Ciencia

Desarrollo de investigadores suizos: un sensor portátil detecta en 90 segundos si el cuerpo está quemando grasa

Investigadores del Instituto ETH Zúrich crearon un dispositivo portátil que mide la acetona en el aliento. El avance, difundido por la revista Nature, apunta a facilitar el monitoreo metabólico sin análisis de sangre

Guardar
Google icon
Grasa visceral, obesidad, sobrepeso, grasa.- (Imagen ilustrativa Infobae)
El nuevo dispositivo de ETH Zúrich permite cuantificar la acetona en el aliento, un indicador de la quema de grasa corporal (Imagen ilustrativa Infobae)

Un equipo de investigadores del Instituto Federal Suizo de Tecnología ETH Zúrich desarrolló un dispositivo portátil de análisis de aliento que permite medir en tiempo real si el cuerpo está quemando grasa, a partir de la detección de acetona en el aire exhalado.

La investigación fue publicada en la revista científica Device y difundida por Nature.

El sistema está pensado para uso doméstico: el usuario respira en una boquilla y el dispositivo cuantifica la acetona, un compuesto volátil asociado a la descomposición de ácidos grasos.

PUBLICIDAD

Según los investigadores, la herramienta podría servir para monitorear cambios metabólicos sin esperar semanas para ver resultados en la balanza, aunque remarcan que debe probarse en más personas para confirmar su precisión.

Qué mide el sensor y por qué la acetona funciona como señal metabólica

Hombre con camisa azul soplando en la boquilla de un analizador de aliento digital con pantalla que muestra 100%, en un entorno médico.
La acetona detectada en el aliento es un subproducto metabólico que indica el uso de grasas como fuente de energía (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acetona es un subproducto del metabolismo de las grasas que se exhala a través de los pulmones. Según explican desde la ETH Zúrich, se produce cuando el cuerpo quema grasa en lugar de carbohidratos, como el azúcar.

PUBLICIDAD

Una vía conocida para quemar la grasa almacenada es que el organismo entre en cetosis, un estado metabólico en el que el hígado metaboliza ácidos grasos libres como combustible. De acuerdo con Nature, ese estado suele alcanzarse mediante dietas bajas en carbohidratos o ejercicio de alta intensidad, pero resulta difícil medirlo en tiempo real.

Medir cetonas en sangre es posible, pero requiere muestras mediante punción digital, señaló a Nature Andreas Güntner, investigador especializado en detección molecular en la ETH Zúrich y uno de los desarrolladores del dispositivo.

Cómo es el dispositivo portátil y qué lo diferencia de otros analizadores de aliento

Mujer rubia con camisa clara sostiene un dispositivo sensor de aliento junto a su boca y un teléfono inteligente con una aplicación abierta, en un gimnasio.
El sensor portátil utiliza una boquilla y está pensado para el monitoreo doméstico sin asistencia profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo analizador “recuerda mucho a los alcoholímetros” utilizados en controles de tráfico y, según Heraldo, puede ser operado de forma fiable por personas sin conocimientos especializados mediante una aplicación para smartphone. La idea, indicaron los investigadores, es que las personas puedan controlar su metabolismo de las grasas sin asistencia profesional ni análisis de sangre.

De acuerdo con Nature, lo que distingue a este dispositivo de otros equipos similares es el papel de la aplicación: guía la exhalación del usuario para mejorar la precisión. Además, el dispositivo separa la acetona del aliento antes de medirla.

La separación previa apunta a resolver un problema frecuente de estos sistemas. Según el equipo, otros dispositivos intentan medir directamente las cetonas de la exhalación, pero la humedad del aliento y el entorno pueden interferir en la lectura, según se informó en Device. Heraldo también señaló que, para reducir interferencias, los investigadores desarrollaron un filtro que bloquea moléculas que podrían alterar la medición.

Validación: qué pruebas hicieron, con cuántas personas y contra qué “método de referencia”

Un doctor con bata blanca y un paciente en camisa azul y pantalón caqui conversan. El doctor sostiene un portapapeles con un formulario.
La herramienta busca facilitar el seguimiento de cambios metabólicos asociados a dieta y ejercicio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La validación del dispositivo se realizó con 12 voluntarios sanos. En ese ensayo, el equipo comparó las mediciones de acetona en el aliento obtenidas con el detector portátil frente a lecturas logradas con espectrometría de masas de alta precisión.

Nature indicó que el contraste se hizo con espectrometría de masas de tiempo de vuelo con reacción de transferencia de protones (PTR-MS), descrita como técnica de laboratorio de alta precisión y “método de referencia” para el análisis del aliento. En la misma línea, el texto del estudio (fuente 3) reportó que la validación frente a PTR‑MS se realizó en un rango de 0,2 a 45 ppm en 312 muestras de aliento.

Según Heraldo, en el estudio de validación se compararon 312 mediciones registradas con el dispositivo con resultados de análisis de sangre y con un espectrómetro de masas considerado el método analítico de referencia. En ambos casos, los investigadores concluyeron que el dispositivo mostró resultados prácticamente idénticos a los del laboratorio.

