República Dominicana

Procuradora general propone un pacto nacional contra la violencia en República Dominicana

La titular del Ministerio Público pidió un acuerdo de Estado con iglesias, empresas, organizaciones y comunidad educativa para atacar factores sociales y económicos, reforzar políticas públicas y priorizar la prevención por encima del castigo

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Siete siluetas femeninas de acuarela en tonos azules, morados y ocres, con manchas rojas en el pecho, sobre un mapa difuso de República Dominicana. Fondo blanco con gotas de acuarela.
Yeni Berenice Reynoso propuso en República Dominicana un acuerdo nacional para enfrentar la violencia y atacar las causas estructurales de la criminalidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creciente preocupación por la violencia en República Dominicana ha impulsado la presentación de una propuesta que busca transformar la manera en que la sociedad enfrenta este fenómeno.

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, llamó a la construcción de un acuerdo nacional que involucre a diversos sectores con el objetivo de atacar las causas estructurales de la criminalidad.

Según publicó Diario Libre, la funcionaria presentó la iniciativa durante una conferencia sobre la anatomía de la violencia y la criminalidad en la isla.

El planteamiento surge en un contexto marcado por hechos de violencia que afectan a distintas comunidades. En los últimos meses, el país ha registrado cifras preocupantes, como la muerte de 21 mujeres a causa de la violencia de género en solo un trimestre, lo que ha generado alarma social y exigencias de respuestas más efectivas.

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Reynoso propuso la creación de un Pacto de Estado por la Convivencia, una estrategia que busca ir más allá de la persecución penal y enfocarse en la prevención. La propuesta señala la necesidad de fortalecer áreas clave, como la educación y el núcleo familiar, a través de políticas públicas orientadas a generar oportunidades y promover valores que favorezcan la convivencia pacífica.

El enfoque preventivo pretende abordar las raíces de la violencia, considerando aspectos sociales y económicos que afectan especialmente a los sectores más vulnerables.

Una mujer con ropa oscura levanta una mano con la palma hacia el frente; su otra mano cubre su rostro en un ambiente oscuro con luz sobre la mano levantada.
La procuradora general presentó la iniciativa en una conferencia sobre la violencia y la criminalidad en la isla, según publicó Diario Libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pacto nacional planteado por la procuradora general incluiría la participación del Estado, las familias, los centros educativos, las iglesias, organizaciones comunitarias, el sector privado y la sociedad civil. El objetivo es crear una red de cooperación que facilite la adopción de medidas coordinadas para erradicar la violencia y ampliar el acceso a oportunidades para la población.

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La función de cada actor estaría dirigida a impulsar una cultura de respeto y empatía, elementos considerados fundamentales por Reynoso para alcanzar una convivencia armónica.

En el contexto actual, República Dominicana enfrenta desafíos que van desde la violencia doméstica hasta el crimen organizado. Las estadísticas recientes reflejan una preocupación constante en la opinión pública por el impacto de la criminalidad en la vida cotidiana.

La propuesta de la procuradora responde a la demanda de respuestas integrales que no se limiten a incrementar las sanciones penales, sino que busquen transformar las condiciones sociales que permiten la reproducción de la violencia.

Entre las acciones que la propuesta contempla se encuentra el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y la promoción de la participación comunitaria en la toma de decisiones. La funcionaria subrayó la importancia de un “nuevo contrato social” que priorice el respeto, la equidad y la creación de oportunidades para quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad.

Este enfoque pretende reducir los factores de riesgo y prevenir la reincidencia en contextos donde la exclusión social y la falta de acceso a servicios básicos incrementan la exposición a situaciones de violencia.

La propuesta de Yeni Berenice Reynoso plantea fortalecer la educación y el núcleo familiar con políticas públicas orientadas a la convivencia pacífica. (Foto cortesía Ministerio Público)
La propuesta de Yeni Berenice Reynoso plantea fortalecer la educación y el núcleo familiar con políticas públicas orientadas a la convivencia pacífica. (Foto cortesía Ministerio Público)

Durante la presentación de la iniciativa, la procuradora general recibió reconocimientos por su labor al frente del Ministerio Público. El ayuntamiento de La Vega la distinguió como Visitante Distinguida, y la Cooperativa Vega Real le otorgó una placa en agradecimiento por su gestión. Estos reconocimientos reflejan el respaldo institucional a propuestas orientadas a promover cambios estructurales en la sociedad dominicana.

El llamado de Reynoso a construir un pacto nacional se inscribe en la búsqueda de soluciones sostenidas y de largo plazo para los problemas de seguridad y convivencia. La propuesta requiere la implicación de todos los sectores sociales para avanzar hacia una sociedad más segura e incluyente, donde la prevención y la cooperación sean herramientas fundamentales para enfrentar la violencia.

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República DominicanaViolencia de géneroCrimen organizadoMinisterio PúblicoYeni Berenice ReynosoPacto de Estado por la Convivencia

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