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Mauro Icardi volvió a la carga contra Yanina Latorre: “Siempre quedás expuesta, amor”

El futbolista reapareció en sus historias de Instagram con una respuesta tajante a la conductora, compartió parte de la resolución judicial y reavivó un cruce que suma nuevos capítulos y rectificaciones

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Mauro Icardi usó Instagram para cuestionar la información judicial que Yanina Latorre difundió sobre su conflicto con Wanda Nara
Mauro Icardi usó Instagram para cuestionar la información judicial que Yanina Latorre difundió sobre su conflicto con Wanda Nara

Mauro Icardi usó sus historias de Instagram este lunes para lanzar un doble ataque contra Yanina Latorre: primero desacreditó la información judicial que ella había difundido sobre su causa contra Wanda Nara y luego deslizó, sin dar nombres ni precisiones, que el marido de la conductora mantiene una relación paralela en Miami desde hace cinco años. Las publicaciones circularon rápidamente en redes sociales y reavivaron un enfrentamiento que ya lleva varios días sin señales de apaciguarse.

El primer mensaje del futbolista llegó en respuesta directa a lo que Latorre había contado horas antes en su programa SQP, de América TV. La conductora había informado que el Juzgado Civil 106 rechazó el reclamo económico que Icardi había presentado contra su ex, Wanda Nara, por declaraciones que ella hizo sobre su vínculo con Turquía y su paso por el Galatasaray.

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Según Yanina, el jugador había pedido multas por 100 millones y 500 millones de pesos, y el juez desestimó ambas peticiones al considerar que los dichos cuestionados eran expresiones del propio Icardi y no de Nara. “Malas noticias para el crack: le vinieron rechazados, el juez dijo que son dichos de él sobre los turcos, no de Wanda, quedó en la nada el reclamo”, escribió la conductora en sus historias.

El Juzgado Civil 106 rechazó el reclamo económico de Mauro Icardi contra Wanda Nara por declaraciones sobre Turquía y el Galatasaray
El Juzgado Civil 106 rechazó el reclamo económico de Mauro Icardi contra Wanda Nara por declaraciones sobre Turquía y el Galatasaray

Icardi respondió con una historia en texto blanco sobre fondo negro y adjuntó imágenes de la resolución judicial. “Hoy llegó el día de las pruebas tan esperado que vendiste, pero se ve que anda cambiando de tema porque no tiene nada y encima le venden pescado podrido como siempre”, escribió. Luego ironizó sobre la confiabilidad de las fuentes de Latorre: “¿Habrá sido la misma fuente de los cinco embarazos?”, en referencia a las versiones que en el pasado circularon sobre supuestos embarazos del futbolista.

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El documento que compartió corresponde a una resolución del Juzgado Civil 106, fechada el 6 de julio de 2026, en la que se ordena a Wanda Nara abstenerse de publicar o difundir material relacionado con la carrera futbolística de Icardi, sus contratos, su imagen profesional y su experiencia en Turquía. El fallo también establece que, en caso de incumplimiento, se le aplicará una multa de 100 millones de pesos por cada día hábil de demora. “¿En dónde dice tu ‘info’? Siempre quedás expuesta, amor. Yo siempre tengo pruebas reales“, cerró el futbolista.

La segunda historia fue aún más directa y personal. Icardi llamó a Latorre por su apellido de soltera —“Aruzza”— y le negó toda credibilidad: “No nos desviemos del tema, que ya la credibilidad la perdiste hace rato. Es más, sos un insulto al periodismo”. Luego vino la insinuación que más repercusión generó: “Contale a tus seguidores… el 21 te vas a Miami, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Vas a controlar la relación de cinco años que hay por allá y que tan nerviosa te tiene?”.

Mauro Icardi insinuó en sus historias de Instagram una relación paralela en Miami vinculada al entorno de Yanina Latorre, sin aportar datos concretos
Mauro Icardi insinuó en sus historias de Instagram una relación paralela en Miami vinculada al entorno de Yanina Latorre, sin aportar datos concretos

El futbolista no identificó a ninguna persona ni aportó datos concretos sobre esa supuesta relación, pero la referencia fue leída de forma generalizada como una alusión al marido de la conductora, el exfutbolista Diego Latorre. Icardi cerró esa historia con una chicana que ya había usado en publicaciones anteriores: “No te olvides que yo sí tengo PRUEBAS, así que ni vayas. Ya se aburrieron del atún, amor”.

El trasfondo judicial del cruce tiene varios capítulos abiertos. La causa que enfrenta a Icardi y Nara ante el Juzgado Civil 106 se originó por declaraciones que la empresaria realizó sobre la vida del futbolista en Turquía, país donde Icardi construyó una enorme popularidad durante su etapa en el Galatasaray. El fallo de esta semana rechazó las multas que el jugador reclamaba, pero sí incluyó un apercibimiento formal para Nara: si vuelve a hacer declaraciones similares, deberá pagar 100 millones de pesos. Latorre fue quien difundió esa información y luego rectificó la cifra tras ser contactada por las abogadas de Icardi, que le pidieron corregir el monto que ella misma había filtrado en un primer momento.

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