Tendencias

Receta de torta de mousse de limón y maracuyá, rápida y fácil

Este plato propone una base de galletitas con manteca y una crema aireada con leche condensada, jugo y ralladura cítrica, pulpa tropical y gelatina, con reposo de 2 a 3 horas

Guardar
Google icon
Torta de mousse de limón y maracuyá en plato, con rodajas de limón, merengues, flores y fruta de la pasión. Una porción es servida. Hay dos tazas de té.
La torta de mousse de limón y maracuyá combina frescura cítrica y tropical para los días de calor (Imagen Ilustrativa Infobae)

La frescura cítrica y tropical convierten a una torta de mousse de limón y maracuyá en una buena opción cuando afuera el calor invita a postres livianos y frutales. Ese contraste vibrante entre la acidez del limón y el dulzor perfumado del maracuyá es capaz de transportar a cualquier sobremesa argentina a un momento de verano eterno.

Esta torta se disfruta especialmente en reuniones familiares, cumpleaños, o cuando simplemente se busca un postre rápido y fácil, pero que sorprenda y refresque. Es ideal para quienes quieren salir de la clásica torta de chocolate y buscan una propuesta con sabor a vacaciones.

PUBLICIDAD

Receta de torta de mousse de limón y maracuyá

La torta de mousse de limón y maracuyá es un postre frío con base de galletitas y una mousse aireada que combina jugo y ralladura de limón con pulpa de maracuyá. Se arma en capas y se enfría en heladera, logrando una textura cremosa y liviana, perfecta para los días calurosos.

Tiempo de preparación

Total: 40 minutos

  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción (solo base): 10 minutos
  • Enfriado: 2 a 3 horas en heladera (pasivo)

Ingredientes

  • 200 gr de galletitas dulces (tipo Lincoln o similar)
  • 80 gr de manteca derretida
  • 400 gr de crema de leche (nata)
  • 1 lata de leche condensada (aprox. 400 gr)
  • 100 ml de jugo de limón (aprox. 2 limones grandes)
  • Ralladura de 1 limón
  • 150 ml de pulpa de maracuyá (puede ser congelada o fresca)
  • 8 gr de gelatina sin sabor (1 sobre)
  • 4 claras de huevo
  • 80 gr de azúcar
Un paño de tela. Un bol con galletas rectangulares. Una jarra con manteca derretida. Un bol con crema de leche. Azúcar impalpable y una mesa de madera.
La lista de ingredientes detalla cantidades precisas para galletitas dulces, manteca derretida y crema de leche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer torta de mousse de limón y maracuyá, paso a paso

  1. Triturar las galletitas hasta obtener un polvo fino. Mezclar con la manteca derretida y cubrir la base de un molde desmontable, presionando bien. Llevar al horno a 180 °C por 10 minutos o enfriar en heladera si se prefiere base blanda.
  2. Batir la crema de leche a medio punto y reservar en heladera.
  3. Mezclar en un bol la leche condensada, el jugo y la ralladura de limón, y la pulpa de maracuyá.
  4. Hidratar la gelatina sin sabor siguiendo las instrucciones del envase. Calentar suavemente y agregar a la mezcla anterior, revolviendo bien.
  5. Batir las claras con el azúcar a punto nieve firme. Integrar en forma envolvente a la mezcla de limón y maracuyá.
  6. Incorporar la crema batida con movimientos envolventes, logrando una mousse aireada.
  7. Volcar la preparación sobre la base de galletitas. Alisar la superficie y enfriar en heladera por al menos 2 horas, hasta que la mousse esté firme.
  8. Consejo técnico: Para desmoldar fácilmente, pasar un cuchillo por el borde del molde antes de abrir.
  9. Decorar con semillas y pulpa de maracuyá, rodajas finas de limón o ralladura antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 10 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 320 kcal
  • Grasas: 18 gr
  • Carbohidratos: 35 gr
  • Proteínas: 5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

PUBLICIDAD

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se conserva en heladera hasta 3 días, bien tapada para evitar que absorba olores. Puede congelarse (hasta 1 mes), aunque la textura puede volverse más densa al descongelar.

