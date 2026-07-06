“Tengo que corregirte: es fútbol”: el príncipe William marcó las diferencias con Estados Unidos y cuestionó los tiempos del VAR

El príncipe William habló de fútbol, la NFL y el VAR en New Heights, el pódcast de los hermanos Kelce (Créditos: X/@KensingtonRoyal)

El príncipe William habló de fútbol, la NFL y el VAR en New Heights, el pódcast de los hermanos Kelce. Allí corrigió el uso de “soccer”, expresó una confianza cauta en Inglaterra y comparó el ritmo, la cultura y las reglas del fútbol con las del fútbol americano.

En New Heights, el príncipe William dijo que ve a Inglaterra con optimismo moderado, valoró el enfoque más ofensivo de Thomas Tuchel frente al de Gareth Southgate, celebró el crecimiento de la NFL en Londres y defendió el uso del VAR para corregir errores, aunque pidió decisiones más rápidas y cuestionó que no intervenga en algunos forcejeos dentro del área.

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La charla arrancó con una corrección en tono distendido cuando William frenó a Jason Kelce: “Lo primero, Jason, tengo que corregirte: es fútbol”.

Después situó su vínculo institucional con el deporte y su lectura de la selección inglesa, según New Heights, el pódcast de los hermanos Kelce: “Fui presidente de la FA, la Football Association, desde aproximadamente 2010. Ahora soy representante”.

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El príncipe William dijo que mantiene una confianza serena en Inglaterra y atribuyó parte de ese ánimo al trabajo de Thomas Tuchel (REUTERS/Daniel Becerril)

El príncipe explicó que vio pasar muchas selecciones de Inglaterra y que los tropiezos en los Mundiales fueron desgastando la ilusión: “Estoy tranquilo, con confianza callada, y pensando: ‘Vamos a hacerlo bien’... Pero tengo una confianza serena”.

También atribuyó parte de ese ánimo al actual seleccionador: “Thomas Tuchel, que es el entrenador, los puso en un muy buen estado mental. El equipo juega con más libertad, más fluidez”.

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William contrastó ese estilo con el del ciclo anterior: “Creo que Gareth, el entrenador anterior, tenía una filosofía muy centrada en la defensa. Thomas prefiere ir un poco más al frente, y si perdemos, perdemos jugando como queremos jugar”.

Qué dijo sobre la NFL y la cultura deportiva

Cuando la conversación giró hacia el fútbol americano, la NFL apareció en el episodio de New Heights: “Me encanta el fútbol americano”. William contó que vio de cerca a la liga durante sus visitas al Reino Unido: “La NFL vino aquí. Están jugando bastantes partidos y fui a verlos entrenar y jugar”.

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El príncipe William afirmó que la NFL crece en Londres, aunque señaló que comprender mejor las reglas ayudaría a ampliar su seguimiento (Denny Medley/IMAGN IMAGES via Reuters Connect)

Sobre el seguimiento del deporte en Londres, su respuesta fue directa: “Sin duda. Es cada vez más popular”. Aun así, señaló una barrera para parte del público británico: “Si aquí pudiéramos entender un poco mejor las reglas, eso ayudaría”.

También apuntó a una diferencia de ritmo entre ambos deportes: “Es bastante táctico, y esas pausas cortas del juego... aquí estamos más acostumbrados a un partido que dura noventa y tantos minutos y realmente no se detiene”.

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Jason Kelce le preguntó luego por la intensidad de la cultura futbolística inglesa frente a la de Estados Unidos. William respondió que el arraigo emocional de los clubes marca una diferencia.

“Esa ‘dimensión tribal’ de tu club, y que sea como una segunda familia para muchos aficionados, significa mucho en lo emocional”, afirmó. “Mi fin de semana puede ser el mejor del mundo cuando ganamos, o francamente no quiero ver a nadie el lunes por la mañana porque estoy muy hundido”, agregó.

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William comparó el ritmo del fútbol con el del fútbol americano y remarcó que en el Reino Unido predomina la costumbre de un juego con menos pausas (AP/Alastair Grant)

También describió el componente comunitario de esa afición: “Sí, claro. Esas noches ruidosas, esas tardes largas, unas copas, la parte social”.

Su opinión sobre el VAR y las simulaciones

Cuando Jason Kelce preguntó por las repeticiones de video y los clavados. William sostuvo que la tecnología ya forma parte del juego, pero que su aplicación todavía genera fricción.

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“Sí, eso creo. Es un tema realmente difícil, porque ahora tenemos esta tecnología y hubo mucha conversación sobre el VAR, el árbitro asistente de video, y revisar todo”, dijo en New Heights. “El problema es que, como tenemos la tecnología, es difícil decir: ‘No la usen’”, agregó.

Su objeción principal apuntó al tiempo de espera: “Tenemos que llegar a un sistema y a un punto en que sea mejor y funcione más rápido, porque creo que las demoras son la parte más difícil”.

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El príncipe William defendió el VAR para corregir errores y simulaciones, pero pidió decisiones más rápidas para no cortar la fluidez del fútbol (REUTERS/Eloisa Sanchez)

A la vez, vio con buenos ojos que sirva para corregir engaños dentro del campo: “Creo que poder eliminar los clavados es bueno”.

Pero enseguida marcó el límite de esa defensa del VAR: “A veces, cuando ves los partidos, hay verdaderos placajes al estilo del fútbol americano dentro del área en un córner, y aun así el VAR nunca interviene en eso”.

Para William, el riesgo está en dañar la continuidad del juego: “Puede volverse tan entrecortado que al final ya no tienes un partido fluido”.

Su relación personal con el fútbol y Aston Villa

William contó que su vínculo con Aston Villa nació por amigos que lo llevaron a su primer partido y se fortaleció durante el descenso y la pelea por ascender

En el tramo final, Aston Villa apareció en el tramo final cuando Travis Kelce le preguntó por el origen de esa afición: “En absoluto. Mi padre odia el fútbol. Mi amor por el fútbol vino de amigos que me llevaron a mi primer partido”.

Ese estreno, recordó, ocurrió en 2000 y dejó una conexión con quien años después dirigiría a Inglaterra: “El primer partido que vi fue Aston Villa contra Bolton, y Gareth Southgate estaba jugando en él”.

También explicó que su apego al club se intensificó en un mal momento deportivo: “Entré más que nunca en el fútbol cuando descendimos”.

El príncipe relató en New Heights que la pelea por volver a la máxima categoría reforzó su seguimiento del equipo. Mencionó los partidos entre semana y el atractivo de acompañar ese proceso.