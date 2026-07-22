Receta de duraznos asados con crema, rápida y fácil

La receta de duraznos asados con crema ofrece un postre veraniego rápido y fácil con fruta tibia y chantillí (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este postre veraniego destaca por su sencillez y la combinación de fruta asada con crema batida. Los duraznos asados resultan una opción práctica para quienes buscan aprovechar la temporada de frutas frescas sin complicaciones. Su aroma y sabor remiten a momentos compartidos y a recetas tradicionales de la cocina casera.

En Argentina, suelen aparecer en reuniones al aire libre y cenas ligeras, especialmente cuando las frutas están en su punto justo. Acompañados con crema batida, logran un equilibrio perfecto entre lo tibio, lo fresco y lo cremoso. Es un postre ideal cuando se busca algo fácil, rápido y sin perder el toque tradicional.

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El plato consiste en mitades de durazno fresco asadas al horno o en sartén, apenas espolvoreadas con azúcar, y servidas con crema de leche batida al punto chantillí. Por su sencillez y rapidez, es ideal para resolver un postre de último momento, aprovechando el sabor natural de la fruta.

Tiempo de preparación

Total : 20 minutos

Preparación : 10 minutos

Cocción: 10 minutos

Ingredientes

4 duraznos frescos grandes y firmes

2 cucharadas de azúcar (puede ser rubia o común)

200 cc de crema de leche

2 cucharadas de azúcar impalpable

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Manteca, cantidad necesaria (para enmantecar la fuente)

Hojas de menta o ralladura de lima para decorar (opcional)

Cómo hacer duraznos asados con crema, paso a paso

El postre combina mitades de durazno fresco con azúcar caramelizada y crema de leche batida al punto chantillí (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precalentar el horno a 200 ℃ o calentar una sartén grande a fuego medio-alto. Lavar y cortar los duraznos por la mitad, retirando el carozo con cuidado. Enmantecar ligeramente una fuente para horno o la sartén. Colocar las mitades de durazno con la parte cortada hacia arriba y espolvorear con azúcar cada una. Llevar al horno (o sartén tapada) durante 8 a 10 minutos, hasta que la fruta esté tierna, pero sin desarmarse. El azúcar debe caramelizarse levemente. Mientras tanto, batir la crema de leche bien fría con el azúcar impalpable y la esencia de vainilla, hasta lograr el punto chantillí (no batir de más para evitar que se corte). Servir los duraznos tibios acompañados de un copo generoso de crema batida. Decorar con hojas de menta o ralladura de lima para un toque fresco.

Consejos:

El punto de cocción de los duraznos es clave: deben quedar tiernos, pero firmes.

La crema debe estar bien fría antes de batir para lograr buen volumen.

Si se usan duraznos en almíbar, reducir el tiempo de cocción a la mitad y no agregar más azúcar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta rinde 4 porciones y cada porción de duraznos asados con crema incluye dos mitades de fruta con crema batida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rinde 4 porciones. Esta cantidad es ideal para servir como postre en una comida familiar o para compartir en una reunión íntima con amigos. Si se desea ajustar la receta para más comensales, basta con duplicar los ingredientes y seguir el mismo procedimiento.

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Cada porción incluye dos mitades de durazno asado acompañadas de una generosa cantidad de crema, lo que asegura un postre equilibrado y suficiente para satisfacer el deseo de algo dulce sin resultar pesado. Además, la presentación individual permite adaptar las porciones según el apetito de los invitados.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías : 210 kcal

Grasas : 13 g

Carbohidratos : 22 g

Proteínas: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los duraznos asados pueden conservarse hasta 2 días en heladera y la crema batida dura hasta 24 horas por separado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los duraznos asados pueden conservarse en heladera, en recipiente hermético, hasta 2 días. La crema batida, por separado, dura hasta 24 horas bien fría. No se recomienda freezar. Para mantener la frescura y la textura de la fruta, es importante dejar que los duraznos se enfríen completamente antes de guardarlos.

Al momento de servir, se recomienda sacar los duraznos de la heladera unos minutos antes para que recuperen parte de su temperatura ambiente y presenten mejor sabor. La crema debe mantenerse refrigerada para conservar su consistencia y evitar que se corte.

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