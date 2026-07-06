Llanto desconsolado y peleas con fanáticos de Messi: así vivió Speed la eliminación de Cristiano Ronaldo del Mundial

🚨| WATCH: Speed BREAKS DOWN as Cristiano Ronaldo appears on the Jumbotron and walks off the pitch after Portugal’s World Cup ELIMINATION 💔💔💔🇵🇹 pic.twitter.com/JGi2nyJW0O — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 6, 2026

IShowSpeed se tiró al piso del Estadio Dallas y lloró sin consuelo. Su ídolo, Cristiano Ronaldo, acababa de disputar su último partido en una Copa del Mundo y Portugal había caído eliminada ante España por un gol en el descuento. Las imágenes del streamer desolado en las tribunas y los pasillos del estadio dieron la vuelta al mundo en minutos.

El partido de este lunes entre Portugal y España, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, se resolvió con un tanto de Mikel Merino en el minuto 90, tras un pase de Ferran Torres que dejó al centrocampista del Arsenal solo frente a Diogo Costa. El 0-1 final selló la eliminación de la selección lusa y, con ella, el adiós mundialista del delantero portugués de 41 años, quien antes del encuentro ya había admitido que existía la posibilidad de que ese partido marcara el final de su trayectoria en el torneo.

PUBLICIDAD

IShowSpeed, cuyo nombre real es Darren Jason Watkins Jr., nació en Cincinnati, Ohio, y es reconocido a nivel mundial como streamer y youtuber por su contenido de videojuegos y sus transmisiones en vivo. Fan declarado de Ronaldo, estuvo presente en las gradas del estadio de Dallas con una camiseta de Portugal de cuando el delantero llevaba el número 17, la que usó en sus primeros años con la selección. Conforme avanzaron los minutos del partido y el marcador no se movió a favor de los lusos, su angustia fue en aumento ante sus seguidores.

El stream del fanático de CR7 rompió récords durante y post partido, superando los 600 mil espectadores en directo y alcanzando el millón de reproducciones en las horas posteriores al encuentro.

PUBLICIDAD

🚨| WATCH: Speed's heart DROPS as Spain come SUPER CLOSE to scoring against Portugal 😬🇵🇹🇪🇸 pic.twitter.com/uwtTm9W3PP — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 6, 2026

Cuando el árbitro pitó el final, Speed no pudo contener la emoción. Primero lloró en la tribuna al ver a su ídolo abandonar el campo con los ojos humedecidos. Luego, en los pasillos internos del estadio, se tiró al suelo y continuó llorando de manera desolada durante su directo de YouTube, donde millones de seguidores seguían la transmisión en vivo. Las imágenes se viralizaron de inmediato y miles de aficionados compartieron el momento en redes sociales.

“Ronaldo, te amo… Lamento mucho que hayas perdido la Copa del Mundo. Yo quería que ganaras…", expresó Darren en uno de los momentos posteriores al pitazo final. Además, cuando se fue por los pasillos del estadio se escucharon sus lamentos: “Pensé que lo iban a ganar todo… Te lo juro por Dios, wallahi… Recé… mis oraciones no fueron escuchadas".

PUBLICIDAD

🚨| BREAKING: SPEED IS IN TEARS AS CRISTIANO RONALDO AND PORTUGAL ARE ELIMINATED FROM THE WORLD CUP 💔💔🇵🇹 pic.twitter.com/28dagOarz2 — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 6, 2026

La escena tuvo un detalle que no pasó desapercibido: de fondo sonaba Superestrella, uno de los éxitos de la cantante española Aitana Ocaña, un tema que resuena en cada celebración de la selección española. La artista no tardó en reaccionar en su cuenta de X —el antiguo Twitter— con una sola palabra: “Ostras”.

La cantante española reaccionó en sus redes al momento en el que Speed lloraba con su canción de fondo

Sobre el césped, la despedida de Cristiano Ronaldo fue igualmente dura. Al pitido final, el capitán portugués quedó solo en el centro del campo, sin ningún compañero cerca y sin que ningún integrante del cuerpo técnico se acercara a consolarlo.

PUBLICIDAD

Sus compañeros ingresaron directamente al túnel, todos visiblemente afectados por la derrota. El camino al vestuario lo hizo en solitario.

🚨| BREAKING: Speed is HEARTBROKEN and in COMPLETE DISBELIEF as Portugal are ELIMINATED from the World Cup 💔🇵🇹



“I thought they were gonna win it all… I swear to God, wallahi… I prayed… my prayers weren’t answered” pic.twitter.com/iYDlJNaIFk — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 6, 2026

La trayectoria mundialista de Ronaldo quedó cerrada con números que ningún otro futbolista ha alcanzado: 27 partidos, 11 goles y 2.305 minutos disputados en seis ediciones distintas del torneo.

PUBLICIDAD

Debutó el 11 de junio de 2006 frente a Angola, con apenas 21 años y el número 17 en la espalda. Se convirtió en el único futbolista capaz de marcar en seis ediciones diferentes del campeonato. El título colectivo, el único que le faltó, no llegó.

🚨| WATCH: Speed almost gets into a FIGHT with fans chanting "Messi" as he leaves the stadium after Portugal's World Cup defeat 😬💔🇵🇹 pic.twitter.com/98vwNP3HYp — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 6, 2026

Antes del partido, el propio Ronaldo había reconocido públicamente que el duelo ante España podía ser su último encuentro en la historia de los Mundiales. Salió de titular, apenas pudo generar peligro —su único remate en la segunda parte llegó suave a las manos de Unai Simón— y fue testigo de cómo Merino le cerraba la puerta en el minuto 90.

PUBLICIDAD

🚨| BREAKING: Speed LOSES IT after seeing a Messi fan holding an edited picture of Ronaldo crying 😭😭😭 pic.twitter.com/DlnwhoNAAq — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 6, 2026

Otro de los momentos que causaron revuelo en las redes sociales fueron los videos del propio streamer abandonando el estadio. En los clips que se viralizaron luego de la transmisión se lo ve al joven acompañado de sus tres guardias mientras la gente le gritaba por Messi o se burlaban de la eliminación de CR7.

El seleccionador español, Luis de la Fuente, se refirió al delantero luso tras la eliminación. “Es un ejemplo para los jóvenes”, afirmó el técnico. Por su parte, Lamine Yamal, figura de España en el torneo, no había ocultado antes del partido que quería enfrentarse al capitán portugués en esta ronda.

PUBLICIDAD

Speed había compuesto incluso una canción titulada World Cup para el torneo, que tuvo repercusión mundial. Fue visto durante el Mundial con camisetas de distintas selecciones —entre ellas la de Cabo Verde en el partido ante Argentina—, pero su lealtad principal estuvo siempre con Portugal y con Ronaldo.

La carrera mundialista del delantero luso comenzó el 20 de agosto de 2003 con la selección y se extendió durante 22 años y 317 días, la más larga en la historia del fútbol para un jugador de campo.

PUBLICIDAD