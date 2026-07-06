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Receta de garrapiñada de maní, rápida y fácil

Un clásico de ferias y parques guarda un procedimiento preciso cuyo punto decisivo cambia la textura final

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Un tazón blanco contiene garrapiñada de maní. Algunos maníes azucarados están esparcidos sobre una superficie de madera clara, con un fondo de madera oscura.
La preparación de garrapiñadas de maní exige revolver de manera constante y bajar el fuego al mínimo en la etapa final - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El perfume del azúcar quemada con maní que flota en las ferias, los parques y las esquinas de cualquier ciudad argentina es uno de los aromas más reconocibles de la infancia. Un cucurucho de papel en la mano, los dedos pegajosos y la imposibilidad de parar de comer: eso son las garrapiñadas.

No hay feria de barrio, kermés escolar ni feria artesanal en la que falten. Aparecen en bolsitas colgadas en los kioscos de ruta, en los puestos de los mercados del interior y en las mesas de los cumpleaños de los chicos. Son de esas preparaciones que no necesitan presentación: el olor las anuncia antes de verlas.

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Su origen se remonta a la repostería española y árabe, pero en Argentina encontró en el maní —fruto americano de raíz guaraní— su versión más querida y popular. La palabra “maní” viene del guaraní mandubí, y el fruto ya era cultivado en América del Sur mucho antes de la llegada de los españoles.

Con el tiempo, la garrapiñada se volvió parte del paisaje urbano y rural del país por igual. En Buenos Aires se asocia a los vendedores ambulantes de los parques; en el interior, a las fiestas patronales y las ferias de productores. En cualquier rincón del país, la lógica es la misma: azúcar, maní, fuego y paciencia.

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Receta de garrapiñadas de maní

Se trata de maní crudo bañado en un caramelo de azúcar que primero se vuelve opaco y granulado, y luego toma un color ámbar brillante que envuelve cada grano por completo. El resultado es una confitura crujiente, dulce y adictiva que se prepara en una sola olla y sin equipamiento especial.

Frasco de vidrio y cuenco blanco con maní confitado sobre mesa de madera clara, con algunas unidades esparcidas, y fondo de madera oscura.
La garrapiñada tiene origen en la repostería española y árabe, pero en Argentina se volvió popular con el maní - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Total: 20 minutos.

  • Preparación: 2 minutos.
  • Cocción: 15 a 20 minutos.

Ingredientes

  • 1 taza de maní crudo (con o sin piel)
  • 1 taza de azúcar
  • ¾ taza de agua
  • Aceite (cantidad necesaria para engrasar la fuente)

Cómo hacer garrapiñadas de maní, paso a paso

  1. Engrasar ligeramente una fuente amplia o una mesada limpia y reservar.
  2. Colocar el maní, el azúcar y el agua en una olla de fondo grueso.
  3. Llevar a fuego medio-bajo y revolver constantemente con cuchara de madera. No dejar de revolver en ningún momento del proceso.
  4. Cocinar hasta que el agua se evapore por completo. El azúcar se volverá opaca y granulada, cubriendo el maní de blanco.
  5. En ese punto, bajar el fuego al mínimo y seguir revolviendo sin parar hasta que el azúcar comience a derretirse nuevamente y tome un color ámbar brillante, adhiriéndose por completo a cada grano de maní.
  6. Con cuidado, volcar de inmediato las garrapiñadas sobre la fuente engrasada y extenderlas rápido con la cuchara para que no formen un bloque.
  7. Dejar enfriar completamente antes de manipular o guardar. El proceso total lleva entre 15 y 20 minutos.
En un mercado callejero, una persona vierte garrapiñada de maní de un cono de papel en una olla de cobre sobre una llama. Bolsas de frutos secos a la venta.
Las garrapiñadas de maní forman parte de las ferias, los parques y las esquinas de cualquier ciudad argentina - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones de cucurucho o 6 porciones pequeñas como acompañamiento de mesa dulce.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 280 kcal
  • Grasas: 12 g
  • Carbohidratos: 38 g
  • Proteínas: 7 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las garrapiñadas se conservan perfectamente a temperatura ambiente, en un recipiente hermético o en una bolsita cerrada, por hasta 2 semanas. No requieren heladera. La humedad es su único enemigo: si el ambiente es muy húmedo, pueden ablandarse y perder el crujiente.

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