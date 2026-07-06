Teleshow

Ángel de Brito explicó por qué no fue a lo de Mirtha Legrand y apuntó contra Juana Viale

El conductor manifestó su molestia con la conductora de Almorzando con Juana. Sus disculpas a la diva y sus frases para la actriz

Guardar
Google icon

El conductor de LAM detalló que cambió su decisión luego de que una productora de su ciclo recibiera una contestación que consideraron soberbia al intentar invitar a la figura de Eltrece (Video: Ángel responde/ Bondi Live)

Ángel de Brito decidió no asistir al programa de Mirtha Legrand tras un episodio que involucró a Juana Viale y a su equipo de producción. El conductor de LAM (América TV) explicó públicamente los motivos de su ausencia y ofreció disculpas a la histórica conductora de la televisión argentina.

“No se destrata a la gente”, remarcó el conductor en su programa en Bondi Live al narrar lo sucedido con la producción de su ciclo y apuntó contra la actitud de Juana. La controversia surgió cuando su productora intentó contactar a la conductora de Almorzando con Juana (Eltrece) para invitarla a su programa y recibió una respuesta que consideraron “soberbia y prepotente”.

PUBLICIDAD

El periodista dejó en claro que su decisión fue una consecuencia directa de ese intercambio. Sostuvo que, aunque cada persona tiene derecho a rechazar una invitación, “hay muchas formas de responder”, y expresó su sorpresa por la forma elegida por Viale. “Tuvo respuestas de mierd..., como las que tiene Juanita, entonces dije chau”, sentenció De Brito en su descargo.

Mirtha Legrand y Juana Viale 4 y 5 de julio 2026
“Tuvo respuestas de mierd..., como las que tiene Juanita, entonces dije chau”, lanzó Ángel de Brito contra Juana Viale

Ángel de Brito había aceptado participar primero en el programa de Mirtha y luego en el de Juana, pero cambió de opinión luego del incidente. El productor Gaby Fernández brindó más detalles, explicando que desde hacía varios días intentaban coordinar la presencia de Viale y se encontraron con una actitud que calificó de inapropiada.

PUBLICIDAD

El conductor lamentó públicamente no asistir a La Noche de Mirtha (Eltrece) y reiteró su aprecio por la diva: “Le pido disculpas a Chiquita, que la amo, es la número uno. Lo lamento...”, afirmó en su programa.

El episodio se desarrolló en el contexto de invitaciones cruzadas: mientras la producción de La Noche de Mirtha insistía en la presencia de De Brito, su propio equipo intentaba acordar con Juana Viale, quien finalmente dio una respuesta que incomodó al periodista y a su entorno.

Los roces entre Ángel de Brito y Juana Viale no son nuevos. En 2018 el periodista se despachó contra la actriz luego de una pelea que ella tuvo con una mujer en el estacionamiento de un supermercado. El conductor aseguró que el episodio fue “rarísimo” y se despachó contra la nieta de Mirtha: “Juana peleando es lo mejor que hay. La verdad es que si actuaras así Juanita cuando hacés ficción sería maravilloso”.

Las vacaciones de Ángel de Brito en Madrid
“Le pido disculpas a Chiquita, que la amo, es la número uno. Lo lamento...”, señaló el periodista

Otro episodio se desató en 2023 cuando se barajó el nombre de Juana y el de Pampita para conducir junto a Ángel el Martín Fierro de la Moda. Al final fue Valeria Mazza quien hizo dupla con el conductor, pero el periodista no anduvo con vueltas.

“A mi me llamó el productor del evento, Diego Suárez y el abogado que hace los contratos para conducir los Martín Fierro. Solo iría para conducir, sino no me interesa ir a la premiación”, aseguró en aquel momento. “A mi me llamaron para conducir con Pampita, no sé por qué apareció la otra persona que le hace falta sujeto y predicado para conducir”, se despachó, filoso.

Ángel de Brito viene de días de festejo por sus 50 años con una fiesta multitudinaria en Puerto Madero, donde asistieron personalidades de la farándula argentina. El conductor recibió a panelistas, colegas y amigos de toda la vida en una velada marcada por la música, los reencuentros y el buen humor.

