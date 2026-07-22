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El té de jengibre después del almuerzo alivia la hinchazón y la pesadez estomacal, según estudios

La infusión caliente, respaldada por análisis recientes, aparece como opción simple para calmar molestias digestivas sin recurrir de inmediato a medicamentos

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Ilustración de una taza de té de jengibre caliente con vapor ascendente, colocada en una mesa de madera con mantel blanco y jengibre fresco.
El té de jengibre después del almuerzo puede aliviar la hinchazón, los gases y la pesadez estomacal al acelerar el tránsito digestivo y relajar la musculatura intestinal - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una taza de de jengibre después del almuerzo puede ser la aliada más sencilla para quienes experimentan hinchazón, gases o pesadez estomacal tras comer. Así lo respalda la evidencia científica más reciente: sus compuestos activos, los gingeroles y shogaoles, actúan directamente sobre el tracto digestivo para acelerar el tránsito de los alimentos y relajar la musculatura intestinal.

El jengibre (Zingiber officinale) lleva siglos presente en la medicina tradicional como remedio para el malestar estomacal, pero la investigación moderna le da sustento bioquímico a ese uso ancestral. Según una revisión sistemática publicada en Frontiers in Pharmacology, los gingeroles y shogaoles del jengibre tienen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antieméticas documentadas en múltiples ensayos clínicos y metaanálisis. El estudio señala que el jengibre puede aumentar la contractilidad gástrica y acelerar el vaciamiento del estómago, lo que reduce la sensación de náuseas.

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Una taza de té de cúrcuma, jengibre y canela humeante sobre una mesa de madera, con raíces frescas de cúrcuma y jengibre, y polvo de cúrcuma.
Una revisión en Frontiers in Pharmacology indicó que el jengibre puede aumentar la contractilidad gástrica y acelerar el vaciamiento del estómago, lo que reduce las náuseas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los mecanismos más estudiados es el efecto del jengibre sobre el vaciamiento gástrico. Un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, publicado en Food & Function de la Royal Society of Chemistry, evaluó durante 12 semanas a 80 pacientes con dispepsia funcional leve o moderada.

El grupo que recibió extracto de jengibre al vapor mejoró de forma estadísticamente significativa sus puntuaciones en la escala de síntomas gastrointestinales (GSRS), con reducciones en dolor abdominal, estreñimiento, indigestión y reflujo en comparación con el grupo placebo (p Frontiers in Pharmacology concluyó que el jengibre mejora los síntomas de náuseas de forma significativa frente al placebo, aunque no reduce con la misma consistencia la frecuencia de los episodios de vómitos. Las dosis estudiadas oscilan entre 500 y 1.500 miligramos diarios.

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Los compuestos activos actúan inhibiendo los receptores de serotonina e histamina implicados en las náuseas y los vómitos, con un mecanismo diferente al de los fármacos antieméticos convencionales.

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Los especialistas recomiendan combinar el té de jengibre con hidratación, actividad física moderada y una comida más lenta, y advierten consultar al médico si se toman anticoagulantes u otros fármacos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una revisión publicada en PMC (National Institutes of Health) con base en estudios de gingeroles y shogaoles como agentes multidiana confirmó que el 6-shogaol suprime la disfunción de la barrera intestinal e inhibe la señalización proinflamatoria mediada por el TNF-α. El mismo análisis documentó que, en pacientes con esclerosis múltiple recurrente-remitente, la suplementación con jengibre produjo efectos antieméticos y procinéticos clínicamente relevantes, con reducción en la frecuencia y gravedad del estreñimiento, las náuseas y el dolor abdominal.

El té de jengibre, preparado por infusión de la raíz en agua caliente, extrae parte de esos compuestos bioactivos. Aunque la concentración es menor que la de los suplementos en polvo estudiados en los ensayos clínicos —un artículo de The New York Times señaló que para igualar los 300 miligramos de un suplemento habría que consumir unos 100 gramos (3,5 onzas) de jengibre confitado—, la bebida caliente ofrece un efecto digestivo real y accesible para quienes buscan una alternativa no farmacológica tras el almuerzo.

Persona vierte agua caliente de una tetera transparente a una taza con rodajas de jengibre y limón sobre una tabla de madera en una cocina.
Los estudios sobre jengibre concluyeron que mejora de forma significativa los síntomas de náuseas frente al placebo, con dosis de entre 500 y 1.500 miligramos diarios - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas consultados por EatingWell recomiendan acompañar el té de jengibre con otros hábitos que potencian su efecto. Comer despacio, masticar cada bocado unas 20 veces y dejar los cubiertos entre bocado y bocado reduce la cantidad de aire deglutido y facilita la escucha de las señales de saciedad.

La hidratación constante es uno de los hábitos más determinantes para un tránsito intestinal regular, según especialistas en nutrición consultados por EatingWell. La actividad física moderada —caminar, practicar yoga, andar en bicicleta— mejora la motilidad intestinal, favorece un microbioma diverso y regula el eje intestino-cerebro, lo que reduce los problemas digestivos vinculados al estrés.

El jengibre se considera generalmente seguro, aunque los expertos advierten que las personas que toman anticoagulantes, inmunosupresores o medicamentos para la presión arterial o la diabetes deben consultar a un médico antes de incorporarlo de forma habitual a su dieta.

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