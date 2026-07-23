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Receta de medallones de calabaza y garbanzos, rápida y fácil

Esta preparación rinde cuatro porciones, se hace en 35 minutos y ofrece una alternativa económica, rendidora y práctica para el almuerzo diario o una vianda

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Once medallones dorados de calabaza y garbanzos se apilan sobre una tabla de madera, una sartén con aceite, perejil fresco, dientes de ajo y pan rallado.
Los medallones de calabaza y garbanzos surgieron como una alternativa accesible y nutritiva para resolver qué cocinar en el día a día - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera vez que se prueba un medallón de calabaza bien dorado, con esa costra crocante por fuera y el interior suave y especiado, queda claro por qué este plato se ganó un lugar fijo en la mesa argentina. No importa si es un martes con poco tiempo o un domingo en familia con ganas de cocinar algo diferente: convence a todos, incluso a los más carnívoros de la mesa.

La calabaza tiene una historia larga en la cocina argentina. Fue alimento de los pueblos originarios mucho antes de la llegada de los españoles, y con el tiempo se integró a la olla criolla de manera natural. Hoy aparece en locros, guisos, tartas y purés a lo largo y ancho del país, desde el norte hasta la Patagonia.

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Los garbanzos, por su parte, llegaron de la mano de la inmigración española e italiana, y encontraron en el Río de la Plata un terreno fértil. Su proteína vegetal, su textura firme y su capacidad de absorber condimentos los convirtieron en un ingrediente de uso cotidiano en la cocina hogareña.

La combinación de ambos en forma de medallón es más reciente, pero no por eso menos legítima. Surgió de la necesidad de encontrar alternativas sabrosas, nutritivas y accesibles para el día a día. Una respuesta práctica a la pregunta de siempre: ¿qué cocinamos hoy?

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En los últimos años, los medallones de calabaza y garbanzos pasaron de ser una opción “alternativa” a convertirse en una receta de cabecera en hogares de todo el país. Fáciles, económicos y listos en menos de 40 minutos, resultan ideales tanto para el almuerzo del día a día como para una vianda que viaja bien.

Receta de medallones de calabaza y garbanzos

Se trata de porciones redondas y compactas que se forman mezclando calabaza cocida y pisada con garbanzos procesados, ligados con huevo y pan rallado. La mezcla se condimenta con ajo, comino y perejil, y se dora en sartén con un chorrito de aceite hasta lograr una superficie dorada y firme. El resultado es un medallón crocante por fuera y cremoso por dentro.

Tiempo de preparación

Total: 35 minutos

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 400 gr de calabaza, pelada y cortada en cubos
  • 1 lata de garbanzos cocidos (400 gr), escurridos y enjuagados
  • 1 huevo
  • 4 cucharadas de pan rallado (más cantidad extra para rebozar)
  • 2 dientes de ajo, picados finos
  • 1 cucharadita de comino molido
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1 puñado de perejil fresco, picado
  • Sal y pimienta negra, a gusto
  • Aceite de girasol, cantidad necesaria para dorar
Un plato blanco contiene medallones de calabaza y garbanzos decorados con perejil y pimentón, con una ensalada, pan, salsa y vino tinto.
La calabaza ocupa un lugar histórico en la cocina argentina y aparece en locros, guisos, tartas y purés en todo el país - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer medallones de calabaza y garbanzos, paso a paso

  1. Colocar los cubos de calabaza en una olla con agua hirviendo y sal. Cocinar 10 minutos o hasta que estén tiernos al pincharlos con un tenedor. Escurrir bien y dejar enfriar 5 minutos.
  2. Pisar la calabaza con un tenedor o pisapapas hasta obtener un puré rústico. No tiene que quedar completamente liso; algo de textura está bien.
  3. Procesar los garbanzos escurridos en una procesadora o pisarlos con tenedor hasta que queden triturados pero no completamente homogéneos.
  4. En un bol grande, mezclar el puré de calabaza con los garbanzos triturados, el huevo, el ajo picado, el comino, el pimentón, el perejil y las 4 cucharadas de pan rallado. Salpimentar a gusto.
  5. Integrar todo hasta obtener una mezcla compacta que se pueda moldear. Si queda muy húmeda, agregar 1 cucharada más de pan rallado.
  6. Con las manos ligeramente húmedas, formar medallones redondos de unos 7 cm de diámetro y 1,5 cm de espesor. Pasarlos por pan rallado de los 2 lados.
  7. Calentar una sartén a fuego medio-alto con un chorrito generoso de aceite. El aceite debe estar bien caliente antes de agregar los medallones, para que sellen y no se peguen.
  8. Dorarlos 4 a 5 minutos de cada lado sin moverlos, hasta que tengan una costra dorada y firme. No dar vuelta antes de tiempo: si se pegan, todavía no están listos.
  9. Retirar sobre papel absorbente y servir de inmediato.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones (aproximadamente 3 medallones por persona).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 220 kcal
  • Grasas: 7 gr
  • Carbohidratos: 28 gr
  • Proteínas: 9 gr
  • Fibra: 6 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

  • Heladera: hasta 3 días en un recipiente hermético o tapados con film.
  • Freezer: hasta 2 meses. Se pueden congelar ya formados y crudos, separados por papel manteca. Para cocinarlos, se pasan directo del freezer a la sartén con aceite caliente, a fuego medio.
  • Tip: Para recuperar el crocante, lo ideal es calentarlos en sartén seca o en horno a 180 ℃ por 8 minutos, antes que en microondas.

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