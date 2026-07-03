El vestido de Selena Gomez en medio de los preparativos para la boda de Taylor Swift

Selena Gomez sorprendió con un vestido de Oscar de la Renta durante la cena de ensayo de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York (renatocampora)

Mientras se rumorea que será la dama de honor, Selena Gomez dio pistas ayer en redes sociales sobre la esperada boda de Taylor Swift y Travis Kelce, prevista para este viernes. En medio de un operativo de máxima discreción y hermetismo, el vestido de la cantante y actriz, de 33 años, se destacó como uno de los momentos más comentados.

Selena Gómez publicó este jueves un clip desde el interior de un auto donde mostró su look de gala. Se grabó mientras retocaba su maquillaje, enfocándose en los labios, antes de llegar a destino. El clip, musicalizado con “7 rings” de Ariana Grande, se interpretó como una postal de los preparativos para la boda.

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Este viernes, su estilista Renato Campora dio más pistas. No solo mostró el vestido de la cantante, sino que contó que había asistido al ensayo del casamiento.

La piel luminosa y los labios en tono baya complementaron el look sofisticado de Selena Gomez (renatocampora)

La cena de ensayo, celebrada también en el Madison Square Garden y seguida por una gran fiesta en Midtown Manhattan, reunió a más de mil invitados, entre los que figuraron personalidades como Ed Sheeran, Gigi Hadid, las hermanas Haim y Suki Waterhouse.

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La actriz eligió un diseño strapless en tonos nude y negro, cubierto de encaje floral bordado a mano (renatocampora)

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce se distingue por el hermetismo absoluto que rodea a los preparativos y la lista de invitados. Diversos medios estadounidenses confirmaron que Selena Gomez forma parte del selecto grupo de invitados y asumió el rol de dama de honor, una distinción que confirma la cercanía y la confianza entre ambas artistas.

La elección central de la actriz de "Los hechiceros de Waverly Place" fue un vestido hecho a medida por la casa de moda Oscar de la Renta, una pieza que fusiona la tradición artesanal del encaje bordado con un diseño moderno en la silueta. El diseño strapless de silueta entallada se confeccionó sobre una base semi-transparente en tonos nude y negro, completamente cubierta por encaje floral bordado a mano.

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El estilismo de Selena fue uno de los más comentados en una noche marcada por el hermetismo y la presencia de celebridades (renatocampora)

Este trabajo, diseñado por Renato Campora, creó un efecto visual tridimensional que simuló enredaderas de hojas y flores ascendiendo por la figura de la artista. El vestido incorporó una apertura lateral ultra alta, un rasgo que añadió dinamismo y sofisticación al caminar, y estilizó las piernas de manera notable.

El escote palabra de honor presentó un remate irregular que sigue las formas naturales del encaje botánico, suavizando la línea del pecho y dotando la pieza de un acabado artesanal singular. Oscar de la Renta reafirmó con este modelo el equilibrio entre la elegancia clásica y la alta costura contemporánea.

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Peinado y maquillaje: sofisticación y armonía visual

El look de Selena Gomez incluyó un peinado estructurado a cargo de Campora, quien optó por un moño alto de acabado impecable. Esta elección permitió que el escote y la espalda del vestido quedaran en primer plano, mientras que los bordes de la frente se mantuvieron pulidos y con textura sutil, alineándose con las tendencias actuales.

Renato Campora diseñó un peinado recogido que destacó el escote y la espalda del vestido (renatocampora)

El maquillaje, desarrollado por Soo Park, reforzó la estética gótica-romántica del conjunto sin sobrecargar los rasgos de la cantante. El foco principal estuvo en una mirada felina, lograda mediante un cat-eye definido y alargado, acompañado de sombras ahumadas en tonos rosáceos y cobrizos. La piel se mostró luminosa, con un rubor rosado marcado en la parte alta de los pómulos y labios en tono baya con un acabado satinado.

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Accesorios y manicura: detalles que completan la propuesta

La manicura en tono milky aportó frescura y contraste frente al diseño oscuro del vestido (renatocampora)

La selección de accesorios reflejó una estrategia precisa para añadir brillo sin competir con la textura del vestido. La actriz de Only Murders in the Building lució pendientes largos y colgantes de diamantes de Fernando Jorge, cuyo diseño emula la forma de la hiedra inglesa, en sintonía con el motivo botánico del vestido. Además, adornó sus manos con anillos de diamantes de cortes mixtos y stilettos negros clásicos con pulsera al tobillo de Jimmy Choo. La manicura, realizada por Tom Bachik, consistió en uñas largas de corte cuadrado en un tono milky, aportando una sensación de limpieza y frescura frente al vestido oscuro.

La piel luminosa y los labios en tono baya complementaron el look sofisticado de Selena Gomez (renatocampora)