parte de una estrategia que utiliza la estética para contar una historia y conectar con la audiencia internacional.

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