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Rihanna y A$AP Rocky dan cátedra sobre cómo combinar outfits: sus estilos revolucionan la moda urbana

Durante un paseo reciente por Nueva York, la pareja exhibió propuestas opuestas que llamaron la atención por su originalidad y contraste

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Rihanna llevaba un vestido largo de rayas azules y blancas combinado con zapatillas blancas, mientras que A Rocky vestía una camiseta oscura de gran tamaño (Backgrid/The Grosby Group)
Rihanna llevaba un vestido largo de rayas azules y blancas combinado con zapatillas blancas, mientras que A Rocky vestía una camiseta oscura de gran tamaño (Backgrid/The Grosby Group)

El reciente paseo de Rihanna y A$AP Rocky por las calles de Nueva York dejó claro que la pareja domina el arte de sorprender con su estilo. Sus elecciones de vestuario mostraban dos versiones radicalmente distintas de la moda urbana veraniega, llamando la atención.

La diferencia entre ambos fue evidente desde el primer vistazo. Rihanna optó por un enfoque relajado pero sofisticado, eligiendo un vestido largo de rayas verticales en azul claro y blanco, con un corte holgado y un escote halter ajustado al cuello mediante un lazo dorado.

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La pareja vuelve a convertir el streetstyle en conversación, con una propuesta fresca de líneas celestes y detalle dorado frente a otra de camisetas superpuestas y pantalones amplios (Backgrid/The Grosby Group)
La pareja vuelve a convertir el streetstyle en conversación, con una propuesta fresca de líneas celestes y detalle dorado frente a otra de camisetas superpuestas y pantalones amplios (Backgrid/The Grosby Group)

Su elección, fresca y vaporosa, contrastaba con la propuesta de A$AP Rocky, quien decidió enfrentar el calor con varias capas: una camiseta negra amplia sobre una camiseta blanca de manga larga, ambas combinadas con pantalones negros holgados de estilo utilitario.

Ambos estilos reflejan personalidades distintas y formas opuestas de interpretar la moda en la ciudad durante el verano.

Ella aportó ligereza y color, mientras él se inclinó por la comodidad robusta y los tonos oscuros, probando que pueden compartir escenario sin perder la individualidad.

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Más looks de la pareja

1. Gala de lujo con capa y abrigo rosa

Rihanna impone pedrería y capa metalizada, A$AP Rocky contrasta con abrigo rosa pastel y esmoquin negro (REUTERS/Daniel Cole)
Rihanna impone pedrería y capa metalizada, A$AP Rocky contrasta con abrigo rosa pastel y esmoquin negro (REUTERS/Daniel Cole)

Para la Met Gala 2026 Rihanna llevó un vestido largo completamente cubierto de pedrería plateada, con una capa metalizada voluminosa y mangas largas. Complementó con joyería maximalista y un tocado brillante en el cabello.

A$AP Rocky vistió un abrigo largo en tono rosa pastel con solapas negras sobre esmoquin negro, camisa blanca y una flor negra en la solapa, logrando un contraste elegante y teatral.

2. Sastrería contemporánea en blanco y negro

Rihanna redefine el blanco y negro con abrigo oversize y pantalón de pinzas, A$AP Rocky suma mostaza, botines bicolor y accesorios dorados (REUTERS/Eduardo Munoz)
Rihanna redefine el blanco y negro con abrigo oversize y pantalón de pinzas, A$AP Rocky suma mostaza, botines bicolor y accesorios dorados (REUTERS/Eduardo Munoz)

La pareja asistió a los CFDA Fashion Awards. Rihanna apostó por un abrigo oversize negro de corte cruzado, anudado a la cintura, y pantalones blancos de pinzas con textura. Llevó tacones negros de punta fina y peinado lateral.

A$AP Rocky optó por una chaqueta negra de manga ancha, camiseta mostaza, pantalón holgado negro y botines bicolor en blanco y negro, sumando relojería dorada y broche decorativo.

3. Red carpet en azul y traje clásico

Rihanna apuesta por azul celeste con drapeados y aberturas, A$AP Rocky remata con traje negro amplio, corbata a rayas y gafas oscuras (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
Rihanna apuesta por azul celeste con drapeados y aberturas, A$AP Rocky remata con traje negro amplio, corbata a rayas y gafas oscuras (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Rihanna eligió para la alfombra roja del Festival de Cannes 2025 un vestido azul celeste con aberturas laterales y drapeados, de cuello alto y hombro descubierto, acompañado de sandalias finas azules y un recogido suelto.

