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El Comité Disciplinario de la FIFA explicó por qué habilitó a Folarin Balogún tras la expulsión ante Bosnia: el comunicado

El jugador estadounidense recibió la tarjeta roja en el último partido del Mundial, pero está disponible ante Bélgica

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Folarin Balogun fue expulsado ante Bosnia, pero estará disponible para jugar ante Bélgica ya que se le suspendió la sanción, que seguirá vigente de forma condicionada (REUTERS/Phil Noble)
Folarin Balogun fue expulsado ante Bosnia, pero estará disponible para jugar ante Bélgica ya que se le suspendió la sanción, que seguirá vigente de forma condicionada (REUTERS/Phil Noble)

Folarin Balogun podrá jugar este lunes con Estados Unidos ante Bélgica en el partido por los octavos de final del Mundial 2026, porque el Comité Disciplinario de la FIFA dejó en suspenso la sanción de un partido que debía cumplir tras su expulsión ante Bosnia y Herzegovina.

La sanción inmediata quedó reducida a una multa de 40.000 dólares, según el comunicado difundido por el propio comité, mientras que la suspensión solo se activará si el delantero comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares dentro del plazo de un año fijado como período de prueba.

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En el encuentro ante Bosnia y Herzegovina, Balogun había sido expulsado por los dieciseisavos de final tras pisar al bosnio Tarik Muharemović, acción que le valió una tarjeta roja directa, luego de la intervención del VAR.

Según el comunicado, titulado “Declaración del Presidente del Comité Disciplinario de la FIFA - 6 de julio de 2026”, el documento se compone de 13 puntos y fija con precisión el alcance de la resolución sobre el atacante de la selección que dirige el argentino Mauricio Pochettino.

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Donald Trump y Gianni Infantino durante el sorteo del Mundial 2026 (Tierney L. Cross/The New York Times)
Donald Trump y Gianni Infantino durante el sorteo del Mundial 2026 (Tierney L. Cross/The New York Times)

En su punto tres, el texto señala que el 5 de julio de 2026, el Comité Disciplinario de la FIFA declaró a Balogun culpable de dos infracciones: la expulsión y una “mala conducta relacionada con la celebración” por haber regresado al campo una vez expulsado. Por esos hechos, le impuso una “suspensión de un partido, con libertad condicional durante un año, además de la multa económica”.

El punto cuatro precisa que esa sanción deportiva incluía la suspensión automática que, en condiciones normales, habría debido cumplirse en el próximo partido del Mundial de Estados Unidos y Bélgica.

La clave aparece en el punto cinco. Allí, citado por el propio documento, el comité explica que aplicó el artículo 27 del Código Disciplinario, que le concede la facultad discrecional de suspender la aplicación de cualquier medida disciplinaria, y ordenó que la sanción de un partido quedara en suspenso durante un año. La mencionada norma “le otorga la facultad discrecional de suspender la aplicación de cualquier medida disciplinaria, y ordenó que la suspensión de un partido quedara suspendida por un período de prueba de un año. En consecuencia, Balogun no está obligado a cumplir la suspensión de inmediato. En cambio, la sanción permanece inactiva durante el período de prueba y solo se activará si comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante ese año. Si se produjera dicha infracción posterior, la suspensión de un partido se aplicaría además de cualquier nueva sanción impuesta por la conducta posterior”.

En su descargo, Infantino afirmó: “Los órganos judiciales de la FIFA son independientes. Actúan de manera autónoma, aplican el Código Disciplinario de la FIFA y resuelven los casos basándose en la normativa vigente y en los hechos específicos que tienen ante sí. Su independencia es esencial para la credibilidad y la integridad del fútbol y siempre debe ser respetada”.

La falta de Balogun a Tarik Muharemović por la que fue expulsado (Captura de TV)
La falta de Balogun a Tarik Muharemović por la que fue expulsado (Captura de TV)

El Comité reforzó esa misma línea y aclaró que no revocó la expulsión. Según la resolución, el órgano “solo decidió sobre las sanciones disciplinarias adicionales que se impondrían tras la tarjeta roja”, una distinción central para explicar por qué el jugador puede estar disponible ante Bélgica pese a haber sido expulsado en el encuentro anterior.

El texto también detalla cómo se distribuye la multa: la mitad corresponde a la infracción del artículo 14 y la otra mitad a la del artículo 66. Ese pago será afrontado por la Federación de Fútbol de Estados Unidos.

Para justificar la medida, el Comité sostuvo que la suspensión en suspenso fue resuelta al considerar “todas las circunstancias específicas que rodearon el incidente y las pruebas disponibles”. También aclaró que el caso no estaba vinculado con manipulación de partidos, supuesto para el que esa herramienta no habría sido aplicable.

La resolución agrega que la decisión “no carece de precedentes”, ya que “se adoptaron medidas similares durante las eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA 2026″.

En el tramo final del comunicado, el Comité afirmó: “Revisar las consecuencias legales de las tarjetas rojas en el fútbol no es nada nuevo en el deporte moderno. Por ejemplo, en la mayoría de las ligas de primera división pertenecientes a las federaciones miembro afiliadas a la UEFA, la anulación de las tarjetas rojas es una medida disciplinaria común, pero esto nunca ha generado preocupación por traspasar ningún límite”.

El mismo texto añade otra precisión: “Cabe destacar, además, que en la decisión en cuestión, la tarjeta roja no fue anulada. Suspender los efectos de una tarjeta roja, basándose en una disposición explícita del reglamento aplicable, es una medida mucho más equilibrada”.

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