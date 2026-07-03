Honduras: Combustibles acumulan más de 15 lempiras de rebaja tras seis semanas consecutivas a la baja

Los combustibles en Honduras acumulan seis semanas consecutivas de rebajas, según la nueva estructura de precios publicada por la Secretaría de Energía. La gasolina superior disminuirá 0.91 lempiras y se venderá a 131.39 lempiras por galón a partir del 6 de julio. (FOTO: Cortesía)

Los combustibles en Honduras registrarán una nueva reducción en sus precios durante la semana del 6 al 12 de julio, de acuerdo con la estructura publicada por la Secretaría de Energía (SEN).

Con este nuevo ajuste, los derivados del petróleo acumulan seis semanas consecutivas de rebajas, una tendencia que ha permitido disminuir en más de 15 lempiras algunos combustibles durante las últimas semanas.

La institución informó que las gasolinas, el diésel, el kerosene y el GLP vehicular experimentarán nuevas disminuciones, mientras que el gas licuado de uso doméstico mantendrá su precio gracias al subsidio gubernamental.

“La Secretaría de Energía informa que las gasolinas, el diésel, el kerosene y el GLP vehicular registran nuevas rebajas, mientras que el GLP doméstico mantiene su precio gracias al apoyo económico temporal del Gobierno”, indicó la dependencia.

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Las autoridades destacaron que esta es la sexta semana consecutiva en la que los precios de los combustibles muestran una tendencia a la baja.

La reducción acumulada representa un alivio para los consumidores y sectores productivos que dependen del transporte y del consumo de combustibles.

El diésel reducirá su precio en 2.47 lempiras, beneficiando a transportistas y sectores productivos que dependen de este combustible. El GLP vehicular también tendrá una disminución de 0.84 lempiras, mientras que el gas doméstico mantendrá su precio gracias al subsidio gubernamental. (FOTO: HRN)

Los ajustes también impactan los costos de movilización, distribución de productos y algunas actividades económicas vinculadas al transporte.

Nuevos precios

La gasolina superior registrará una reducción de 0.91 lempiras, por lo que su nuevo precio será de 131.39 lempiras por galón.

La gasolina regular disminuirá 0.60 lempiras, ubicándose en 121.75 lempiras.

Por su parte, el kerosene presentará la mayor rebaja de la semana, con una disminución de 3.13 lempiras, dejando su precio en 104.62 lempiras.

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El diésel también registrará una reducción importante de 2.47 lempiras, alcanzando un valor de 120.75 lempiras por galón.

En el caso del GLP vehicular, el precio bajará 0.84 lempiras, situándose en 48.58 lempiras.

La Secretaría de Energía confirmó que el GLP doméstico continuará congelado gracias al subsidio temporal otorgado por el Gobierno.

Las autoridades han señalado que esta medida busca proteger la economía de los hogares frente a las variaciones internacionales de los precios del petróleo.

El subsidio se mantiene como una de las principales herramientas para evitar aumentos en el costo del gas utilizado en las viviendas.

La gasolina regular también registrará una reducción de 0.60 lempiras, alcanzando un precio de 121.75 lempiras por galón. El kerosene será el combustible con la mayor rebaja de la semana, al bajar 3.13 lempiras y ubicarse en 104.62 lempiras por galón. (FOTO: El Heraldo)

Mercado internacional influye en las rebajas

Las variaciones en los precios locales responden al comportamiento del mercado internacional de los hidrocarburos.

Las autoridades energéticas realizan revisiones semanales basadas en las referencias internacionales del petróleo y sus derivados.

Los recientes ajustes han permitido que los consumidores experimenten una reducción sostenida en los precios, algo que no ocurría desde hace varios meses.

La disminución en los combustibles representa un beneficio para conductores, transportistas y distintos sectores económicos.

Algunos analistas consideran que las rebajas podrían contribuir a reducir costos operativos y aliviar parcialmente el impacto de la inflación en algunos productos y servicios.

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Sin embargo, especialistas también recuerdan que el comportamiento de los precios internacionales del petróleo puede cambiar en cualquier momento.

Por ello, las autoridades continuarán monitoreando la evolución de los mercados energéticos para definir los próximos ajustes semanales.