El truco inicial que recomiendan expertas para que los pisos de baldosas queden limpios, brillantes y sin manchas

Un suelo limpio y bien mantenido contribuye a reducir alérgenos y bacterias en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pisos de baldosas pueden quedar sin marcas si se limpian con agua tibia destilada, muy poco jabón y un secado inmediato. El método prescinde de aparatos costosos y pone el foco en evitar el agua dura, el exceso de producto y la humedad sobre la superficie.

Para limpiar un piso de baldosas y que quede sin marcas, la recomendación recogida por The Spruce, sitio especializado en hogar y limpieza, es usar agua tibia destilada con una cantidad mínima de jabón y secar cada zona justo después de fregar. Las expertas coinciden en que las vetas aparecen por los minerales del agua, el exceso de jabón y la falta de secado rápido.

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La rutina de mantenimiento frecuente disminuye la suciedad que termina formando líneas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nicole Jacques, experta en limpieza ecológica y autora de Go Green When You Clean, resumió el método en tres pasos: evitar el agua dura (contiene una alta concentración de minerales disueltos, principalmente calcio y magnesio), usar poca cantidad de jabón y secar sobre la marcha. Explicó que coloca una toalla vieja sobre el cabezal de una mopa plana para pulir y secar después de pasar la mopa.

Jennie Holmes, gerente de sucursal de ServiceMaster Clean, insistió en que el secado debe hacerse con rapidez y de forma ordenada. “Recuerde pulir todas las áreas de forma sistemática, o es fácil dejar zonas sin repasar”, señaló. Añadió que la rapidez es la clave y advirtió que, si el secado se demora, quedan vetas de agua.

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La fórmula casera para limpiar baldosas sin dejar marcas

La mezcla casera con vinagre blanco y jabón de Castilla se usa como alternativa suave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jacques también compartió una mezcla casera pensada para dejar cualquier tipo de baldosa limpia y sin marcas. La receta combina:

1 galón de agua tibia destilada

1/4 de taza de vinagre blanco

Un chorrito de jabón de Castilla sin fragancia

La fórmula puede llevar además unas gotas de aceite esencial de limón o de eucalipto, aunque ese paso es opcional. El punto central, según la experta, sigue siendo no cargar la mezcla de jabón y usar agua destilada.

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El secado inmediato por zonas mejora el acabado y evita marcas visibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer con las baldosas con textura

Las baldosas con textura, habituales en baños y cocinas, también pueden quedar con marcas después de la limpieza. Holmes recomendó tratarlas con una pasta hecha con tres tazas de bicarbonato de sodio y una taza de agua tibia.

La especialista aconsejó trabajar por partes pequeñas porque el proceso exige más esfuerzo. También pidió retirar toda la pasta al final, ya que cualquier resto puede dejar nuevas marcas sobre la superficie. Holmes añadió que no todas las baldosas admiten el mismo producto. Recomendó consultar al comercio o al fabricante antes de usar un limpiador comercial.

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El agua con minerales favorece la aparición de vetas después del secado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una alternativa casera recomendada por especialistas internacionales consiste en mezclar partes iguales de jugo de limón y vinagre blanco con bicarbonato de sodio. La solución debe prepararse en un recipiente amplio, ya que la reacción entre los ácidos y el bicarbonato genera espuma.

Se aconseja pulverizar la mezcla sobre las juntas, dejar actuar unos 15 minutos y limpiar con un paño de microfibra húmedo. Los expertos advierten evitar herramientas abrasivas, y sugieren enjuagar con agua tibia después de cada limpieza para proteger la cerámica y evitar marcas. Según el sitio portugués Unidade Pastoral de Ansiaes, este procedimiento ayuda a prevenir la acumulación de minerales y la decoloración temprana.

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Las baldosas con textura requieren trabajo por partes pequeñas y más fricción controlada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada cuánto conviene limpiar el suelo de baldosas

La frecuencia también influye en el resultado, porque la suciedad acumulada favorece la aparición de vetas. Jacques recomendó una limpieza profunda cada una o dos semanas, según el tránsito en la vivienda y si hay mascotas o niños.

La experta dijo además que hace limpieza puntual a diario. Esa rutina, sumada al mantenimiento del suelo y del rejuntado, ayuda a reducir la presencia de residuos dentro de casa.

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Mantener limpias las baldosas y sus juntas no solo mejora el aspecto del suelo. También limita la circulación de alérgenos, toxinas y bacterias en el ambiente doméstico.