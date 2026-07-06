Honduras

Más de mil muertes en accidentes viales en Honduras en lo que va de 2026

El dato fue confirmado por la Dirección de Tránsito, y adiverten que los operativos de control se han intensificado a nivel nacional

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La institución desplegó controles en carreteras durante el fin de semana y anunció que sostendrá las acciones preventivas para reforzar el cumplimiento de la normativa.
La institución desplegó controles en carreteras durante el fin de semana y anunció que sostendrá las acciones preventivas para reforzar el cumplimiento de la normativa.

Las muertes por siniestros viales continúan en aumento en el Honduras. La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) informó que 1,033 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito en lo que va del año.

El dato fue confirmado por la subinspectora de la DNVT, Rixi Montoya, quien advirtió que los operativos de control se han intensificado a nivel nacional ante el incremento de hechos viales con consecuencias fatales.

Durante el último fin de semana, la DNVT desplegó operativos en distintos puntos del país que resultaron en el decomiso de más de 2,800 permisos de conducir por diversas infracciones a la Ley de Tránsito.

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Asimismo, las autoridades sancionaron a 105 conductores por manejar bajo los efectos del alcohol, una de las principales causas asociadas a accidentes graves en las carreteras hondureñas.

La institución también informó que se han impuesto sanciones a conductores involucrados en accidentes que derivaron en delitos como homicidio imprudente y lesiones imprudentes, en coordinación con las investigaciones correspondientes.

Accidente en Yoro deja cuatro muertos

La DNVT confirmó además un accidente de tránsito registrado durante el fin de semana en el departamento de Yoro, el cual dejó un saldo de cuatro personas fallecidas.

La Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) mantiene abiertas las diligencias para determinar las causas del hecho y establecer responsabilidades.

La investigación preliminar indicó que la rastra involucrada no tenía permiso de circulación y habría circulado a exceso de velocidad.
La subinspectora Rixi Montoya llamó a respetar los límites de velocidad y evitar el alcohol para prevenir siniestros viales en Honduras.

El conductor del vehículo involucrado fue trasladado a un centro asistencial y permanece bajo custodia policial mientras avanzan los procedimientos legales.

Llamado a la prudencia

La subinspectora Montoya reiteró el llamado a la población a conducir con responsabilidad, respetar los límites de velocidad y evitar el consumo de alcohol al volante, al señalar que la mayoría de los accidentes son prevenibles.

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Las autoridades de tránsito han reiterado que los siniestros viales continúan siendo una de las principales causas de muerte violenta en Honduras, lo que mantiene en alerta a los cuerpos de seguridad.

La DNVT anunció que los operativos preventivos continuarán a nivel nacional con el objetivo de reducir la incidencia de accidentes y reforzar el cumplimiento de la normativa vial, en medio de un escenario que sigue dejando pérdidas humanas en las carreteras del país.

La DNVT aplicó sanciones a conductores vinculados a accidentes con delitos como homicidio imprudente y lesiones imprudentes.
La DNVT aplicó sanciones a conductores vinculados a accidentes con delitos como homicidio imprudente y lesiones imprudentes.

Las autoridades de tránsito también han señalado que entre los factores que más inciden en la siniestralidad vial se encuentran el exceso de velocidad, la distracción al volante por el uso del celular y el mal estado de algunas unidades de transporte público y particular. Estos elementos, sumados a la imprudencia en carreteras interurbanas, han sido identificados como detonantes recurrentes en accidentes de alto impacto.

De igual forma, se ha planteado la necesidad de fortalecer la educación vial desde etapas tempranas y ampliar los controles en puntos estratégicos como carreteras principales y accesos a las principales ciudades del país.

La DNVT ha insistido en que la prevención no solo depende de operativos, sino también de un cambio de comportamiento sostenido por parte de los conductores para reducir la carga de mortalidad en las vías.

En medio de las cifras alarmantes, la DNVT reiteró que cada decisión al volante tiene consecuencias irreversibles, por lo que insistió en que pequeños cambios de conducta, como reducir la velocidad y evitar distracciones, pueden marcar la diferencia entre un trayecto seguro y una tragedia en la carretera.

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