Los cuatro platos típicos de Cabo Verde, el rival de Argentina en el Mundial 2026

Fuera de la cancha, los sabores de Cabo Verde ganan protagonismo mundial como reflejo de su diversidad y capacidad de transformación

La selección de Cabo Verde llega al cruce ante Argentina con el orgullo de un archipiélago que hace de la cocina una extensión de su identidad. Más allá del fútbol, la gastronomía caboverdiana revela una historia de resistencia y mestizaje, transmitida en cada receta.

Este viernes, mientras el país africano desafía a la Albiceleste en los dieciseisavos de final a las 19 de la Argentina (las 21 en Cabo Verde), sus sabores típicos cobran protagonismo fuera de la cancha. Cuatro platos resumen el corazón de una cultura forjada entre el Atlántico, la influencia portuguesa y la creatividad local.

PUBLICIDAD

En el partido de hoy, mientras Cabo Verde y Argentina se disputan el pase a octavos, la riqueza gastronómica caboverdiana también se juega su lugar en la mesa internacional.

Cachupa: el plato nacional caboverdiano

Plato nacional de Cabo Verde, la cachupa es sinónimo de identidad y resistencia, con variantes en cada isla y una receta que refleja el mestizaje atlántico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cachupa se considera mucho más que un alimento en Cabo Verde: es el verdadero corazón de la mesa y un símbolo de identidad colectiva. Su historia se remonta a la época colonial, cuando el archipiélago era un punto estratégico en las rutas comerciales del Atlántico. Los colonos portugueses introdujeron el maíz y los frijoles desde América, mientras que los africanos esclavizados aportaron sus técnicas de cocción lenta y la costumbre de aprovechar al máximo los recursos disponibles.

PUBLICIDAD

Las islas, con un clima árido y frecuentes sequías, obligaron a la población a adaptar su dieta a lo que había a mano, por eso la cachupa se convirtió en el plato ideal: nutritiva, económica y capaz de alimentar a familias enteras durante días. Con el tiempo, cada isla desarrolló su propia variante, reflejando la creatividad local y la resiliencia de un pueblo acostumbrado a superar la escasez con ingenio.

Ingredientes

2 tazas de maíz seco pelado y machacado

1 taza de frijoles variados

1 mandioca (yuca)

1 camote (batata dulce)

1 trozo de calabaza

2 plátanos verdes

300 g de carne de cerdo (costilla o magro)

2 chorizos o linguiças

200 g de tocino o panceta

200 g de pollo

1 cebolla grande

4 dientes de ajo

2 hojas de laurel

Aceite de oliva, sal y pimentón

Receta

Remojar el maíz y los frijoles en agua fría durante al menos 12 horas.

Cocinar el maíz y los frijoles escurridos con agua limpia y laurel hasta que estén blandos.

En una sartén, dorar el tocino, la carne de cerdo, el pollo y el chorizo. Agregar cebolla, ajo y pimentón.

Mezclar el sofrito con las carnes en la olla principal, cocinar a fuego lento una hora más.

Añadir la mandioca, el camote, la calabaza y los plátanos cortados en trozos grandes. Cocinar hasta que los vegetales estén tiernos y el caldo espese.

Pastel com Diabo Dentro: tradición y picante en la calle

Bocado callejero característico, el pastel com diabo dentro fusiona técnica portuguesa y productos locales, famoso por su masa de maíz y el toque picante de su relleno (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Pastel com Diabo Dentro es mucho más que un simple bocadillo en Cabo Verde. Su origen está relacionado con la influencia portuguesa, pero la receta adquirió una personalidad propia gracias a la adaptación local de ingredientes y costumbres. Mientras que los portugueses aportaron la técnica de rellenar y freír masas, en Cabo Verde se optó por el maíz, un cereal abundante en el archipiélago, para la masa y el atún fresco para el relleno, aprovechando la riqueza del mar.

PUBLICIDAD

El nombre, que literalmente significa “pastel con el diablo dentro”, refleja el sentido del humor popular y advierte al comensal sobre el picante intenso que suele esconderse en su interior. Este pastel se convirtió en una presencia habitual en fiestas, mercados y reuniones informales, simbolizando la capacidad de la cocina caboverdiana para reinventar tradiciones europeas y mezclarlas con productos autóctonos y sabores intensos.