A$AP Rocky lució un traje negro de corte amplio, camisa blanca, corbata de rayas, anteojos oscuros y broche en la solapa, logrando un aire formal y urbano a la vez.

4. Denim casual y sastrería relajada

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Rihanna se va al denim claro con camisa abierta y top negro, A$AP Rocky relaja la sastrería en arena con bolso tejido y mocasines (Backgrid/The Grosby Group)

Durante un paseo por Nueva Jersey Rihanna optó por un conjunto denim de pantalón y campera de jean clara, camisa blanca abierta y top negro, con collares y gafas de sol rectangulares.

A$AP Rocky eligió un traje holgado color arena, camiseta blanca, bolso tejido verde oliva, mocasines negros y anteojos grandes, aportando un giro relajado al estilo formal.

5. Patchwork y varsity nocturno

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Rihanna luce patchwork en dos piezas y abdomen al aire, A$AP Rocky elige varsity nocturna, bermuda oscura y hebilla metálica (Splash News/The Grosby Group)

En París, Rihanna fue vista con un conjunto de dos piezas en denim efecto patchwork en tonos azules, con top y pantalón de tiro bajo, dejando el abdomen al descubierto y sumando collares plateados.

A$AP Rocky combinó una chaqueta varsity negra con mangas blancas, camiseta blanca, pantalón corto oscuro, gorro de punto negro y cinturón con hebilla metálica, logrando un look urbano y desenfadado.

6. Blanco bordado y trench beige

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Rihanna combina blanco bordado con falda larga y clutch, A$AP Rocky suma trench beige, vaqueros claros y corbata negra (Backgrid/The Grosby Group)

En un paseo luego de la Met Gala 2024 Rihanna apostó por una chaqueta corta blanca y falda larga a juego, ambas con bordados florales, luciendo el abdomen y complementando con clutch y anteojos blancos.

A$AP Rocky vistió un trench largo beige, pantalones vaqueros claros, camisa celeste y corbata negra, junto a zapatos negros y bolso azul, sumando gafas oscuras de montura ancha.

7. Alta costura floral y falda escocesa

Rihanna convierte un abrigo floral voluminoso en alta costura callejera, A$AP Rocky mezcla traje negro con falda escocesa roja y detalles punk (REUTERS/Andrew Kelly)
Rihanna convierte un abrigo floral voluminoso en alta costura callejera, A$AP Rocky mezcla traje negro con falda escocesa roja y detalles punk (REUTERS/Andrew Kelly)

Para la Met Gala 2023 Rihanna se cubrió con un abrigo blanco de gran volumen decorado con flores en relieve, gafas blancas y labios rojos, creando un efecto escultórico.

A$AP Rocky mezcló un traje negro clásico con falda escocesa roja sobre pantalón de jean decorado con apliques y anteojos de sol negros, fusionando sastrería y referencias punk.

8. Leather y streetstyle monocromático

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Rihanna lleva jersey de Wu-Tang, minifalda y labios rojos, A$AP Rocky se inclina por cuero negro total y gorra estampada (Backgrid/The Grosby Group)

La pareja fue vista en Los Ángeles junto a su hijo en 2023. Rihanna lució un jersey negro con logo de Wu-Tang, minifalda negra y anteojos oscuros, sumando choker plateado y labios rojos.

A$AP Rocky llevó un conjunto de cuero negro, con chaqueta y pantalón, gorra negra estampada y zapatillas negras, cargando a un niño pequeño vestido en tonos claros.

9. Metálico futurista y oversized gris

Rihanna apuesta por metalizado asimétrico y estructura futurista, A$AP Rocky responde con oversized gris claro y zapatillas blancas (REUTERS/Mario Anzuoni)
Rihanna apuesta por metalizado asimétrico y estructura futurista, A$AP Rocky responde con oversized gris claro y zapatillas blancas (REUTERS/Mario Anzuoni)

La pareja optó por looks futuristas para la premiere de la película Black Panther: Wakanda Forever en 2022. Rihanna apostó por un vestido largo asimétrico en tejido gris metalizado, con mangas nude largas y detalles estructurados, usando sandalias claras y cabello suelto.

A$AP Rocky eligió un conjunto oversized gris claro de chaqueta y pantalón de corte amplio, camiseta negra y zapatillas deportivas blancas, generando un contraste textural y moderno.

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