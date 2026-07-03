Receta de brochetas de mozzarella, albahaca y tomates cherry rápida y fácil

Las brochetas de mozzarella, tomates cherry y albahaca consisten en un pincho con 3 ingredientes en una combinación que no falla nunca.
La clave está en la simpleza. La mozzarella fresca tiene esa cremosidad suave que contrasta justo con la acidez del tomate cherry. La albahaca entra al final con su perfume, y el aceite de oliva con un hilo de aceto balsámico ata todo sin complicaciones.
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En Argentina, esta combinación tiene historia. El caprese clásico llegó con la inmigración italiana y se instaló en las mesas familiares como ensalada. Con el tiempo, el formato brocheta lo hizo más práctico, más festivo y mucho más fácil de compartir parado, copa en mano, antes de que empiece cualquier festejo.
Receta de brochetas de mozzarella, albahaca y tomates cherry
Se trata de una preparación fría y sin cocción: pequeñas brochetas armadas con tomates cherry enteros, bocados de mozzarella fresca y hojas de albahaca, rociadas con aceite de oliva y condimentadas con sal, pimienta y un toque de aceto balsámico. Sencilla de ejecutar, pero con un resultado visualmente llamativo que siempre impresiona.
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Tiempo de preparación
Total: 15 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: Sin cocción
Ingredientes
- 250 gr de mozzarella fresca
- 300 gr de tomates cherry (de 1 solo color o mixtos)
- 1 manojo de hojas de albahaca fresca
- 4 cucharadas de aceite de oliva extra virgen
- 2 cucharadas de aceto balsámico
- Sal y pimienta negra, a gusto
- Palitos de brocheta o palillos largos (cantidad necesaria)
Cómo hacer brochetas de mozzarella, albahaca y tomates cherry, paso a paso
- Cortar la mozzarella en cubos de aproximadamente 2 cm. Si usás mozzarella en boccocini pequeños, podés usarlos enteros.
- Lavar y secar bien los tomates cherry. Si son muy grandes, cortarlos al medio; si son pequeños, dejarlos enteros.
- Separar las hojas de albahaca del tallo. Elegir hojas enteras y sin manchas.
- Armar cada brocheta intercalando 1 tomate cherry, 1 hoja de albahaca doblada al medio y 1 cubo de mozzarella. Repetir la secuencia según el largo del palito.
- Disponer las brochetas en una fuente plana y rociar con el aceite de oliva de manera uniforme.
- Agregar el aceto balsámico en hilo fino sobre todas las brochetas.
- Condimentar con sal y pimienta negra recién molida justo antes de servir, para que la mozzarella no largue líquido.
- Servir de inmediato o refrigerar hasta 30 minutos antes de llevar a la mesa.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones como entrada o picoteo (unas 4 a 5 brochetas por persona).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 210 kcal
- Grasas: 16 gr
- Carbohidratos: 5 gr
- Proteínas: 12 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Las brochetas armadas se conservan en la heladera, tapadas con film o en un recipiente hermético, por un máximo de 24 horas. A partir de ese momento, la mozzarella empieza a largar líquido y la albahaca se oscurece. No se recomienda freezar esta preparación, ya que la textura de la mozzarella fresca se arruina con el frío extremo.
Para mejores resultados, armar las brochetas el mismo día que se van a consumir.
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