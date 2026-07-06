Daniela Celis se defendió tras su pelea con Mica Viciconte: “Tengo pezones más oscuritos y quizás por eso queda vulgar”

La influencer sostuvo su postura y contó detalles sobre el cruce con su compañera (Video: Patria Y Familia, LUZU TV)

Daniela Celis se extendió sobre el cruce con Mica Viciconte que la tuvo en el centro del debate durante días. La exparticipante de Gran Hermano, conocida como Pestañela, fue contundente: el look que generó la polémica era una remera blanca de algodón, la misma con la que hace las compras, cambia pañales y paga las expensas. Y sostuvo que la imagen de “desubicada” que quedó circulando en los medios no la representa.

El episodio original se había desatado en La Jugada, el streaming de Telefe, cuando Viciconte cuestionó al aire el atuendo de su compañera —una camiseta blanca con la bandera argentina, sin corpiño, que dejaba a la vista la marca de sus pezones— y dijo que en televisión “hay un área de protección al menor” y que corresponde respetar ciertos códigos de vestimenta. El momento se viralizó de inmediato y desencadenó una ola de reacciones que incluyó la defensa pública de Juli Poggio, el descargo de Celis en Instagram y la respuesta de Viciconte, que negó haber atacado a su compañera en términos personales.

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Daniela Celis mostró la remera blanca de algodón que fue parte del conflicto con Mica Viciconte (Patria y familia, Luzu TV)

En Patria y Familia, Pestañela fue al fondo de lo que más la afectó del episodio: no el comentario de Viciconte en sí, sino lo que se construyó alrededor. “No es contra Mica, hablo de lo que se generó y de la bola de nieve que la gente iba opinando y que iba engranando el tema y diciendo cosas que no son”, aclaró desde el principio, y fue explícita en marcar ese límite: “De Mica no hablo”.

Lo que sí describió con detalle fue el efecto que tuvo sobre su imagen profesional. “Me han dicho muchos periodistas, muchos panelistas, que soy desubicada en la forma de ir a trabajar y a mí me parece que están ensuciando mi imagen”, dijo. Y fue directa sobre el punto que considera injusto: “Tengo pezones, quizás, más oscuritos que otras personas. Si esta remera se la pone Juli (Castro), Cami (Mayan) o cualquier persona, le queda sensual, le queda linda. Me la pongo yo y queda vulgar. ¿Por qué? Porque tengo un poco más tetas quizás, o es de otro color el pezón. Solo por eso”.

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Celis también mencionó que anticipó que el tema iba a explotar. Cuando el debate se estaba instalando en la mesa del programa, ella misma pidió que no lo abordaran. “Yo sabía que si este tema se hablaba en mesa iba a explotar. Digo: no hablemos de esto, no quiero hablar, porque sabía lo que se iba a generar. Dicho y hecho”, relató. Esa lectura previa, que no alcanzó para evitar el escándalo, fue uno de los ejes de su descargo: “Acá está la boluda, se generó lo que sabía que iba a pasar”, dijo con ironía, aunque dejó en claro que no abandona su postura.

“Tengo pezones, quizás, más oscuritos que otras personas. Si esta remera se la pone cualquier persona, le queda sensual, le queda linda. Me la pongo yo y queda vulgar", aseguró Pestañela

Sobre la relación con Viciconte, fue escueta y sin tensión aparente. “Con Mica está todo bien. De hecho, entendemos que las dos tenemos posturas diferentes y yo respeto su postura y ella respeta la mía”, señaló. Y agregó que el cruce fue “un comentario que se debatió en mesa” y que no hay nada más que eso detrás.

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“Hace cuatro años laburo en stream y en cuatro años jamás, ¿alguien se sintió desubicado conmigo?”, preguntó. Telefe tampoco le bajó ninguna indicación sobre vestuario: “Me llamaron a preguntar cómo estaba con la situación, si quería hacer un descargo, o sea, la verdad que una contención divina, como siempre, es Telefe. Telefe Stream nunca me dio una bajada de cómo ir vestida”.

La distinción entre el stream y la televisión fue otro de los argumentos que desarrolló. Para los programas de TV, trabaja con su estilista Lucas Mata y revisa cada look con anticipación. “Che, Lu, este viernes tenemos esto, el lunes tengo esto”, describió su dinámica habitual. El stream, en cambio, lo vive como un espacio más cotidiano: “Es relajado. Es más diario, es lo que vos te ponés para tu vida”, coincidió su compañera Cami Mayan desde el panel.

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"Telefe Stream nunca me dio una bajada de cómo ir vestida", afirmó Daniela Celis

Lo que más le pesó fue la acumulación de versiones que, según ella, no tienen sustento. “Después dijeron que se me vio la raya del culo, que se me veía la bombacha. A mí jamás se me vio una... De hecho, ni una teta se me vio nunca en ningún programa. Jamás se me terminó de ver una teta entera. Busquen”, desafió. Y cerró ese argumento con una pregunta directa: “¿Por qué están difamando una imagen mía cuando yo jamás fui así?”

El programa también le dio lugar para hablar de la reacción de las mujeres, que fue el dato que más la sorprendió. “Vi en un panel tres hombres defendiéndome y dos mujeres matándome”, dijo. La conductora Ana Espósito puso el episodio en un contexto más amplio: “Nosotras también estamos educadas bajo lo patriarcal y nosotras mismas nos ponemos en forras con nosotras mismas, justamente por eso”. Celis asintió y volvió al punto de partida: “¿Nunca te pusiste una remera blanca de algodón?”.

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“Es una remera blanca de algodón. Todo lo que dijeron me parece que fue demasiado para mí”, concluyó.