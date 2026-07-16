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Receta de fainá con verdeo, rápida y fácil

La preparación suma un toque vegetal al clásico corte de pizzería y puede servirse sola, tibia o caliente, con una masa fina de cocción pareja y sabor fragante

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Primer plano de una persona comiendo una porción de fainá. Una mano sostiene la porción. El alimento presenta cebolla de verdeo.
La receta de fainá con verdeo incorpora cebolla de verdeo al clásico corte de pizzería y se sirve tibia o caliente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un pedazo de fainá caliente, recién salido del horno, se reconoce por su superficie dorada y por una textura que combina bordes levemente crocantes con un centro húmedo. Es un acompañamiento habitual de la porción de muzzarella y, cuando incorpora cebolla de verdeo, suma un aporte vegetal que modifica el sabor y la humedad de la preparación.

El fainá es una preparación asociada a la inmigración genovesa y, en Argentina, forma parte del consumo habitual en pizzerías y reuniones informales. Se come al corte, sobre la pizza (a la “caballito”) o solo, como tentempié.

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Su fórmula básica se compone de harina de garbanzos, agua, aceite de oliva y sal. Para lograr una mezcla uniforme, la harina necesita hidratarse correctamente para evitar grumos. En el horneado, la cocción fija la estructura sin resecar el interior y deja una pieza de espesor fino y parejo. La porción se corta en rectángulos o triángulos, según el formato de la bandeja.

En la variante con cebolla de verdeo, el ingrediente se incorpora fresco y picado para distribuirse en toda la mezcla. Durante el horneado, el verdeo se ablanda y aporta textura, además de un contraste de sabor respecto de la harina de garbanzos. El resultado mantiene una corteza levemente crocante y un interior húmedo, y se sirve caliente o tibio.

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Receta de fainá con verdeo

El fainá con verdeo es una torta fina y dorada, elaborada con harina de garbanzos, agua, aceite de oliva, sal y abundante cebolla de verdeo fresca. Se cocina al horno en apenas minutos y su corteza queda levemente crocante, mientras que el interior es húmedo y fragante.

Un trozo de fainá con cebolla de verdeo cortado en diagonal, con bordes dorados y un interior cremoso con trozos de cebolla verde.
La cebolla de verdeo se incorpora picada a la mezcla y aporta textura, humedad y un contraste de sabor en el fainá (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  • 250 g de harina de garbanzos
  • 700 ml de agua
  • 4 cucharadas de aceite de oliva (y un poco más para la placa)
  • 1 atado de cebolla de verdeo (sólo la parte verde, en rodajas finas)
  • 1 cucharadita de sal fina
  • Pimienta negra a gusto

Cómo hacer fainá con verdeo, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 220 °C y aceitar bien una placa o pizzera.
  2. En un bol grande, mezclar la harina de garbanzos con la sal y la pimienta. Agregar el agua de a poco y batir con batidor de mano hasta obtener una mezcla líquida y sin grumos.
  3. Incorporar el aceite de oliva a la mezcla y volver a batir.
  4. Sumar la cebolla de verdeo picada y mezclar suavemente.
  5. Verter la preparación sobre la placa aceitada. La mezcla debe quedar de 1 a 1,5 cm de alto.
  6. Llevar al horno bien caliente y cocinar durante 20-25 minutos, hasta que la superficie esté bien dorada y los bordes crocantes.
  7. Retirar, dejar entibiar 2 minutos y cortar en porciones. Servir enseguida.
Plato blanco con dos porciones triangulares de fainá con verdeo sobre mesa de madera clara y fondo desenfocado.
La receta de fainá con verdeo combina harina de garbanzos, agua, aceite de oliva, sal y cebolla de verdeo fresca (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6 porciones generosas (o hasta 8 para acompañar pizza).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 180 kcal
  • Grasas: 6 g
  • Carbohidratos: 25 g
  • Proteínas: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, bien tapado, hasta 3 días. Se puede recalentar en horno o sartén. No se recomienda freezar, ya que pierde textura.

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