Ingredientes

2 tazas de harina de maíz fina

1 taza de puré de papa

Agua tibia

1 cucharadita de sal

1 cucharada de manteca

300 g de atún fresco o en conserva

1 cebolla

2 dientes de ajo

1 tomate maduro

Aceite de oliva

Sal y salsa piri-piri (o chile rojo picante)

Aceite vegetal para freír

Receta

Preparar el relleno sofriendo cebolla y ajo en aceite de oliva; agregar tomate, atún y piri-piri.

Mezclar harina de maíz, puré de papa, mantequilla y sal. Incorporar agua tibia hasta formar una masa suave.

Formar círculos finos de masa, rellenar y cerrar en forma de media luna.

Freír en aceite caliente hasta dorar y escurrir sobre papel absorbente.

Caldo de Peixe: sopa de mar y tierra

Sopa tradicional de las comunidades costeras, el caldo de peixe une mar y tierra en una preparación reconfortante que nació entre pescadores y se mantiene como ritual familiar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Caldo de Peixe ocupa un lugar especial en la vida diaria de las comunidades costeras caboverdianas. Nació en las propias playas, cuando los pescadores, tras volver de faenar, cocinaban con lo que traían del mar y los tubérculos que crecían en los valles interiores. Originalmente, se utilizaba agua de mar diluida y pescados de roca, menos valorados en el mercado, lo que convertía esta sopa en una comida sencilla, accesible y nutritiva.

PUBLICIDAD

Con la llegada de nuevos ingredientes y la mejora de las condiciones agrícolas, la receta fue enriqueciéndose, aunque siempre mantuvo su esencia de comida colectiva y reconfortante. El Caldo de Peixe sigue siendo hoy un plato central en reuniones familiares y celebraciones populares, representando la unión entre mar y tierra que caracteriza a Cabo Verde.

Ingredientes

1 kg de pescado firme (mero, pargo, atún o corvina)

2 papas medianas

1 mandioca

2 plátanos verdes

1 trozo de calabaza

1 batata dulce

1 cebolla

3 dientes de ajo

1 pimiento verde

2 tomates

1 hoja de laurel

Vinagre de vino blanco o jugo de limón

Aceite de oliva, sal y pimienta

Receta

Marinar el pescado en ajo, sal, pimienta y vinagre o limón durante 20 minutos.

Sofreír cebolla, pimiento y tomate. Añadir laurel.

Agregar mandioca, papa, camote, calabaza y plátanos en trozos grandes. Cubrir con agua y cocinar hasta que los vegetales estén tiernos.

Incorporar el pescado y su jugo de marinado. Cocinar a fuego lento hasta que el pescado esté listo.

Servir con arroz blanco.

Pudim de Queijo: postre con identidad isleña

Postre emblemático de las islas, el pudim de queijo destaca por el uso de queso de cabra local y una herencia repostera de origen portugués adaptada al entorno isleño (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Pudim de Queijo es el postre emblemático de las islas y un ejemplo claro de mestizaje culinario. Su origen se relaciona con la tradición repostera de los conventos portugueses, famosa por el uso generoso de huevos y azúcar en sus dulces.

PUBLICIDAD

En Cabo Verde, la receta tomó un giro local al incorporar queso de cabra artesanal, un producto que se volvió esencial debido a la abundancia de cabras en el terreno árido y montañoso del país. La adaptación no solo permitió aprovechar los recursos locales, sino que también dotó al postre de un sabor distintivo, más intenso y salino. Hoy el Pudim de Queijo es un clásico en las celebraciones familiares y fiestas religiosas, y se considera el broche de oro de cualquier comida tradicional.

Ingredientes

250 g de queso de cabra fresco o semicurado

1 lata de leche condensada

6 huevos grandes

1 taza de leche entera

1 taza de azúcar

4 cucharadas de agua

Receta

Preparar un caramelo con azúcar y agua; cubrir el molde.

Triturar queso, leche condensada, leche y huevos hasta obtener una mezcla lisa.

Verter en el molde caramelizado.

Hornear a baño María a 180°C durante 45-60 minutos.

Enfriar, refrigerar y desmoldar antes de servir.