Ángel de Brito organizó una fiesta llena de figuras del espectáculo y con música al máximo (Instagram)

La celebración incluyó shows en vivo, un brindis conjunto con Guillermina Valdés y momentos destacados que se viralizaron en redes sociales. La atmósfera reflejó la influencia y el aprecio que De Brito mantiene en el espectáculo local, detalló el medio. Hubo música en vivo de Gladys La Bomba Tucumana, reencuentros emotivos y momentos virales protagonizados como el baile de Moria Casán y Georgina Barbarossa.

Temas Relacionados

Ángel de BritoJuana Viale

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mauro Icardi volvió a la carga contra Yanina Latorre: “Siempre quedás expuesta, amor”

El futbolista reapareció en sus historias de Instagram con una respuesta tajante a la conductora, compartió parte de la resolución judicial y reavivó un cruce que suma nuevos capítulos y rectificaciones

Mauro Icardi volvió a la carga contra Yanina Latorre: “Siempre quedás expuesta, amor”

Gritos, amenazas y viralización: así fue el tenso partido que vivió Camilota como arquera

La figura de “Cuestión de peso” intentó calmar la tensión entre compañeras y rivales, pero la situación se desbordó y generó cientos de reacciones en redes

Gritos, amenazas y viralización: así fue el tenso partido que vivió Camilota como arquera

El profundo dolor de Karin Cohen al anunciar la muerte de su padre: “Gracias por todo”

La conductora compartió un emotivo mensaje y evocó recuerdos junto a su papá, recibiendo una ola de apoyo en redes tras la reciente pérdida

El profundo dolor de Karin Cohen al anunciar la muerte de su padre: “Gracias por todo”

Virginia Lago vuelve a presentar “Historias de Corazón”, la eterna compañía que detuvo las tardes de la pantalla chica

La actriz retoma su emblemático espacio en la pantalla, donde logró un vínculo único con la audiencia y enamoró a las nuevas generaciones

Virginia Lago vuelve a presentar “Historias de Corazón”, la eterna compañía que detuvo las tardes de la pantalla chica

María Fernanda Callejón reflexionó sobre la maternidad: “La mitad de mi vida busqué ser mamá, perdí tres embarazos”

En Infobae en vivo, la actriz habló de la experiencia que transitó en la búsqueda detener un hijo y cómo vive el proceso de criar a Giovanna

María Fernanda Callejón reflexionó sobre la maternidad: “La mitad de mi vida busqué ser mamá, perdí tres embarazos”

DEPORTES

El gesto de Lamine Yamal con Cristiano Ronaldo, quien rompió en llanto tras la eliminación de Portugal del Mundial 2026

El gesto de Lamine Yamal con Cristiano Ronaldo, quien rompió en llanto tras la eliminación de Portugal del Mundial 2026

Tras el triunfo de España sobre Portugal, así quedó el cuadro de cuartos de final del Mundial: la agenda completa

“Además de cantante es vidente”: el show del entretiempo de Maná que terminó en un mal augurio viral para México

Un medio inglés armó un polémico ranking de pilotos en el GP de Gran Bretaña de F1: el lugar asignado a Colapinto

“Mujer despreciable e indigna”: el fuerte descargo de Mbappé tras los dichos racistas de una senadora paraguaya

TELESHOW

Mauro Icardi volvió a la carga contra Yanina Latorre: “Siempre quedás expuesta, amor”

Mauro Icardi volvió a la carga contra Yanina Latorre: “Siempre quedás expuesta, amor”

Gritos, amenazas y viralización: así fue el tenso partido que vivió Camilota como arquera

El profundo dolor de Karin Cohen al anunciar la muerte de su padre: “Gracias por todo”

Virginia Lago vuelve a presentar “Historias de Corazón”, la eterna compañía que detuvo las tardes de la pantalla chica

María Fernanda Callejón reflexionó sobre la maternidad: “La mitad de mi vida busqué ser mamá, perdí tres embarazos”

INFOBAE AMÉRICA

Reino Unido sancionó a científicos y entidades rusas por el desarrollo de armas químicas vinculadas al caso de Navalny

Reino Unido sancionó a científicos y entidades rusas por el desarrollo de armas químicas vinculadas al caso de Navalny

Panamá logra consenso regional para que el etiquetado general de alimentos tenga información complementaria en español

La mesa salvadoreña se reduce: Un año de aumentos en la carne y el pan francés obliga a ajustar el menú familiar

Venezuela solicitó asistencia a Naciones Unidas para reconstruir las viviendas destruidas por el doble terremoto

El Gobierno chileno confirmó avances para “recomponer” la relación con Estados Unidos tras meses de distanciamiento