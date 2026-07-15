La activista que nada con tiburones para promover su conservación: cómo desafía mitos y temores

Ocean Ramsey dedica su vida a revertir el miedo hacia los tiburones, promueve su protección y una narrativa basada en la coexistencia (@OceanRamsey)

Los tiburones están fuertemente asociados a la imagen de grandes depredadores del océano, protagonistas de historias de terror y películas que alimentan el miedo hacia ellos. Sin embargo, esta visión distorsionada tuvo consecuencias directas sobre su supervivencia y la salud de los ecosistemas marinos.

Frente a este escenario, surge la figura de Ocean Ramsey, una defensora global de los tiburones cuya vida y trabajo se dedicaron a revertir la narrativa dominante y promover la protección de estas especies esenciales. Su mensaje es claro: “Los tiburones no son monstruos. Mostrar que la coexistencia es posible es mi manera de inspirar a su conservación”.

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El impacto de una vida dedicada a los tiburones

La travesía de Ocean Ramsey comenzó en Hawái, donde desde niña desarrolló una fuerte conexión con la naturaleza y los animales. A los siete años, tuvo su primer encuentro cercano con un tiburón, y en lugar de huir, decidió seguirlo. Aquella experiencia marcó el inicio de su misión: proteger a los tiburones y modificar la manera en que el mundo los percibe.

La técnica de redirección utilizada por Ramsey utiliza contacto físico controlado para mantener distancia y seguridad durante encuentros críticos con tiburones (@oceanramsey)

Ramsey define a los tiburones como el “sistema inmunológico” del mar, fundamentales para regular poblaciones y proteger arrecifes. La desaparición de estos animales altera el equilibrio marino y afecta la salud de los ecosistemas. Según estudios recientes citados por la activista, la mayoría de las especies de tiburones grandes se encuentran profundamente amenazadas principalmente por la demanda de sopa de aleta en Asia. España figura como el segundo mayor exportador mundial de aletas de tiburón.

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Su activismo ganó visibilidad en 2019, cuando una imagen suya nadando junto a uno de los tiburones blancos más grandes registrados se viralizó. Ese episodio fortaleció el respaldo político que derivó en la aprobación de una ley de protección de tiburones en Estados Unidos en 2021.

Durante más de dos décadas, ella combinó investigación, educación y activismo político. Cada inmersión junto a su esposo, el buzo Juan Oliphant, queda documentada y compartida en redes sociales, donde supera los dos millones de seguidores. Esta estrategia visual busca sustituir el miedo por respeto y empatía. Ramsey afirma: “He comprendido que las personas no quieren proteger aquello que perciben como un monstruo. Cuando me ven convivir pacíficamente con ellos, empiezan a empatizar”.

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Más de dos millones de personas siguen en redes sociales las inmersiones de Ramsey, mediante las que busca transformar miedo en respeto y empatía (@oceanramsey)

Ramsey no se considera una científica convencional. Si bien estudió Ciencias Veterinarias, Psicología, Ciencias Marítimas y completó un doctorado en Etología, prefirió dedicarse a la acción directa y la comunicación visual antes que a la academia tradicional. Su método se basa en la experiencia práctica y la observación constante del comportamiento de los tiburones durante sus inmersiones.

En su página, Ramsey relata cómo su crianza rodeada de animales y la enseñanza de sus padres sobre el respeto y la interconexión con la naturaleza forjaron su sensibilidad para comprender las señales y comportamientos de diferentes especies.

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Esta habilidad resultó fundamental para desarrollar su técnica de “redirección de tiburones”, la cual consiste en usar el contacto físico, de manera precisa y calmada, para mantener la distancia con los tiburones en situaciones críticas. Ramsey aprendió a perfeccionar esta técnica a partir de su experiencia con caballos y mantarrayas, animales de gran tamaño que, como los tiburones, requieren sensibilidad y atención al lenguaje corporal.

Ramsey impulsa un enfoque global y colaborativo para proteger tiburones promoviendo leyes santuarios y la educación en comunidades (@oceanramsey)

La educación es uno de los pilares de su labor. Ramsey y su equipo realizan presentaciones en escuelas y comunidades, además de salidas guiadas para observar tiburones en su hábitat natural. Durante estas actividades, enseña a mantener la calma, observar el comportamiento de los tiburones y responder de manera segura.

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Erin Johnson, periodista de People’s Magazine, participó en una inmersión educativa junto a Ramsey en Hawái y relató: “Al sumergir la cabeza, lo único que veía era una infinidad de azul profundo y oscuro, y tiburón tras tiburón nadando bajo mí. La adrenalina me invadió, pero al darme cuenta de que los tiburones nadaban tranquilamente allí abajo y que ninguno venía a por mí, como me habían hecho creer, me sentí sorprendentemente tranquila”.

Cada encuentro con tiburones se documenta con video y fotografía, no solo para redes sociales, sino también como parte de una base de datos científica que permite identificar y hacer seguimiento a individuos y especies.

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Hacia una conservación activa y participativa

La ley de protección de tiburones aprobada en Estados Unidos en 2021 recibió impulso del trabajo y la exposición pública de Ramsey (Freepik)

Ramsey sostiene que la protección de los tiburones requiere de un enfoque global y colaborativo. Entre las acciones que impulsa se cuentan la promoción de leyes para prohibir la pesca de tiburones, la creación de santuarios marinos y la educación de comunidades costeras. Resalta la importancia de involucrar a personas de distintos orígenes y profesiones, no solo científicos, en la defensa de los tiburones: “No hay una única vía perfecta para lograr la protección marina. Quiero que las personas se sientan empoderadas y capaces de actuar”.

La activista también critica la lentitud del enfoque institucional y defiende el uso de las redes sociales y la acción directa como motores para acelerar el cambio. Frente a las críticas de parte de algunos biólogos marinos sobre la seguridad de nadar sin protección junto a tiburones, Ramsey responde: “Publico para educar, no para llamar la atención. Quiero que la gente mire, porque primero miran antes de escuchar. La atención no la busco para mí, sino para la conservación”.

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Su visión incluye pasos concretos: generar conciencia, construir redes globales, impulsar legislación efectiva, desarrollar medidas de conservación y monitorear los avances. Destaca que la colaboración internacional y la adaptación constante de estrategias resultan esenciales para proteger a los tiburones y asegurar el equilibrio de los océanos.

Ramsey concluye: “Dicen que el miedo proviene de la ignorancia. Mi misión es enseñar coexistencia para reemplazarlo por comprensión”.