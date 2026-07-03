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Receta de pochoclos dulces con microondas, rápida y fácil

La preparación tarda muy poco y deja un resultado crocante con caramelo, pensado para compartir

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Primer plano de manos tomando pochoclos dulces de un bol grande sobre una manta, con una televisión reproduciendo una película de fondo.
La receta rinde unas 3 porciones medianas y cada porción aporta 140 calorías, 5 gramos de grasas, 23 de carbohidratos y 2 de proteínas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma inconfundible del azúcar caramelizándose nos transporta directo a la infancia, a los cumpleaños, a las plazas y, por supuesto, a las funciones de cine. Hay algo especial en ese crujido dulce y dorado, capaz de reunir a todos alrededor de un bol de pochoclos.

En Argentina, preparar estos snacks tradicionales se volvió costumbre en reuniones familiares, sobre todo en días de lluvia o cuando la merienda pide algo distinto y divertido. Hoy, la versión exprés con microondas es la salvación para quienes buscan una opción fácil, rápida y sin ensuciar ollas ni recurrir a estrategias complicadas.

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El pochoclo dulce, por su simpleza y accesibilidad, se mantiene como una de las preparaciones más populares del país. Su presencia trasciende generaciones y se adapta a distintos contextos, desde encuentros informales hasta celebraciones. La facilidad para conseguir los ingredientes y el breve tiempo de cocción contribuyen a su permanencia en la vida cotidiana, reforzando su papel como símbolo de reunión y disfrute compartido.

Receta de pochoclos dulces con microondas

Se trata de granos de maíz pisingallo que, al explotar en el microondas, se transforman en pochoclos crocantes y livianos, cubiertos por una fina capa de azúcar caramelizada. Ideal para improvisar una merienda o acompañar una película, sin perder tiempo ni complicaciones ni intentar métodos quen pueden dejar un mal resultado.

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Tiempo de preparación

Total: 7 minutos

  • Preparación: 2 minutos
  • Cocción: 5 minutos

Ingredientes

  • 1/2 taza de maíz pisingallo
  • 2 cucharadas de aceite neutro
  • 4 cucharadas de azúcar
  • 1 bolsa de papel tipo “sándwich” (opcional, facilita el proceso)
  • 1 pizca de sal fina (opcional)
Manos con guantes protectores sacan una bolsa de papel con vapor de un microondas abierto. Un tazón con pochoclos acaramelados en primer plano.
La versión exprés del maíz pisingallo permite preparar este clásico en pocos minutos y sin ensuciar ollas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer pochoclos dulces con microondas, paso a paso

  1. Colocar el maíz pisingallo en la bolsa de papel junto con el aceite y el azúcar.
  2. Cerrar bien la bolsa doblando la abertura varias veces (sin grapar ni usar cinta).
  3. Llevar la bolsa al microondas y cocinarla a máxima potencia durante 2 a 3 minutos, o hasta escuchar que los granos dejan de explotar seguido (no pasarse para evitar que se quemen).
  4. Sacar la bolsa con cuidado (puede estar muy caliente).
  5. Abrir con precaución (ya que sale vapor muy caliente de la bolsa) y volcar los pochoclos en un bol.
  6. Revolver para distribuir bien el caramelo. Es opcional espolvorear apenas con sal fina para equilibrar el dulzor.
  7. Consejo técnico: Ante la ausencia de una bolsa de papel, el bol de vidrio apto para microondas, tapado apenas con un plato, es una estrategia eficaz.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de los ingredientes, sumado con el paso a paso, deja como resultado una receta que rinde aproximadamente 3 porciones medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 140
  • Grasas: 5 gr
  • Carbohidratos: 23 gr
  • Proteínas: 2 gr

Los datos numéricos revelados son estimados y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes utilizados en específico durante la preparación y en la cantidad de cada una de las porciones.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se conservan bien en un recipiente hermético, a temperatura ambiente, por 2 días. En caso de querer guardarlo por más tiempo, son aptos para la heladera, aunque quizás el snack pierda la crocancia característica.

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