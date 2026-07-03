Tendencias

Cómo es la rutina de pilates que se hace de pie y promete resultados con solo 20 minutos diarios

Apta para hacer en casa, sin equipamiento ni ejercicios en el suelo, consiste en una secuencia de movimientos lentos y controlados que activa piernas, glúteos, abdomen y espalda, con una silla como único apoyo posible

Guardar
Google icon
Una mujer con top azul y mallas negras realiza una postura de yoga. Hay estanterías, plantas, una ventana grande y un sofá.
El pilates de pie de 20 minutos gana popularidad como una rutina accesible y de bajo impacto que se realiza sin aparatos ni colchoneta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pilates de pie de 20 minutos es una rutina breve desarrollada por FitLara, instructora certificada de pilates y creadora de contenidos, citada por GQ, que se realiza sin aparatos, sin saltos y sin ejercicios en el suelo.

Se trata de una sesión en posición erguida, sin máquinas ni colchoneta, basada en movimientos lentos y controlados que trabajan piernas, glúteos, abdomen, espalda y hombros. GQ señala que busca fortalecer la musculatura de todo el cuerpo, reducir el impacto sobre las articulaciones y trabajar el equilibrio y la estabilidad.

PUBLICIDAD

La propuesta retoma una variante del pilates tradicional que prescinde de gran parte del trabajo en el suelo y concentra la práctica en movimientos de pie. Para quienes no quieren tumbarse a hacer abdominales o planchas, ofrece una alternativa centrada en el control corporal.

El entrenamiento de FitLara también excluye burpees y otros ejercicios de alto impacto. Según GQ, esa fórmula se apoya en movimientos fluidos que activan varias zonas del cuerpo a la vez.

PUBLICIDAD

Por qué gana popularidad el pilates de pie

En los últimos años, el pilates ha registrado un nuevo impulso. GQ atribuye ese interés a que permite desarrollar fuerza, movilidad y control corporal sin someter articulaciones y tendones al esfuerzo típico de los entrenamientos de alta intensidad.

Mujer descalza con top gris y mallas negras estira los brazos en un salón con estantería de libros, plantas, una ventana grande y suelo de madera.
La rutina de pilates de pie desarrollada por FitLara trabaja piernas, glúteos, abdomen, espalda y hombros con movimientos lentos y controlados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La versión de pie añade una exigencia constante de estabilización. Al mantenerse erguido, el cuerpo debe ajustar el equilibrio durante toda la sesión y activar musculatura profunda del tronco que a menudo queda fuera de los ejercicios abdominales más tradicionales.

Según un estudio publicado en el Journal of Bodywork and Movement Therapies, las intervenciones basadas en pilates mejoran significativamente el control postural y el equilibrio dinámico gracias a este desafío constante. También influye su facilidad de acceso para entrenar en casa. Al no exigir tumbarse en el suelo, resulta especialmente accesible para quienes hacen ejercicio en casa.

Cómo es la rutina de 20 minutos

La sesión se organiza como una secuencia continua de ejercicios sin equipamiento. La meta no es acumular repeticiones en el menor tiempo posible, sino sostener una ejecución lenta y controlada, un rasgo básico del pilates.

Los movimientos incluyen traslados del peso de una pierna a otra, rotaciones del tronco, aperturas de cadera y trabajo de movilidad en los hombros. En varios momentos, la rutina pide mantener el equilibrio sobre una sola pierna, lo que aumenta la activación de los músculos estabilizadores y mejora la propiocepción, según describen desde Cleveland Clinic.

Además, la Clínica Mayo destaca que los ejercicios de equilibrio que entrenan los músculos del tronco para trabajar en armonía son fundamentales para lograr una estabilidad que luego se transfiere tanto a las actividades cotidianas como al rendimiento deportivo. Quienes empiezan pueden usar una silla o una mesa como apoyo. Ese recurso permite adaptar la práctica sin alterar su lógica principal, basada en el control del movimiento y la estabilidad postural.

Qué beneficios destaca la evidencia disponible

Una persona con camiseta y leggings realiza un ejercicio de pierna, apoyada en el marco de una puerta, en una sala con piso de madera y plantas.
GQ señala que el pilates de pie fortalece el cuerpo, reduce el impacto sobre las articulaciones y mejora el equilibrio y la estabilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fuente aclara que no hay estudios específicos sobre este entrenamiento en particular. Aun así, según GQ, la literatura científica sobre pilates en general es amplia y asocia su práctica regular con mejoras en fuerza y resistencia muscular, equilibrio y coordinación, movilidad articular, postura, conciencia corporal y estabilidad del tronco.

Entre los puntos que recoge esa literatura figura el trabajo del músculo transverso del abdomen, una estructura clave en la estabilización de la columna vertebral. Su activación suele pasar desapercibida en otros ejercicios, pese a su papel en el sostén del tronco y en la mecánica del movimiento.

Investigaciones clásicas de los científicos Hodges y Richardson, publicadas en revistas de rehabilitación como Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, demostraron que el transverso del abdomen es el primer músculo que se activa de forma anticipatoria para proteger la columna antes de mover cualquier extremidad. Al entrenar de pie, esta faja natural se mantiene activa de manera continua.

Esa activación también puede tener efectos positivos en la prevención del dolor de espalda. La fuente añade que puede mejorar la eficiencia de movimientos cotidianos, como levantar pesos importantes.