Qué resultados mostró en ejercicio y dieta: cuándo sube o baja la acetona

ejercicio
Nature destacó el potencial de la herramienta para el control de peso y la salud metabólica (Freepik)

Los estudios de ejercicio permitieron observar cambios metabólicos rápidos. De acuerdo con Nature, durante ejercicio de baja intensidad seguido de una comida rica en carbohidratos, los niveles de acetona en el aliento se mantuvieron bajos, lo que indicó que el cuerpo dependía principalmente de los carbohidratos como fuente de energía.

En cambio, el ejercicio de alta intensidad produjo niveles más altos de acetona en el aliento, lo que, según la interpretación del equipo, indicó que el cuerpo estaba quemando grasa.

Para los autores, esa sensibilidad a variaciones rápidas es uno de los puntos centrales del dispositivo: el objetivo es captar tendencias y respuestas del organismo ante intervenciones de ejercicio y dieta, sin depender de mediciones clínicas complejas.

Limitaciones y próximos pasos: por qué aún no es una “prueba definitiva” para todos

Una mujer paciente sentada con un dispositivo de espirometría en la boca, asistida por una mujer profesional sanitaria en un consultorio médico.
El dispositivo ya se utiliza en estudios de investigación internacionales y centros médicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores subrayan una limitación clave: el ensayo fue pequeño y se realizó con voluntarios sanos. El biomecánico Adam Bryant, de la Universidad de Melbourne (Australia), afirmó a Nature que el dispositivo podría ser útil para el seguimiento de la salud a largo plazo, pero remarcó que el tamaño de la muestra fue reducido y no incluyó personas con trastornos metabólicos.

Bryant agregó que, si el dispositivo se validara mediante estudios independientes con una muestra más amplia, podría ayudar a personas con síndrome metabólico y resistencia a la insulina a monitorear si los cambios de estilo de vida están contribuyendo a la pérdida de grasa. “Utilizar una dieta adaptada con este dispositivo portátil para guiar la ingesta de alimentos y el ejercicio es probablemente el ámbito más importante”, añadió.

Güntner, por su parte, señaló a Nature que planean realizar estudios clínicos más amplios para comprender cómo interpretar tendencias de biomarcadores a largo plazo en personas con diferentes afecciones metabólicas y, finalmente, solicitar la aprobación regulatoria para usar el dispositivo en el manejo de enfermedades. “Las necesidades de los pacientes con enfermedades crónicas pueden diferir de las de los atletas o las personas que siguen programas de pérdida de peso”, explicó.

Aplicaciones proyectadas: control del peso, trastornos metabólicos y dieta cetogénica

Primer plano de los pies descalzos de una persona adulta sobre una balanza digital blanca, que muestra en su pantalla el número '68.5 kg'.
Los investigadores planean ampliar la validación clínica para incluir a personas con enfermedades metabólicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Nature, el dispositivo podría ser utilizado por personas que intentan controlar su peso sin tener que esperar semanas para ver un cambio en la báscula, aunque sus desarrolladores consideran que es necesario probarlo en más individuos para confirmar precisión y utilidad.

Los expertos plantean que, a futuro, la tecnología podría permitir un seguimiento más preciso y adaptado de dietas y tratamientos de trastornos metabólicos como la diabetes, así como de terapias cetogénicas utilizadas para la epilepsia. En esa línea, informó que, en colaboración con el Hospital Universitario Infantil de Zúrich, investigadores evalúan si el dispositivo puede ayudar a niños con epilepsia a controlar mejor su dieta cetogénica.

Nature mencionó otros campos de interés: el seguimiento y optimización de dietas médicas, terapias GLP‑1 con inyecciones para pérdida de peso y aplicaciones en el deporte amateur, todas como líneas consideradas o en evaluación por los investigadores.

Qué dicen los autores del estudio sobre desempeño técnico: humedad, estabilidad y rango de medición

Hombre con obesidad central sonriente camina por un sendero de parque con árboles y hojas secas, usando auriculares y una botella de agua.
El sensor mostró estabilidad técnica durante ocho meses y robustez frente a la humedad ambiental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las conclusiones del artículo científico sostienen que el objetivo fue combinar detección de alto rendimiento con un muestreo reproducible de aliento, en un contexto donde los dispositivos compactos suelen enfrentar límites de robustez frente a humedad y falta de comparación con métodos de laboratorio.

Entre los resultados técnicos reportados, el estudio destacó que el muestreo guiado por smartphone permite una cuantificación reproducible de la acetona y que el rendimiento se mantuvo constante en distintos niveles de humedad. También informó estabilidad del sistema durante 8 meses y describió la concordancia de las mediciones de aliento humano con la espectrometría de masas de laboratorio.

