Secar la ropa rápido los días de lluvia y humedad exige ventilar los ambientes para reducir la evaporación lenta y evitar olores en las prendas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el clima impide tender al aire libre, la pregunta sobre cómo secar la ropa rápido los días de lluvia y humedad se vuelve una consulta frecuente en muchos hogares. Las condiciones de alta humedad ralentizan el proceso de evaporación y pueden favorecer la aparición de olores desagradables en las prendas. Este desafío afecta tanto a quienes viven en departamentos sin balcón como a quienes cuentan con espacios reducidos para el secado.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda ventilar los ambientes y evitar la acumulación de humedad para prevenir problemas de salud respiratoria. Por su parte, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) sugiere mantener los niveles de humedad relativa por debajo del 60 % para dificultar el crecimiento de hongos y bacterias.

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3 consejos para hacer que la ropa se seque más rápido los días de lluvia y humedad

Utilizar corrientes de aire y ventiladores

Expertos consultados por The Guardian sostienen que colocar un ventilador cerca de la ropa recién lavada acelera el secado, ya que favorece la circulación del aire y reduce la concentración de vapor de agua en el ambiente. Si no se dispone de un ventilador eléctrico, abrir varias ventanas ubicadas en extremos opuestos de la vivienda puede generar una corriente cruzada, facilitando la evaporación.

El movimiento constante del aire disminuye el tiempo necesario para que la ropa pierda humedad, incluso en días lluviosos. Este método ayuda a evitar que las prendas permanezcan húmedas durante horas, lo que podría favorecer la proliferación de microorganismos.

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Exprimir bien la ropa antes de colgarla

El National Health Service (NHS) sugiere eliminar la mayor cantidad de agua posible al finalizar el ciclo de lavado. En máquinas automáticas, seleccionar el centrifugado más potente permite que las fibras retengan menos líquido. Para quienes lavan a mano, se aconseja apretar cada prenda con fuerza, usando una toalla seca para absorber el exceso de agua.

Esta práctica también minimiza la aparición de marcas de agua y ayuda a mantener la textura original de las telas.

Tender la ropa separada y en perchas

La disposición de las prendas influye directamente en la velocidad del secado. El NHS recomienda colocar la ropa extendida y sin superposiciones, utilizando perchas para camisas, pantalones y vestidos, y evitando que queden en contacto directo unas con otras. Esto asegura que el aire circule alrededor de toda la prenda.

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Asimismo, señala que “cuando las prendas se secan colgadas en ganchos individuales, la evaporación es más uniforme y se reduce el riesgo de que queden zonas húmedas u olores residuales”. El uso de perchas facilita el planchado posterior y previene arrugas profundas.

El vinagre blanco en el enjuague, los deshumidificadores y el calor controlado a más de 50 centímetros ayudan a secar la ropa y reducir olores persistentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los trucos para evitar que la ropa quede con olor a humedad

La aparición de olor a humedad es una de las principales preocupaciones durante el secado en interiores. La Asociación Estadounidense de Químicos y Coloristas Textiles (AATCC) advierte que las prendas no deben permanecer húmedas más de seis horas en ambientes poco ventilados. Para evitarlo, varias estrategias han demostrado buenos resultados.

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Una alternativa recomendada es agregar vinagre blanco al ciclo de enjuague, ya que sus propiedades antimicrobianas ayudan a eliminar bacterias responsables de los olores. Su uso en tejidos de algodón y poliéster debe ser completamente cuidadoso. Esto debido a que el AATCC advierte evitarlo en prendas delicadas como seda o lana.

Otra opción es utilizar deshumidificadores domésticos. Estos dispositivos extraen el exceso de agua del aire y aceleran el secado de la ropa, disminuyendo la probabilidad de que se impregnen olores persistentes.

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La exposición a fuentes de calor controlado, como radiadores eléctricos o estufas, puede ser útil, pero siempre manteniendo una distancia mínima de 50 centímetros para prevenir daños en las fibras. Aunque estos recomiendan alternar el uso de calor y ventilación para así lograr un secado seguro.