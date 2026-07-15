Receta de pizza de berenjenas, rápida y fácil

La receta de pizza de berenjenas reemplaza la masa tradicional por rodajas gruesas de berenjena horneadas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Y si la masa de la pizza fuera la berenjena? No es un juego de palabras: esta versión reemplaza por completo la masa de harina por rodajas gruesas de berenjena horneadas, que funcionan como la base de cada porción individual.

El resultado sorprende: una “pizza” sin gluten, sin levadura y sin horno encendido durante horas. Cada rodaja sostiene la salsa y el queso como si fuera una base de verdad, con una textura firme por fuera y suave por dentro que no tiene nada que envidiarle a la masa tradicional.

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La berenjena tiene esa capacidad de absorber sabores y transformarse con el calor. Al horno, pierde humedad, se concentra y gana una consistencia que la convierte en el soporte perfecto para la salsa de tomate y el queso fundido. No es un reemplazo de segunda: es una base con personalidad propia.

Esta receta llegó para quedarse en las mesas argentinas de la mano de quienes buscan comer rico sin resignar nada. Sin harinas, sin tiempos de leudado y sin complicaciones. Lista en 30 minutos, con ingredientes que casi siempre hay en la heladera.

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Receta de pizza de berenjenas

Se trata de rodajas gruesas de berenjena horneadas hasta quedar doradas y firmes, que se usan como base individual sobre la que se coloca salsa de tomate, mozzarella y los toppings elegidos. Sin masa, sin levadura y lista en 30 minutos.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

2 berenjenas grandes y firmes (de unos 400 gr cada una)

1 cucharada de sal gruesa (para curar la berenjena)

3 cucharadas de aceite de oliva

300 gr de tomate triturado en lata

1 diente de ajo picado

250 gr de mozzarella en fetas o rallada

Orégano seco, a gusto

Sal y pimienta negra, a gusto

Albahaca fresca (opcional, para servir)

El paso de curar la berenjena con sal gruesa elimina el amargor y reduce el exceso de humedad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer pizza de berenjenas, paso a paso

Lavar las berenjenas y cortarlas en rodajas de 1,5 cm de espesor (ni más finas ni más gruesas: ese grosor es el que permite que sostengan los toppings sin doblarse). Colocar las rodajas en una bandeja, espolvorear con la sal gruesa y dejar reposar 10 minutos. Enjuagar bien con agua fría y secar con papel de cocina. Este paso elimina el amargor y el exceso de humedad. Precalentar el horno a 220 ℃ con la placa adentro. Pincelar cada rodaja de berenjena con aceite de oliva por ambos lados. Acomodarlas sobre la placa caliente. Hornear en la parte baja del horno durante 12 minutos, dando vuelta a mitad de cocción, hasta que estén doradas y firmes pero no blandas. Retirar y reservar. Mientras tanto, preparar la salsa: en una sartén pequeña con un chorrito de aceite, saltear el ajo picado 1 minuto. Agregar el tomate triturado, salpimentar y cocinar 5 minutos a fuego medio hasta que espese. Retirar del fuego. Distribuir 1 cucharada de salsa sobre cada rodaja de berenjena horneada. Cubrir con la mozzarella. Espolvorear con orégano y llevar nuevamente al horno 5 a 7 minutos, hasta que el queso esté completamente fundido y con algunos bordes dorados. Retirar del horno, dejar reposar 2 minutos y servir con albahaca fresca si se desea.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones (unas 3 a 4 rodajas por persona, según el tamaño de las berenjenas).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 210 kcal

Grasas: 13 gr

Carbohidratos: 12 gr

Proteínas: 11 gr

Fibra: 4 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Heladera: Hasta 3 días en un recipiente hermético. Calentar en horno a 180 ℃ unos 8 minutos para recuperar la textura. No se recomienda el microondas, ya que ablanda la berenjena.

Freezer: No se recomienda freezar una vez armada, ya que la berenjena pierde su firmeza al descongelar. Sí se pueden freezar las rodajas horneadas solas (sin topping) hasta 1 mes.