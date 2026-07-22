Colesterol LDL: cuáles son los riesgos de no alcanzar las valores recomendados

Las guías ACC/AHA 2026 ajustan las metas de LDL según el riesgo cardiovascular individual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo estudio de investigadores del Hospital General de Massachusetts Brigham halló que casi 1 de cada 3 adultos estadounidenses sin enfermedad cardíaca presenta colesterol LDL por encima de los objetivos fijados por las nuevas guías clínicas de 2026, y que, dentro de ese grupo, cerca del 76% no recibía medicación para bajarlo. Los resultados se publicaron en JAMA.

El trabajo estimó, con datos nacionales de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición 2021-2023, qué proporción de la población de Estados Unidos quedaría “fuera de objetivo” si se aplicaran los umbrales de las nuevas recomendaciones.

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Según los autores, los datos funcionan como una línea de base: fueron recolectados antes de la publicación de las guías de 2026 y permiten monitorear si la brecha se reduce con el tiempo.

El nuevo estudio pone el acento en cuántas personas superan esos objetivos y, además, en cuántas no están tratadas o no logran alcanzar la meta aun con terapia.

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Qué midió el nuevo estudio y qué encontró

Un análisis de sangre permite medir el colesterol LDL y compararlo con los objetivos que proponen las guías clínicas más recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio analizó datos representativos a nivel nacional de aproximadamente 2.300 adultos de entre 30 y 79 años en la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición 2021-2023, administrada por el gobierno federal, que representa a cerca de 178 millones de adultos estadounidenses. El objetivo fue estimar la proporción de personas con LDL-C por encima de las metas recomendadas por las guías de dislipidemia para 2026, que ajustan los objetivos según el riesgo cardiovascular.

“La diferencia entre los niveles reales de colesterol en el país y los que recomiendan las nuevas directrices es mucho mayor de lo que la mayoría de la gente cree”, afirmó el autor principal, Shady Abohashem, profesor de radiología en la Facultad de Medicina de Harvard y en el Hospital General de Massachusetts.

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En adultos sin antecedentes de infarto, accidente cerebrovascular u otros eventos cardiovasculares —grupo de prevención primaria—, el trabajo encontró que aproximadamente un tercio superaba el objetivo recomendado. Dentro de ese grupo, cerca del 76% no recibía ningún medicamento para reducir el colesterol.

La brecha aumentó con el riesgo: entre las personas con mayor riesgo cardiovascular, cerca del 83% superaba el objetivo, y aproximadamente la mitad de ellas no recibía ningún medicamento para reducir el colesterol.

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En el grupo de prevención secundaria —adultos con cardiopatía establecida—, el estudio halló que casi 4 de cada 5 superaba el objetivo recomendado. Sin embargo, el patrón fue diferente: la mayoría (aproximadamente el 62%) ya recibía terapia para reducir el colesterol sin alcanzar los objetivos mínimos, lo que —según los autores— apunta a una necesidad de tratamiento más intensivo en lugar de iniciar uno nuevo. El 38% restante no recibía tratamiento.

“La buena noticia es que sabemos exactamente qué funciona, y la evidencia que respalda estas terapias es una de las más sólidas en medicina”, dijo Abohashem. “Pero en realidad se trata de dos problemas distintos que requieren soluciones distintas. En personas sin enfermedad cardíaca, la mayoría de quienes superan el objetivo no toman ningún medicamento para reducir el colesterol, por lo que el primer paso es simplemente comenzar el tratamiento. En cambio, en personas que ya han sufrido un infarto o un derrame cerebral, la mayoría ya toma una estatina, pero aún no alcanza el objetivo. Para ellas, la solución no es comenzar la terapia, sino intensificarla”.

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Qué cambió en las guías ACC/AHA 2026

Un nuevo estudio con datos nacionales de Estados Unidos estimó cuántos adultos quedarían por encima de los objetivos de LDL de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las nuevas guías clínicas para el manejo del colesterol del American College of Cardiology y la American Heart Association marcaron un cambio en el abordaje de la prevención cardiovascular: establecieron valores objetivo de colesterol LDL más bajos y propusieron intervenciones médicas más tempranas, según el riesgo individual y la mejor evidencia científica disponible, como detalló una nota previa de Infobae (source 3).

En una nota de Infobae, el médico cardiólogo y jefe de la Unidad Coronaria del ICBA Instituto Cardiovascular Juan Pablo Costabel (MN 119.403), explicó: “La actualización de las guías ACC/AHA 2026 consolida una tendencia que ya venía creciendo en los últimos años: ser más exigentes con los niveles de colesterol LDL. Esto no responde a una decisión arbitraria ni, como a veces se plantea, a una presión de la industria farmacéutica, sino a evidencia científica sólida que muestra que cuanto más bajo es el LDL, menor es el riesgo de eventos como infarto o ACV”.

