El gobernador de Tucumán decretó asueto para ver el partido de Argentina frente a Egipto este martes

El asueto administrativo en Tucumán alcanza a toda la administración pública provincial y a las escuelas del Poder Ejecutivo

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, decretó asueto administrativo a partir de las 12 del mediodía del martes 7 de julio para que los empleados de la administración pública provincial puedan seguir el partido de la Selección Argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. La medida abarca todas las áreas del Poder Ejecutivo provincial, incluidas las escuelas.

El encuentro está programado para las 13:00 del martes en Atlanta y definirá si el seleccionado nacional logra avanzar hacia los cuartos de final. Argentina llega a esta instancia tras superar la fase de grupos y una ronda previa, con el desgaste físico propio de competir en condiciones climáticas exigentes en territorio estadounidense.

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La disposición oficial convierte a Tucumán en una de las primeras provincias en adoptar una medida de este tipo para el partido. Al justificar la decisión, Jaldo apeló al peso emocional que el seleccionado tiene sobre la población: “La Argentina es la que le está regalando ese poco de alegría que le está haciendo falta al pueblo argentino. La Selección Argentina es la que le regaló y le sacó una sonrisa, un festejo a muchas familias que vienen sufriendo”, expresó el mandatario según el comunicado oficial.

El decreto alcanza a todos los organismos del Ejecutivo provincial. Jaldo precisó en el mismo comunicado: “Nosotros como Gobierno vamos a instrumentar una resolución que a partir de las 12 del mediodía vamos a dar asueto administrativo a la administración pública que alcanza a todas las áreas del sistema del Gobierno de la Provincia de Tucumán, incluyendo las escuelas”. La medida no extiende su alcance al sector privado ni a los restantes poderes del Estado provincial.

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El partido de la Selección Argentina contra Egipto se jugará a las 13 en Atlanta y definirá el pase a los cuartos de final del Mundial 2026. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

El propio gobernador aclaró los límites de la disposición: “Por supuesto que los otros poderes tendrán que ver qué es lo que hacen, al igual que el comercio. Por eso nosotros lo que damos es asueto administrativo, de tal manera que los otros poderes y la actividad privada tomen la decisión que ellos consideren”, señaló según el texto oficial. La resolución, en ese sentido, queda circunscrita al ámbito del Ejecutivo.

El contexto deportivo que rodea al anuncio es el de una Argentina que ya transita la fase eliminatoria del torneo. El seleccionado enfrenta a Egipto en un duelo en el que el técnico Lionel Scaloni confirmó que Leandro Paredes será titular. “Leandro está disponible y por lo que me dijo Nico va a jugar”, afirmó el entrenador en conferencia de prensa.

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Scaloni también se refirió a las condiciones en que el equipo llega al partido. “Jugamos el otro día en Miami con una gran temperatura y mañana a las 12 del mediodía. No es el descanso ideal”, sostuvo el DT ante los medios. El técnico detalló que los entrenamientos previos al cruce fueron más breves de lo habitual debido a los inconvenientes con los traslados y el calor.

Sobre el rival, Scaloni descartó que Egipto adopte una postura defensiva. “Egipto no juega tan bajo. Es un equipo que está hecho de otra manera. Ataca bastante diferente”, analizó en la misma conferencia. El entrenador advirtió que el conjunto africano tiene capacidad ofensiva y que el seleccionado deberá estar preparado para distintos escenarios durante el encuentro.

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En cuanto al esquema táctico, el técnico anticipó que el equipo no modificará su estructura base. “El equipo que saquemos será más o menos parecido a lo que venimos haciendo”, indicó Scaloni, aunque no descartó variantes durante el desarrollo del partido si las circunstancias lo exigen.

Jaldo cerró su anuncio con una convocatoria directa a la ciudadanía: “Los argentinos mañana tenemos que acompañar en un cien por ciento a nuestra selección, porque ya estamos en los tramos finales donde se está definiendo este campeonato del mundo”, afirmó el gobernador de acuerdo con el comunicado oficial de la provincia.

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