En cuanto a precisión y desempeño, los autores reportaron una variabilidad entre dispositivos de ±5,6 % (para tres dispositivos a 1 ppm), robustez frente a la humedad (sesgo ≤4,2 % entre 0 % y 90 % de humedad relativa) y una variabilidad interdiaria del 6,1 % durante 8 meses. Además, detallaron que la validación frente a PTR‑MS se realizó en un rango fisiológicamente relevante de 0,2 a 45 ppm, con un ejemplo de sesgo del 7,5 % a 2 ppm, en 312 muestras de aliento.

Estos datos técnicos, junto con la validación inicial en 12 voluntarios, son la base con la que el equipo plantea que la medición de acetona en el aliento podría consolidarse como una herramienta práctica para el autocontrol metabólico en el hogar, con investigaciones adicionales por delante para extender su uso a poblaciones clínicas y escenarios terapéuticos.

Temas Relacionados

OrganismoGrasaMetabolismoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un consenso científico propuso pautas para una longevidad saludable en América Latina: el rol de la vacunación

Expertos de nueve países participaron en la elaboración de un documento que insta a reforzar la inmunización contra la gripe en adultos mayores para preservar autonomía, reducir hospitalizaciones y fortalecer la respuesta de los sistemas de salud ante el envejecimiento poblacional

Un consenso científico propuso pautas para una longevidad saludable en América Latina: el rol de la vacunación

Guardar comida caliente en plástico se vincularía con mayor migración de químicos

Revisiones de la literatura y reportes de organismos señalan que el calor favorece el paso de ftalatos, bisfenoles y partículas desde envases reutilizables hacia los alimentos, sobre todo si son grasos o ácidos

Guardar comida caliente en plástico se vincularía con mayor migración de químicos

Cómo el aislamiento y la distancia en la pandemia cambiaron para siempre la forma en que las personas se relacionan

Expertos en neurociencias y salud mental analizan el impacto de la falta de cercanía física sobre las emociones y los vínculos sociales, y advierten que las huellas persisten en distintos grupos etarios

Cómo el aislamiento y la distancia en la pandemia cambiaron para siempre la forma en que las personas se relacionan

Descubren un nuevo tipo de aguacate en Nicaragua: es genéticamente distinto a los conocidos y la razón tiene 5.000 años

Arqueobotánicos de los Estados Unidos analizaron el ADN de hojas recolectadas en Centroamérica. Por qué el reservorio de diversidad que encontraron podría ser la clave para proteger la industria global de la palta o aguacate frente a enfermedades y al cambio climático

Descubren un nuevo tipo de aguacate en Nicaragua: es genéticamente distinto a los conocidos y la razón tiene 5.000 años

El corazón tiene un “pequeño cerebro”: cuál es el rol de esas neuronas clave para sobrevivir al estrés extremo

Un equipo de la Universidad de Yale mostró que esa red interna ajusta los latidos, mantiene el bombeo y puede evitar muertes cuando el organismo atraviesa desafíos fisiológicos o psicológicos intensos. El hallazgo se publicó en la revista Cell

El corazón tiene un “pequeño cerebro”: cuál es el rol de esas neuronas clave para sobrevivir al estrés extremo

DEPORTES

Boca Juniors abrirá su serie de playoffs de la Copa Sudamericana ante O’Higgins: hora, TV y formaciones

Boca Juniors abrirá su serie de playoffs de la Copa Sudamericana ante O’Higgins: hora, TV y formaciones

Oficial: Alejandro Garnacho firmó con Aston Villa y compartirá plantel con Dibu Martínez

La AFA consolidó su expansión comercial y cerró el Mundial con siete nuevos patrocinadores

La carta de Gianni Infantino a la selección argentina tras perder la final del Mundial 2026 ante España

Conmoción en el fútbol uruguayo por la muerte de Bruno Betancor a los 22 años

TELESHOW

Tamara Báez anunció su cambio de look tras el anuncio de su embarazo: “Lo necesitaba”

Tamara Báez anunció su cambio de look tras el anuncio de su embarazo: “Lo necesitaba”

La madre de Wanda Nara criticó la actitud de Mauro Icardi luego del robo: “Está lastimando a mis nietas”

Los pequeños fans que conmovieron a María Becerra antes de su show en Barcelona: “Me muero por conocerlos”

Un actor de Marvel criticó a la Argentina por “racista”: su respuesta ante el revuelo en redes

Sofía Jujuy conoció a su sobrino Beltrán a 10 días de su nacimiento: el curioso regalo que le trajo del Mundial

INFOBAE AMÉRICA

Mariano Llinás lleva a Venecia una biografía audiovisual de Borges “para lectores borgeanos”

Mariano Llinás lleva a Venecia una biografía audiovisual de Borges “para lectores borgeanos”

El gobierno de El Salvador busca atraer inversión turca en energías renovables y tecnologías avanzadas

¿Qué es el larimar, la piedra semipreciosa exclusiva de República Dominicana que cautiva al mundo?

Regreso de Juan Orlando Hernández será una “prueba” para la justicia hondureña, afirma el Consejo Nacional Anticorrupción

El Senado dominicano aprueba la reforma del Código Penal y la envía al Poder Ejecutivo