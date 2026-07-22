Receta de torta de mousse de limón y maracuyá, rápida y fácil

La torta de mousse de limón y maracuyá combina frescura cítrica y tropical para los días de calor (Imagen Ilustrativa Infobae)

La frescura cítrica y tropical convierten a una torta de mousse de limón y maracuyá en una buena opción cuando afuera el calor invita a postres livianos y frutales. Ese contraste vibrante entre la acidez del limón y el dulzor perfumado del maracuyá es capaz de transportar a cualquier sobremesa argentina a un momento de verano eterno.

Esta torta se disfruta especialmente en reuniones familiares, cumpleaños, o cuando simplemente se busca un postre rápido y fácil, pero que sorprenda y refresque. Es ideal para quienes quieren salir de la clásica torta de chocolate y buscan una propuesta con sabor a vacaciones.

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Receta de torta de mousse de limón y maracuyá

La torta de mousse de limón y maracuyá es un postre frío con base de galletitas y una mousse aireada que combina jugo y ralladura de limón con pulpa de maracuyá. Se arma en capas y se enfría en heladera, logrando una textura cremosa y liviana, perfecta para los días calurosos.

Tiempo de preparación

Total: 40 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción (solo base): 10 minutos

Enfriado: 2 a 3 horas en heladera (pasivo)

Ingredientes

200 gr de galletitas dulces (tipo Lincoln o similar)

80 gr de manteca derretida

400 gr de crema de leche (nata)

1 lata de leche condensada (aprox. 400 gr)

100 ml de jugo de limón (aprox. 2 limones grandes)

Ralladura de 1 limón

150 ml de pulpa de maracuyá (puede ser congelada o fresca)

8 gr de gelatina sin sabor (1 sobre)

4 claras de huevo

80 gr de azúcar

La lista de ingredientes detalla cantidades precisas para galletitas dulces, manteca derretida y crema de leche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer torta de mousse de limón y maracuyá, paso a paso

Triturar las galletitas hasta obtener un polvo fino. Mezclar con la manteca derretida y cubrir la base de un molde desmontable, presionando bien. Llevar al horno a 180 °C por 10 minutos o enfriar en heladera si se prefiere base blanda. Batir la crema de leche a medio punto y reservar en heladera. Mezclar en un bol la leche condensada, el jugo y la ralladura de limón, y la pulpa de maracuyá. Hidratar la gelatina sin sabor siguiendo las instrucciones del envase. Calentar suavemente y agregar a la mezcla anterior, revolviendo bien. Batir las claras con el azúcar a punto nieve firme. Integrar en forma envolvente a la mezcla de limón y maracuyá. Incorporar la crema batida con movimientos envolventes, logrando una mousse aireada. Volcar la preparación sobre la base de galletitas. Alisar la superficie y enfriar en heladera por al menos 2 horas, hasta que la mousse esté firme. Consejo técnico: Para desmoldar fácilmente, pasar un cuchillo por el borde del molde antes de abrir. Decorar con semillas y pulpa de maracuyá, rodajas finas de limón o ralladura antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 10 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 320 kcal

Grasas: 18 gr

Carbohidratos: 35 gr

Proteínas: 5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se conserva en heladera hasta 3 días, bien tapada para evitar que absorba olores. Puede congelarse (hasta 1 mes), aunque la textura puede volverse más densa al descongelar.