Pelotazo desde mitad de cancha, control impecable y definición precisa: el golazo de Lionel Messi para abrir el marcador ante Cabo Verde

¡SII CAPITÁN, SIIIIII!



A los 29', Messi puso el 1-0 ante Cabo Verde en los 16vos. de final. pic.twitter.com/hsH7iqZCEE — TyC Sports (@TyCSports) July 3, 2026

El Mundial 2026 de Lionel Messi seguramente quedará grabado en la historia más allá del desenlace de la actuación de Argentina. El capitán de la Selección anotó otro golazo ante Cabo Verde para poner el 1-0 en el partido de 16avos de final y sumó su séptimo grito en la presente edición de este torneo para ser el máximo artillero a los 39 años.

El argentino tuvo un disparo cruzado a los 14 minutos que fue la primera llegada al arco del equipo, pero no representó gran peligro para Vozinha. Tres minutos más tarde, tuvo un tiro libre que lanzó con precisión, pero una vez más el arquero no afrontó grandes problemas. El desahogo llegó luego de la pausa de hidratación, cuando el reloj marcaba los 28 minutos. Un pelotazo largo y preciso de Lisandro Martínez desde el círculo central de la cancha encontró al capitán en la espalda de Diney Borges. Un toque para controlar y otro para colocarla por encima de Vozinha fueron suficientes para firmar otra obra de arte.

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Leo alcanzó ante Cabo Verde su 30ª presentación en Mundiales y continúa estirando la brecha como el futbolista con más partidos en esta cita entre sus apariciones en Alemania 2006 (3), Sudáfrica 2010 (5), Brasil 2014 (7), Rusia 2018 (4), Qatar 2022 (7) y esta actual edición 2026 en Estados Unidos, México y Canadá (4). Por detrás figura Cristiano Ronaldo de Portugal con 26 presentaciones, Lotthar Matthaus de Alemania con 25, Miroslav Klose de Alemania con 24 y Paolo Maldini de Italia con 23.

Esta cita es histórica para él también porque superó a Klose y es, actualmente, el jugador con más tantos en los Mundiales con 20 gritos entre los del 2006 (1), 2014 (4), 2018 (1), 2022 (7) y 2026 (7). ¿La particularidad? En Sudáfrica 2010 no pudo celebrar.

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El alemán Klose, que marcó sus 16 tantos entre el 2002 y 2014, tiene ahora por delante también a Kylian Mbappé, que ya firmó 18 tantos tras acumular 6 anotaciones en la presente edición de la Copa del Mundo. El capitán de Francia y el de Argentina además disputan otro cetro: el máximo artillero de la actual edición del Mundial, ya que el argentino lidera esa tabla con 7 delante de Kiki (6). Detrás figuran Erling Haaland de Noruega y Harry Kane de Inglaterra, con 5.

Las cifras totales en la carrera profesional del rosarino de 39 años lo muestran con 1160 partidos con 918 goles y 414 asistencias entre Argentina (124 goles y 61 asistencias en 203 partidos), Barcelona (672 goles y 269 asistencias en 778 partidos), Inter Miami (90 goles y 50 asistencias en 104 partidos) y París Saint Germain (32 goles y 34 asistencias en 75 partidos).

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Otro registro que podría quebrar Messi en esta brillante racha goleadora es el del francés Just Fontaine. En la Copa del Mundo de 1958, marcó 13 goles a lo largo de 6 apariciones en un torneo que vio a su seleccionado culminar en la tercera colocación. 70 años más tarde, este récord imposible sigue intacto y Fontaine sigue como el sexto futbolista con más goles en las Copas del Mundo tras haberla disputado apenas una sola vez.

LA SECUENCIA DEL GOL DE MESSI EN FOTOS

Crédito fotos: REUTERS (Amanda Perobelli / Marco Bello)