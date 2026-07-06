“Desastre natural”: alertan por una microalga tóxica que puso en riesgo la fauna marina en Australia

Karenia cristata fue identificada como principal responsable al liberar compuestos tóxicos llamados brevetoxinas que impactaron en el sur australiano (University of Technology Sydney (UTS))

En las aguas del sur de Australia, una microalga poco conocida provocó la mayor mortandad marina registrada en la región, con efectos que se extendieron a lo largo de más de un año y afectaron a cientos de especies. El fenómeno puso en alerta a comunidades costeras y encendió el debate sobre los riesgos que suponen las floraciones algales tóxicas para el ambiente y la salud humana.

Un artículo publicado en la revista Nature Ecology & Evolution detalla cómo un equipo internacional liderado por científicos de Australia identificó a Karenia cristata como la responsable de liberar toxinas más potentes que las de cualquier especie conocida hasta ahora, lo que genera consecuencias ambientales y sociales inéditas en el sur del continente.

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Un florecimiento tóxico sin precedentes y sus consecuencias en el sur australiano

Una floración nociva de algas ocurre cuando ciertas especies de microalgas se multiplican de forma descontrolada en el agua, formando concentraciones muy elevadas. Estas proliferaciones pueden liberar toxinas peligrosas o agotar el oxígeno, por lo que son perjudiciales para la vida marina, la salud humana y las actividades económicas vinculadas al mar. Suelen aparecer por una combinación de factores como el aumento de nutrientes en el agua, temperaturas elevadas, cambios en la salinidad y condiciones de calma.

La investigación reportó que, entre 2025 y 2026, el sur de Australia experimentó una mortandad masiva de fauna marina debido a una de estas floraciones. El evento se extendió por más de 20.000 kilómetros cuadrados y se mantuvo durante más de un año. Provocó la muerte de cientos de miles de ejemplares de más de 600 especies, así como efectos adversos en las personas.

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Karenia cristata libera compuestos que presentan efectos mucho más potentes que otras especies causantes de floraciones nocivas (Murray, S.A., Bolch, C.J.S., Brett, S. et al. )

La microalga Karenia cristata fue identificada como la principal responsable de la catástrofe, al liberar compuestos tóxicos conocidos como brevetoxinas. La profesora Shauna Murray, autora principal del estudio, explicó que “Karenia cristata, que libera una variedad de compuestos tóxicos, presenta efectos mucho más potentes que otras especies que causan floraciones nocivas”. La magnitud del impacto ambiental y social en la región australiana se atribuye a esta toxicidad inédita.

El artículo científico detalla que la floración algal incluyó otras cuatro especies del género Karenia, pero fue K. cristata la que dominó en abundancia y toxicidad, especialmente durante el otoño austral. Los investigadores aislaron la especie y confirmaron, mediante pruebas toxicológicas, que produce grandes cantidades de brevetoxinas con un perfil químico diferente al de la conocida Karenia brevis, hasta ahora considerada la microalga tóxica más peligrosa.

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Cómo identificaron a la microalga más tóxica

El estudio describe el uso de técnicas genéticas que permiten identificar con precisión las especies presentes y observar cómo varían en diferentes lugares y momentos. Para eso, aplicaron métodos como el metabarcoding personalizado, que ayuda a analizar el ADN de las muestras, y la secuenciación de lectura larga, que permite obtener información genética más completa. Además, recurrieron a pruebas específicas de laboratorio para medir la cantidad de cada especie en el agua.

Pruebas toxicológicas confirmaron que K. cristata produce grandes cantidades de brevetoxinas con un perfil diferente al de la conocida Karenia brevis (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se realizaron pruebas de toxicidad en el laboratorio con muestras vivas de Karenia cristata. Los resultados mostraron que esta microalga resulta peligrosa incluso en cantidades muy pequeñas. Este dato coincide con la gran cantidad de animales muertos registrada en 2025 y 2026. En palabras de la profesora Murray, “Karenia cristata es un orden de magnitud más tóxica que cualquier otra microalga estudiada previamente”. Esto significa que Karenia cristata produce toxinas que pueden ser hasta diez veces más peligrosas que las de las especies analizadas hasta el momento.

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Para conocer en detalle las sustancias tóxicas producidas, los científicos utilizaron microscopía óptica y electrónica, que permiten ver la estructura de las células, junto con un análisis químico avanzado llamado cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas. Así pudieron identificar y medir los compuestos responsables de los daños ambientales.

El futuro de la vigilancia y prevención ante floraciones tóxicas

Los hallazgos de este estudio generan inquietud en el ámbito internacional, ya que Karenia cristata representa un riesgo global. Según la profesora Murray, “este evento sin precedentes tiene consecuencias internacionales, porque ahora conocemos una Karenia productora de brevetoxinas en aguas frías que podría proliferar en cualquier lugar con condiciones costeras similares”.

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El estudio sugiere que los florecimientos algales nocivos son desastres naturales imprevisibles que pueden transformar ecosistemas y requieren vigilancia interdisciplinaria (REUTERS/Hollie Adams)

El artículo científico subraya que, hasta el momento, la referencia global de floraciones de Karenia se limitaba a la especie K. brevis en el sudeste de Estados Unidos. Ahora, la identificación de K. cristata en el sur de Australia expande el mapa de riesgos para ecosistemas marinos y actividades económicas como la acuicultura. Comprender la ecología, fisiología y genética de esta microalga será clave para desarrollar métodos de monitoreo, alertas tempranas y posibles estrategias de mitigación, con el objetivo de proteger actividades productivas y la salud pública.

La investigación sugiere que los florecimientos algales nocivos deben considerarse desastres naturales equiparables a ciclones o incendios forestales, debido a su imprevisibilidad y su capacidad para transformar ecosistemas enteros. La vigilancia y la investigación interdisciplinaria serán fundamentales para anticipar y responder a futuros episodios similares.

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