Cómo es la rutina de pilates que se hace de pie y promete resultados con solo 20 minutos diarios

El pilates de pie de 20 minutos gana popularidad como una rutina accesible y de bajo impacto que se realiza sin aparatos ni colchoneta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pilates de pie de 20 minutos es una rutina breve desarrollada por FitLara, instructora certificada de pilates y creadora de contenidos, citada por GQ, que se realiza sin aparatos, sin saltos y sin ejercicios en el suelo.

Se trata de una sesión en posición erguida, sin máquinas ni colchoneta, basada en movimientos lentos y controlados que trabajan piernas, glúteos, abdomen, espalda y hombros. GQ señala que busca fortalecer la musculatura de todo el cuerpo, reducir el impacto sobre las articulaciones y trabajar el equilibrio y la estabilidad.

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La propuesta retoma una variante del pilates tradicional que prescinde de gran parte del trabajo en el suelo y concentra la práctica en movimientos de pie. Para quienes no quieren tumbarse a hacer abdominales o planchas, ofrece una alternativa centrada en el control corporal.

El entrenamiento de FitLara también excluye burpees y otros ejercicios de alto impacto. Según GQ, esa fórmula se apoya en movimientos fluidos que activan varias zonas del cuerpo a la vez.

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Por qué gana popularidad el pilates de pie

En los últimos años, el pilates ha registrado un nuevo impulso. GQ atribuye ese interés a que permite desarrollar fuerza, movilidad y control corporal sin someter articulaciones y tendones al esfuerzo típico de los entrenamientos de alta intensidad.

La rutina de pilates de pie desarrollada por FitLara trabaja piernas, glúteos, abdomen, espalda y hombros con movimientos lentos y controlados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La versión de pie añade una exigencia constante de estabilización. Al mantenerse erguido, el cuerpo debe ajustar el equilibrio durante toda la sesión y activar musculatura profunda del tronco que a menudo queda fuera de los ejercicios abdominales más tradicionales.

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Según un estudio publicado en el Journal of Bodywork and Movement Therapies, las intervenciones basadas en pilates mejoran significativamente el control postural y el equilibrio dinámico gracias a este desafío constante. También influye su facilidad de acceso para entrenar en casa. Al no exigir tumbarse en el suelo, resulta especialmente accesible para quienes hacen ejercicio en casa.

Cómo es la rutina de 20 minutos

La sesión se organiza como una secuencia continua de ejercicios sin equipamiento. La meta no es acumular repeticiones en el menor tiempo posible, sino sostener una ejecución lenta y controlada, un rasgo básico del pilates.

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Los movimientos incluyen traslados del peso de una pierna a otra, rotaciones del tronco, aperturas de cadera y trabajo de movilidad en los hombros. En varios momentos, la rutina pide mantener el equilibrio sobre una sola pierna, lo que aumenta la activación de los músculos estabilizadores y mejora la propiocepción, según describen desde Cleveland Clinic.

Además, la Clínica Mayo destaca que los ejercicios de equilibrio que entrenan los músculos del tronco para trabajar en armonía son fundamentales para lograr una estabilidad que luego se transfiere tanto a las actividades cotidianas como al rendimiento deportivo. Quienes empiezan pueden usar una silla o una mesa como apoyo. Ese recurso permite adaptar la práctica sin alterar su lógica principal, basada en el control del movimiento y la estabilidad postural.

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Qué beneficios destaca la evidencia disponible

GQ señala que el pilates de pie fortalece el cuerpo, reduce el impacto sobre las articulaciones y mejora el equilibrio y la estabilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fuente aclara que no hay estudios específicos sobre este entrenamiento en particular. Aun así, según GQ, la literatura científica sobre pilates en general es amplia y asocia su práctica regular con mejoras en fuerza y resistencia muscular, equilibrio y coordinación, movilidad articular, postura, conciencia corporal y estabilidad del tronco.

Entre los puntos que recoge esa literatura figura el trabajo del músculo transverso del abdomen, una estructura clave en la estabilización de la columna vertebral. Su activación suele pasar desapercibida en otros ejercicios, pese a su papel en el sostén del tronco y en la mecánica del movimiento.

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Investigaciones clásicas de los científicos Hodges y Richardson, publicadas en revistas de rehabilitación como Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, demostraron que el transverso del abdomen es el primer músculo que se activa de forma anticipatoria para proteger la columna antes de mover cualquier extremidad. Al entrenar de pie, esta faja natural se mantiene activa de manera continua.

Esa activación también puede tener efectos positivos en la prevención del dolor de espalda. La fuente añade que puede mejorar la eficiencia de movimientos cotidianos, como levantar pesos importantes.

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La rutina de bajo impacto permite sostener el ejercicio sin acumular cansancio excesivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al respecto, especialistas de la Clínica Cleveland señalan que el pilates es una herramienta terapéutica excelente porque corrige las desalineaciones corporales y fortalece el tronco (la espalda baja, caderas y glúteos), lo que reduce la presión sobre la columna y alivia el dolor lumbar crónico.

Para quién puede ser útil y qué no promete

La rutina no ofrece cambios físicos inmediatos ni promete abdominales marcados tras una sola práctica. Su valor, según el artículo, está en la continuidad: 20 minutos representan un umbral accesible para la mayoría de las personas y el bajo impacto facilita entrenar con frecuencia sin acumular cansancio excesivo.

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Puede resultar útil para quienes quieren mejorar postura y equilibrio, buscan una actividad de bajo impacto o retoman la actividad tras un período de inactividad. También puede servir como complemento del entrenamiento de fuerza tradicional, con un foco mayor en movilidad y control motor.

Los deportistas con más experiencia pueden incorporarlo como sesión de recuperación activa o como apoyo a rutinas de carrera, ciclismo o gimnasio. Según el medio, una de sus utilidades consiste en aportar trabajo corporal sin convertir cada sesión en una prueba de intensidad.

La lógica de este método apunta menos al esfuerzo explosivo que a la precisión del movimiento. En esa combinación de ritmo contenido, control y constancia se apoya buena parte de su utilidad práctica.