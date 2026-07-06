Por qué el jugo de remolacha se convirtió en el secreto de los deportistas para rendir más

El jugo de remolacha puede mejorar el rendimiento físico, según una revisión publicada en 2025 en la revista Nutrients (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jugo de remolacha comenzó a llamar la atención de quienes buscan mejorar su rendimiento físico gracias a investigaciones que analizaron cómo afecta al cuerpo. Según un análisis publicado en la revista Nutrients, beber jugo de remolacha puede ayudar a las personas a rendir un poco mejor cuando hacen ejercicio.

Este beneficio aparece tanto si se toma poco antes de la actividad física, como si se consume durante varios días seguidos. El secreto está en el nitrato, una sustancia natural presente en la remolacha. Al tomar el jugo, el cuerpo transforma ese nitrato en compuestos que facilitan que los músculos reciban más oxígeno y trabajen durante más tiempo sin cansarse tan rápido.

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En deportistas de alto nivel, el efecto se nota sobre todo en la fuerza: logran empujar, levantar o sostener pesos con mayor potencia. En quienes hacen ejercicio de forma ocasional o moderada, el jugo ayuda a correr, nadar o pedalear durante más tiempo, tolerar mejor el esfuerzo intenso y retrasar la fatiga muscular.

En deportistas de alto nivel, el jugo de remolacha potencia la fuerza y mejora acciones como empujar, levantar o sostener peso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo actúa el nitrato en el cuerpo

El componente central del jugo de remolacha es el nitrato, una molécula que, al ingresar en el organismo, pasa por un proceso de transformación. Primero, las bacterias presentes en la boca convierten el nitrato en nitrito.

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Luego, en el resto del cuerpo, ese nitrito se transforma en óxido nítrico, un compuesto que ayuda a ensanchar los vasos sanguíneos. Esta dilatación permite que la sangre fluya con mayor facilidad, facilitando el transporte de oxígeno a los músculos durante el ejercicio.

El resultado es que el cuerpo puede trabajar más tiempo, con menor sensación de fatiga y con mayor eficiencia en el uso del oxígeno. El mismo proceso puede tener beneficios sobre la presión arterial, ya que los vasos sanguíneos relajados permiten que el corazón bombee con menos esfuerzo.

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En personas con ejercicio ocasional o moderado, el jugo de remolacha ayuda a sostener actividades como correr, nadar o pedalear y retrasa la fatiga muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios y límites en personas no deportistas

Las personas que no practican deporte también pueden aprovechar las ventajas del jugo de remolacha. Su consumo facilita actividades cotidianas como caminar, subir escaleras o realizar tareas físicas prolongadas.

La revisión muestra que estos beneficios en la resistencia se sienten especialmente en quienes no están acostumbrados a entrenamientos intensos.

El jugo permite que la fatiga muscular tarde más en aparecer y que las actividades diarias resulten menos extenuantes. Los estudios señalan que el efecto es modesto y que, aunque puede ser útil para animar a las personas a moverse más, no reemplaza la necesidad de una rutina de ejercicio constante.

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La revisión de 2025 indica que el efecto del jugo de remolacha es modesto y que no reemplaza una rutina de ejercicio constante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos, advertencias y efectos secundarios

Tomar jugo de remolacha en las dosis estudiadas es seguro para la mayoría de las personas, pero existen algunas consideraciones a tener en cuenta. El análisis de la revisión advierte que las mejoras en el rendimiento aparecen con dosis de entre 515 y 1.017 mg de nitrato, lo cual equivale a consumir una cantidad específica de jugo concentrado.

Tomar mucho más de esa cantidad no aumenta el beneficio. Algunas personas pueden notar cambios en el color de la orina o las heces, que pueden volverse rojizas o rosadas, algo inofensivo pero llamativo.

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El jugo de remolacha tiene un contenido moderado de azúcar natural, por lo que quienes tienen que cuidar sus niveles de azúcar en sangre deben consumirlo con precaución. También se recomienda que las personas con presión arterial muy baja consulten antes de agregar jugo de remolacha a su dieta.

Además del jugo de remolacha, la espinaca, la rúcula, la lechuga y el apio funcionan como fuentes alternativas de nitrato en la dieta (Freepik)

Usos históricos y fuentes alternativas de nitrato

Aunque el interés por el jugo de remolacha como suplemento deportivo es reciente, el uso de la remolacha en la alimentación viene de mucho antes.

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La revisión científica menciona que el jugo se ha popularizado en los últimos años por su capacidad para mejorar la resistencia física, pero en diferentes culturas la remolacha también se ha usado como parte de platos tradicionales y como fuente de energía. Para quienes no disfrutan del sabor intenso del jugo, existen otras opciones naturales para obtener nitrato.

Verduras como la espinaca, la rúcula, la lechuga y el apio también aportan esta sustancia. Incluir una variedad de vegetales en la dieta diaria permite alcanzar los niveles recomendados de nitrato, aunque el jugo de remolacha sigue siendo la opción más estudiada para quienes buscan un efecto más rápido sobre el esfuerzo físico.

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