Temas Relacionados

Cocina en ArgentinaReceta de cocinaRecetas dulcesPasteleríaNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta de duraznos asados con crema, rápida y fácil

Este postre combina fruta tibia, chantillí y un toque caramelizado, con una preparación simple al horno o en sartén que resuelve una comida dulce para cuatro personas

Receta de duraznos asados con crema, rápida y fácil

El detalle que muchas reformas de cocina pasan por alto y termina encareciendo el proyecto

Diseñadoras advierten que una renovación estética no siempre resuelve los problemas de uso, y que revisar recorridos, zonas de trabajo y accesos suele marcar la diferencia en comodidad y eficiencia

El detalle que muchas reformas de cocina pasan por alto y termina encareciendo el proyecto

Un ensayo clínico demostró los beneficios de un deporte para aliviar el dolor lumbar crónico

Investigadores de Australia comprobaron que ocho semanas en el agua reducen la discapacidad generada por las molestias de espalda persistentes. Qué descubrieron tras un año de seguimiento

Un ensayo clínico demostró los beneficios de un deporte para aliviar el dolor lumbar crónico

Los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte entre la población de 10 a 39 años en el mundo

Un equipo internacional analizó datos de 204 países entre 1990 y 2023 y publicó los resultados en The Lancet Public Health. Descubrieron que más del 90% de las muertes en las rutas ocurre en países de bajos y medianos ingresos

Los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte entre la población de 10 a 39 años en el mundo

Más del 70% de las especies de tiburones en Argentina están en riesgo de extinción: cómo buscan salvarlos

La mayor parte de los ejemplares que habitan las aguas argentinas se enfrenta a una amenaza crítica, mientras organizaciones y pescadores impulsan iniciativas para su preservación y monitoreo

Más del 70% de las especies de tiburones en Argentina están en riesgo de extinción: cómo buscan salvarlos

DEPORTES

Real Madrid quiere aplicar la “fórmula Endrick” con Franco Mastantuono: las cinco propuestas que tiene para marcharse del club

Real Madrid quiere aplicar la “fórmula Endrick” con Franco Mastantuono: las cinco propuestas que tiene para marcharse del club

“Fue una paliza, un dominio absoluto”: Ronaldo hizo un tajante análisis tras la victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial

“Ya es la cuarta vez que salís”: el gesto de Scaloni con los vecinos de Pujato que se congregaron en la puerta de la casa de sus padres

Los dos grandes de Europa que tienen al Cuti Romero en su radar tras el Mundial 2026

El minucioso plan de Italia para seducir a Guardiola de asumir como entrenador de la selección: la boda que utilizarán como centro de operaciones

TELESHOW

Qué dice la canción de Rosalía que generó el enojo de los argentinos

Qué dice la canción de Rosalía que generó el enojo de los argentinos

Rosalía se disculpó públicamente por su gesto contra Argentina tras la final del Mundial: “Mala mía”

Una foto de su infancia y una emotiva reflexión: así resumió Sofi Martínez sus días en el Mundial 2026

Lali Espósito respondió con ironía a las críticas racistas contra Argentina: el video con la voz de Moria Casán

Daniela Celis volvió a Gran Hermano y su coqueteo con Fabio molestó a Luana: “Me ponés un poco nerviosa”

INFOBAE AMÉRICA

Cambian las reglas para bicicletas y scooters eléctricos: habrá multas de hasta USD 500 por estas infracciones

Cambian las reglas para bicicletas y scooters eléctricos: habrá multas de hasta USD 500 por estas infracciones

Trump advirtió que EEUU bombardeará puentes y centrales eléctricas de Irán por cada disparo contra buques en el estrecho de Ormuz

Un ensayo clínico demostró los beneficios de un deporte para aliviar el dolor lumbar crónico

“Un día lo soñé y lo hice realidad”: Tatiana Guzmán, la nicaragüense que hizo historia en el VAR del Mundial

Los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte entre la población de 10 a 39 años en el mundo