Primer plano de una mujer joven con el cabello castaño y ojos cerrados, con la cara iluminada por la luz del sol de un lado, sonriendo suavemente.
La rutina de bajo impacto permite sostener el ejercicio sin acumular cansancio excesivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al respecto, especialistas de la Clínica Cleveland señalan que el pilates es una herramienta terapéutica excelente porque corrige las desalineaciones corporales y fortalece el tronco (la espalda baja, caderas y glúteos), lo que reduce la presión sobre la columna y alivia el dolor lumbar crónico.

Para quién puede ser útil y qué no promete

La rutina no ofrece cambios físicos inmediatos ni promete abdominales marcados tras una sola práctica. Su valor, según el artículo, está en la continuidad: 20 minutos representan un umbral accesible para la mayoría de las personas y el bajo impacto facilita entrenar con frecuencia sin acumular cansancio excesivo.

Puede resultar útil para quienes quieren mejorar postura y equilibrio, buscan una actividad de bajo impacto o retoman la actividad tras un período de inactividad. También puede servir como complemento del entrenamiento de fuerza tradicional, con un foco mayor en movilidad y control motor.

Los deportistas con más experiencia pueden incorporarlo como sesión de recuperación activa o como apoyo a rutinas de carrera, ciclismo o gimnasio. Según el medio, una de sus utilidades consiste en aportar trabajo corporal sin convertir cada sesión en una prueba de intensidad.

La lógica de este método apunta menos al esfuerzo explosivo que a la precisión del movimiento. En esa combinación de ritmo contenido, control y constancia se apoya buena parte de su utilidad práctica.

Temas Relacionados

Pilates De PieEntrenamiento en CasaMovilidad ArticularEstabilidad CorporalGQNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ni aeróbico ni pilates: qué tipo de práctica mejora el sueño, según la ciencia

Un metaanálisis de 1.862 participantes comparó distintas modalidades de actividad física y encontró un tipo de práctica que redujo los despertares nocturnos y mejoró la sensación de descanso por encima de cualquier otra modalidad

Ni aeróbico ni pilates: qué tipo de práctica mejora el sueño, según la ciencia

Receta de brochetas de mozzarella, albahaca y tomates cherry rápida y fácil

Un clásico que se vuelve ideal para brunch o previa del asado. Colores vivos, armado simple y un detalle final que evita sorpresas al servir

Receta de brochetas de mozzarella, albahaca y tomates cherry rápida y fácil

Receta de pochoclos dulces con microondas, rápida y fácil

La preparación tarda muy poco y deja un resultado crocante con caramelo, pensado para compartir

Receta de pochoclos dulces con microondas, rápida y fácil

El vestido de Selena Gomez en medio de los preparativos para la boda de Taylor Swift

Transparencias, encaje y detalles de lujo marcaron el estilismo elegido por la cantante para asistir al ensayo del casamiento en Nueva York, uno de los eventos más reservados del año

El vestido de Selena Gomez en medio de los preparativos para la boda de Taylor Swift

Los cuatro platos típicos de Cabo Verde, el rival de Argentina en el Mundial 2026

El partido por los 16avos se juega dentro de la hora de la cena en el país africano, cuya gastronomía destaca por su historia y diversidad, con recetas como la cachupa, el caldo de peixe y el pudim de queijo

Los cuatro platos típicos de Cabo Verde, el rival de Argentina en el Mundial 2026

DEPORTES

Argentina-Cabo Verde, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: el campeón del mundo ya juega en Miami

Argentina-Cabo Verde, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: el campeón del mundo ya juega en Miami

La estrategia fallida de Australia: cambió de arquero para la tanda de penales ante Egipto pero quedó eliminado del Mundial

“Jamás del lado de los que dicen barbaridades”: Giménez publicó fotos de su lesión y difundió un crudo descargo tras la eliminación de Uruguay del Mundial

La sugerente frase con la que Marcelo Gallardo se despidió de la transmisión del Mundial: ¿ya tiene nuevo club?

El particular amuleto familiar que repitió Emiliano Dibu Martínez en su llegada al estadio para Argentina-Cabo Verde

TELESHOW

Así se se prepararon Caro Calvagni, Agus Gandolfo y Rocío Espósito para el partido de la Scaloneta: looks, hijos y ansiedad

Así se se prepararon Caro Calvagni, Agus Gandolfo y Rocío Espósito para el partido de la Scaloneta: looks, hijos y ansiedad

Mauro Icardi volvió a atacar a Yanina Latorre por las redes: “Te voy a hundir”

Todo Miami albiceleste: los famosos argentinos que coparon el estadio para ver a la Selección ante Cabo Verde

Evangelina Anderson deslumbró con una sesión de fotos en bikini y un guiño para la Selección: “Siempre alentando”

El baby shower íntimo de Sofía Aldrey cada vez más alejada del ruido mediático: “Todo desborda de amor”

INFOBAE AMÉRICA

Mulino y Fujimori hablan por teléfono y ponen el TLC Panamá-Perú en el centro de la agenda

Mulino y Fujimori hablan por teléfono y ponen el TLC Panamá-Perú en el centro de la agenda

Equipo de trabajo de la ONU alerta por el abandono estatal a las familias de 45,000 desaparecidos en Guatemala

Estudiantes y maestros intoxicados tras incidente químico en instituto educativo de San Salvador

Costa Rica en alerta verde: 250 personas permanecen en albergues por impacto de la onda tropical 19

Reino Unido suspendió una legislación controvertida antes de que Burnham asuma el cargo de primer ministro