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En esa misma nota, el médico especialista consultor en Medicina Interna y ex presidente de la Sociedad Argentina de Lípidos, Pablo Corral (MP 93559), señaló: “La nueva guía presentada hace unas semanas no coloca cifras más exigentes. Incluso es menos exigente que quizá la guía europea publicada el año pasado. Lo que hace esta guía fundamentalmente es discriminar a pacientes de alto riesgo y de muy alto riesgo. Las cifras surgen de la evidencia científica acumulada; no es una recomendación arbitraria, sino el resultado de años y décadas de estudios clínicos”.

Cuáles son los objetivos de LDL que se usan como referencia

Entre quienes superaban la meta en prevención primaria, alrededor del 76% no recibía medicación para reducir el colesterol (Imagen Ilustrativa Infobae)

El punto central de las guías es que no existe un único número “normal” para todas las personas: el objetivo de LDL varía según el riesgo cardiovascular.

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En el trabajo publicado en JAMA, se indicó que, para adultos con bajo riesgo, un LDL de 160 mg/dL o superior es el punto en el que las directrices sugieren considerar el tratamiento; para quienes tienen cardiopatía establecida y un riesgo muy alto de eventos futuros, el objetivo es inferior a 55 mg/dL.

Las nuevas guías también enumeran metas por perfiles: LDL por debajo de 100 mg/dL en personas con riesgo límite o intermedio, menos de 70 mg/dL en quienes tienen alto riesgo, y menos de 55 mg/dL en quienes ya sufrieron un evento cardiovascular.

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Ese enfoque explica por qué el nuevo estudio se centró en comparar “objetivos” con “niveles reales” por categorías: cuanto mayor es el riesgo general, menor debería ser el LDL.

Qué significa “estar por encima del objetivo” en la práctica: dos escenarios distintos

Las guías sostienen que los cambios de estilo de vida deben estar presentes, con o sin medicación, como base del control del colesterol (Freepik)

Los autores del estudio subrayaron que la brecha con los objetivos no representa el mismo problema en todos los pacientes. En prevención primaria, el hallazgo más relevante fue el volumen de personas por encima del objetivo que no recibía ningún medicamento para reducir el colesterol.

En prevención secundaria, el patrón fue diferente: predominó el escenario de personas que sí recibían terapia, pero aun así no alcanzaban el objetivo, lo que sugiere que el problema no es el inicio, sino la intensidad del tratamiento.

Abohashem lo sintetizó así: “Reconocer esta diferencia es fundamental para cerrar esta brecha”.

Estilo de vida y medicación: los dos pilares del tratamiento

Los autores del estudio mencionaron barreras como acceso limitado a fármacos más recientes, falta de información y obstáculos estructurales en el sistema de salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Corral remarcó: “La recomendación del estilo de vida es la base de la pirámide para evitar la enfermedad cardiovascular. Eso siempre tiene que estar y sobre eso habrá que decidir si medicar o no”.

Y advirtió que el incumplimiento de esos objetivos tiene múltiples explicaciones, entre ellas la falta de apego a medidas como alimentación, ejercicio, control del estrés, sueño, descanso y sociabilidad.

En esa misma línea, Costabel sostuvo: “Los cambios en el estilo de vida son la base del tratamiento y siempre deben estar presentes, independientemente de si el paciente recibe o no medicación. En personas de bajo riesgo, muchas veces estas medidas pueden ser suficientes sin necesidad de iniciar tratamiento farmacológico”.

En cuanto a la decisión de medicar, Corral explicó que no depende de un número aislado y que hay grupos en los que la indicación es clara, como quienes ya tuvieron un infarto o un accidente cerebrovascular. Costabel agregó: “Hoy la decisión de medicar no se basa únicamente en un número, sino en el riesgo cardiovascular global”.

Por qué, aun con tratamientos disponibles, la brecha persiste

El enfoque de las recomendaciones es que, a mayor riesgo cardiovascular, más bajo debe ser el LDL objetivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los autores del estudio, no alcanzar los objetivos de tratamiento para el colesterol LDL es un problema persistente, con múltiples factores que contribuyen a ello, como el acceso limitado a medicamentos más recientes, la falta de información por parte de los pacientes y barreras estructurales dentro del sistema de salud.

Los datos analizados se recolectaron antes de la publicación de las guías de 2026, por lo que los resultados establecieron una base para monitorear el progreso a medida que esas recomendaciones se implementen en la práctica. Los investigadores señalaron que futuras investigaciones examinarán si la brecha se reduce con el tiempo.

“Lo que estamos midiendo aquí es un punto de partida, no un veredicto”, afirmó Abohashem. “Las nuevas directrices nos dan un objetivo más claro que nunca. Para los médicos, esto significa reevaluar a los pacientes según los objetivos actualizados. Y para el público, el mensaje es más sencillo: conozca su nivel de LDL, conozca su objetivo personal y, si no lo sabe, consulte a su médico”.