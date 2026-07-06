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La frase de Cristiano Ronaldo que abrió el debate tras la eliminación del Mundial: “La Euro que gané tiene la misma dimensión”

Tras la caída ante España, el delantero portugués defendió que el título continental fue el primer gran trofeo de su país y reabrió la discusión sobre jerarquías

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La despedida de Cristiano Ronaldo del Mundial de fútbol tuvo un matiz distinto al de otras eliminaciones. Las lágrimas que derramó tras la derrota ante España no solo reflejaron el dolor por el resultado, sino el cierre de un ciclo en la historia de los mundiales.

El delantero portugués, en zona mixta, abordó la derrota con una mezcla de autocrítica y tranquilidad. “Normal, triste, por salir así del Mundial, pero como dije ayer, he dado todo, he dado lo mejor, y tengo la conciencia tranquila. Es el fútbol, a veces se gana, a veces se pierde, y hay que seguir, la verdad es que fue mi último Mundial, pero lo demás tendré tiempo para pensar, estar con mi familia, no tomar decisiones con la cabeza caliente, y seguir con la vida”, expresó, dejando en claro que la eliminación marca su adiós definitivo a las Copas del Mundo.

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Durante la conversación con la prensa, Cristiano Ronaldo sorprendió al equiparar la magnitud de la Eurocopa obtenida por Portugal con la de una competencia global. “Como me levanté hoy, con la conciencia tranquila, he dado lo mejor, he ganado tres títulos con Portugal, antes de Cristiano Portugal no había ganado ningún título, el mayor título que gané en la selección fue 2016, que para mí tiene la misma dimensión que un Mundial. Mañana será un nuevo día y la vida sigue”, manifestó ante los medios.

Esta declaración abrió el debate sobre el peso que tienen ambos trofeos en la carrera de un futbolista. Para el portugués, el campeonato continental alcanzado en 2016 tiene un lugar especial, incluso por encima de logros individuales o de clubes. “El título de la Eurocopa fue más importante que el de la Champions, porque fue el primero con Portugal”, reveló en su momento en diálogo con Marca.

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La afirmación de Cristiano resume el sentir de un futbolista que rompió una barrera histórica con su selección. Hasta su llegada, Portugal no había conseguido títulos en competencias mayores, y la Eurocopa de 2016 representó un antes y un después para el país, y especialmente para el delantero.

En total, el máximo goleador portugués conquistó tres títulos con su país: la Eurocopa y dos ediciones de la UEFA Nations League (2019 y 2025). El primero, tras vencer a los Países Bajos, y el segundo, al superar a España en la final. Así, su palmarés con la selección reafirma el impacto que tuvo en la historia del fútbol portugués.

Portugal se proclamó campeón de Europa por primera en 2016 con Cristiano Ronaldo (EFE/ARCHIVO/EPA/FEDERICO GAMBARINI)
Portugal se proclamó campeón de Europa por primera en 2016 con Cristiano Ronaldo (EFE/ARCHIVO/EPA/FEDERICO GAMBARINI)

Aunque nunca logró levantar la Copa del Mundo, la colección de trofeos internacionales de Cristiano le otorga un estatus único. CR7 se despidió del torneo más grande del fútbol, pero lo hizo defendiendo el valor de la Eurocopa que conquistó con su país. Una postura que desafía la jerarquía tradicional de los trofeos internacionales y revaloriza el camino de Portugal en el fútbol europeo.

La temporada de 2016 fue especialmente significativa para el atacante. Ese año no solo levantó la Eurocopa, también ganó la Champions League con el Real Madrid y sumó su cuarto Balón de Oro, coronando así uno de los ciclos más exitosos para un futbolista europeo.

El adiós mundialista de Cristiano Ronaldo dejó un vacío en la escena internacional, pero su legado se sostiene en los títulos que cambian la historia de un país. El delantero dejó la puerta abierta a nuevos desafíos, pero cierra su ciclo mundialista con la convicción de haber cambiado la historia de su selección.

Mundial 2026 - Portugal 0 - España 1

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