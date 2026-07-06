El adiós a Chatterbox: los sentidos mensajes de youtubers y streamers tras la trágica muerte

La muerte de Sebastián Funes, conocido como Chatterbox, conmocionó a la comunidad gamer argentina tras un accidente en la Ruta 5 (Instagram)

La muerte de Sebastián Funes, el creador de contenido de 27 años conocido en el mundo digital como Chatterbox, sacudió este lunes a la comunidad gamer argentina. El joven falleció junto a su padre en un accidente múltiple sobre la Ruta Nacional 5, a la altura del kilómetro 349, cuando la familia regresaba a Buenos Aires tras asistir al velorio de su abuela en Pehuajó. La noticia se extendió en horas por las redes sociales y desató una ola de despedidas de amigos, colegas y seguidores que lo recordaron tanto por su trabajo como por el vínculo afectivo que construyó fuera de las pantallas.

Valentín Costabel recordó a Chatterbox como un amigo cercano y retomó una de sus frases: “el resto es historia”

Valentín Costabel, productor y community manager, fue uno de los primeros en pronunciarse. En una publicación de Instagram con fotos junto a Funes, escribió: “Nunca imaginé que llegaría el día de tener que despedir a un amigo. Muchos seguro conocían a Chatterbox, pero yo tuve la suerte de conocer a Seba”. En el mismo texto, Costabel lo describió como alguien que “siempre estuvo para sus amigos” y cerró con una frase que remite a una expresión que el propio Chatterbox usaba habitualmente: “Como me decías vos siempre, el resto es historia, y vos sí que la hiciste”.

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Nina Klemo despidió a Chatterbox con historias sobre regalos de cartas Pokémon, una conversación de WhatsApp y su placa de YouTube

La despedida a Chatterbox se multiplicó en redes sociales con mensajes de youtubers, streamers, colegas y seguidores

La youtuber Nina Klemo compartió una foto de Chatterbox con su placa de YouTube y escribió: "La vida es injusta, sé que nos vas a cuidar desde el cielo"

La tiktoker Nina Klemo eligió un camino más íntimo para su despedida. Publicó una serie de historias en las que mostró cartas de Pokémon que Chatterbox le había regalado, con el texto: “Nunca te olvidabas de traerme un pack de cartas Pokémon siempre que te ibas de viaje, amigo”. En otra historia compartió una captura de una conversación de WhatsApp entre ambos, en la que él le escribía “Te / Quiero / Un / Montón” en mensajes separados, y ella respondía “Yo también, bebé”. También publicó una foto de Chatterbox con su placa de YouTube —el reconocimiento que la plataforma entrega a los canales que superan el millón de suscriptores— y escribió: “Te vamos a extrañar literalmente todos. La vida es injusta, sé que nos vas a cuidar desde el Cielo”.

Daniel Olivarez, Lucas Acri y Hika compartieron mensajes sobre la muerte de Chatterbox y evocaron momentos personales y proyectos pendientes

El youtuber Daniel Olivarez publicó una historia con una foto junto a Chatterbox y un texto que oscilaba entre el dolor y el mensaje hacia sus seguidores: “Esta noticia me dejó helado, no puedo creer todavía lo que te pasó. Lo único que quiero decirles es que valoren mucho cada momento y disfruten de los que tienen al lado”. Cerró con una despedida directa: “Descansa en paz amigo, Dios te va a recibir con los brazos abiertos porque sabe por todo lo que pasaste, te vamos a extrañar mucho, Chatter”.

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Chatterbox falleció junto a su padre en un accidente múltiple en la Ruta Nacional 5 cuando la familia regresaba a Buenos Aires desde Pehuajó

El creador de contenido Lucas Acri despidió a Sebastián Funes con una foto de ambos de jóvenes: "Estoy feliz de que mucho de lo que te propusiste lo cumpliste"

Lucas Acri, otro creador cercano al joven, eligió una foto de ambos en el gimnasio para acompañar sus palabras: “Qué injusta es la vida, te voy a extrañar siempre, amigo. Desde salidas, charlas de amores fallidos y gimnasio juntos. Quizás ya no nos juntábamos tanto pero gracias por ser el que me impulsó a darlo todo en redes y ser el primero en ayudarme tanto. Te quiero mucho, volá alto bestia”. En una historia posterior, con un video de ambos, escribió: “Ojalá todo fuera mentira y pudiéramos estar así cantando Green Day o Queen, la vida no tiene sentido a veces”. Una tercera historia mostraba una foto de los dos de jóvenes, con la leyenda: “Es increíble como la vida puede ser así y shockearnos de un día para el otro. Eras una persona increíble Seba y por lo menos estoy feliz de que mucho de lo que te propusiste lo cumpliste”.

Chatterbox tenía más de 1,6 millones de suscriptores en YouTube, más de 114.000 seguidores en Twitch y más de un millón en TikTok, mientras la fiscalía investiga el choque en la Ruta 5

La cosplayer y streamer Hika publicó una historia junto a Chatterbox con el texto “Hasta siempre” y un mensaje en el que lamentó un proyecto que quedó sin concretar: “Noticias horribles que no querés que sean ciertas, nos quedó pendiente el video que íbamos a hacer, perdón por quedarme dormida y no ir a la juntada, un re amigo, descansa en paz”.

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UnXavi lamentó que no podrá enfrentar a Chatterbox en el torneo de Dragon Ball Z previsto para el domingo siguiente, y Camu Valoy y Natali Vangler también lo despidieron

El youtuber Unxavi le dedicó una historia a su amigo días antes del torneo de Dragon Ball Z en el que iban a enfrentarse: "Estés donde estés, cuidate mucho"

La creadora de contenido @camuvaloy le dedicó unas palabras a Sebastián Funes tras conocerse la noticia de su muerte

El youtuber UnXavi, quien tenía previsto enfrentarse a Chatterbox el domingo siguiente en un torneo de Dragon Ball Z, publicó dos historias. La primera, con fondo liso y texto simple: “Te voy a extrañar, amigo”. La segunda, con una foto de ambos, fue más personal: “Me va a doler toda la vida no haber podido actualizar esta foto con vos. Estés donde estés, cuidate mucho. Te quiero”. La streamer Camu Valoy, también se sumó con un mensaje breve: “Te vamos a extrañar, amigo. No va a ser lo mismo. Descansalos allá arriba”.

@natiita despidió a Chatterbox con una historia en fondo negro: "Siempre vas a estar en mi corazón amigo"

La artista publicó una historia visiblemente afectada, con Boulevard of Broken Dreams de fondo, y le escribió a Chatterbox: "Te amo amigo"

La artista Natali Vangler cerró su despedida con dos historias: una con fondo negro y las palabras “Siempre vas a estar en mi corazón amigo”, y otra con una foto de ella visiblemente afectada, con la canción Boulevard of Broken Dreams de Green Day de fondo, en la que escribió: “Te amo amigo. Qpd Chatterbox”.

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Funes era oriundo de Pehuajó y residía en Buenos Aires. Su canal de YouTube reunía más de 1,6 millones de suscriptores, mientras que en Twitch contaba con más de 114.000 seguidores. En TikTok había construido una comunidad de más de un millón de seguidores. El siniestro también cobró la vida de su padre; su madre y su hermana de 12 años sobrevivieron y fueron trasladadas al Hospital Municipal Juan Carlos Aramburu de Pehuajó. La causa quedó a cargo de la fiscalía de turno, que investiga la mecánica exacta del choque.