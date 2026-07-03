Centro Nacional de Emergencias de Costa Rica eleva alerta amarilla, hospitales y centros de salud suspenden servicios en el Caribe

Más de 250 personas permanecen en albergues temporales tras ser evacuadas de comunidades afectadas por inundaciones en Sarapiquí, Limón y San Carlos. Crédito: CNE

Costa Rica enfrenta una de las jornadas más complicadas de la actual temporada lluviosa. Las fuertes precipitaciones registradas durante las últimas horas obligaron a las autoridades a reforzar la respuesta institucional ante inundaciones, deslizamientos y el aumento del caudal de varios ríos, especialmente en la Región Norte y la provincia de Limón.

Ante este escenario, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) anunció la elevación del estado de alerta amarilla para la Región Norte y toda la vertiente del Caribe, mientras que el resto del territorio nacional permanecerá bajo alerta verde, de acuerdo con los pronósticos del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

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La decisión responde no solo a las lluvias ocasionadas por la onda tropical número 19, sino también a la elevada saturación de los suelos tras varios días consecutivos de precipitaciones, una condición que incrementa significativamente el riesgo de nuevos deslizamientos, inundaciones y crecidas repentinas de ríos.

La CNE informó que actualmente permanecen habilitados nueve albergues temporales, donde reciben atención 256 personas que debieron abandonar sus viviendas por las inundaciones.

Uno de los puntos que mantiene bajo especial vigilancia es el río San Juan, cuyo incremento en el caudal mantiene en monitoreo permanente a las comunidades de Cureña y Cureñita, en Sarapiquí, donde las autoridades no descartan nuevas evacuaciones si las condiciones empeoran.

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Paralelamente, la institución reforzó el envío de ayuda humanitaria hacia las comunidades afectadas. En este momento se trasladan 700 diarios de comida, mientras que en las próximas horas serán enviados 1,500 diarios adicionales hacia la región Caribe para garantizar la alimentación de las familias afectadas y fortalecer la capacidad de respuesta de los comités de emergencia.

La Comisión Nacional de Emergencias elevó a alerta amarilla la Región Norte y la vertiente del Caribe debido a las intensas lluvias y la saturación de los suelos. Crédito: CNE

Más de 400 incidentes por inundaciones

La Cruz Roja Costarricense reportó que durante las últimas horas recibió más de 400 informes relacionados con inundaciones en diferentes puntos del país como consecuencia del paso de la onda tropical número 19.

Aunque no todos los reportes requirieron atención directa de los cuerpos de socorro, la institución desplegó un amplio operativo para evacuar a cientos de personas cuyas viviendas quedaron rodeadas por el agua o presentaban condiciones de riesgo.

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El cantón de Sarapiquí fue uno de los más golpeados por las lluvias. En comunidades como La Tigra, La Trinidad y La Virgen, los rescatistas evacuaron 163 personas, quienes permanecen en albergues administrados por los comités municipales de emergencia.

En la provincia de Limón, principalmente en Siquirres y Batán, otras 63 personas debieron abandonar sus viviendas debido al aumento del nivel de los ríos y las inundaciones.

Mientras tanto, en Pital de San Carlos, cuatro vecinos también requirieron la asistencia de la Cruz Roja para ser trasladados a sitios seguros.

En total, la institución contabiliza 250 personas evacuadas, mientras mantiene a sus equipos en estado de alerta ante el posible ingreso de la onda tropical número 20, prevista entre el sábado y el domingo, la cual podría provocar un nuevo episodio de lluvias intensas sobre un territorio ya severamente afectado.

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Las autoridades mantienen vigilancia permanente ante el posible ingreso de la onda tropical número 20, que podría intensificar las lluvias durante el fin de semana. Crédito: Cruz Roja

Hospitales y ebáis también resienten la emergencia

Las afectaciones ya alcanzan los servicios públicos. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) confirmó que las intensas lluvias provocaron problemas en la prestación de servicios médicos en distintos sectores del Caribe, debido al incremento en el caudal de los ríos, derrumbes y dificultades de acceso a varias comunidades.

La institución informó que quedaron suspendidos tanto los traslados aéreos en helicóptero como la navegación fluvial hacia diferentes establecimientos de salud de la región Huetar Atlántica, complicando el acceso del personal médico a varias comunidades.

Entre las principales afectaciones figura el Hospital Tony Facio Castro, donde durante la madrugada se inundaron los servicios de Emergencias y Rayos X. Aunque el agua descendió posteriormente y ambos servicios lograron normalizar su funcionamiento, el incidente evidenció la magnitud del temporal.

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Asimismo, numerosos Centros de Equipos Básicos de Atención Integral de Salud ebáis permanecen cerrados por problemas de acceso. La situación afecta establecimientos en Talamanca, Valle La Estrella, Tortuguero, Siquirres y Matina, donde ni el personal de salud ni los pacientes han podido llegar debido al desbordamiento de ríos y el deterioro de las carreteras.

En algunos casos la atención fue trasladada a otros centros médicos y, en otros, comenzó a brindarse mediante teleconsulta.

La CCSS también activó un plan institucional de contingencia luego de que las afectaciones sobre las rutas nacionales 32 y 4 obligaran a reorganizar el traslado de pacientes utilizando toda la red hospitalaria disponible.

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En Sarapiquí, los asistentes técnicos de atención primaria (ATAP) suspendieron las visitas programadas a comunidades y fueron reasignados a los albergues para evaluar el estado de salud de las personas evacuadas, identificar pacientes con enfermedades crónicas y detectar casos que requieran atención médica urgente.

El Hospital Tony Facio Castro registró inundaciones en los servicios de Emergencias y Rayos X, mientras varios ebáis del Caribe suspendieron temporalmente la atención por problemas de acceso. Cortesía: Semanario Universidad

CEN-CINAI también reporta daños

Las fuertes lluvias también afectaron los servicios dirigidos a la primera infancia.

La Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición CEN-CINAI informó que seis establecimientos ubicados en Limón sufrieron afectaciones debido a las inundaciones, por lo que fue necesario activar un plan de contingencia para garantizar la continuidad de la atención a niñas, niños y mujeres embarazadas.

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Los centros de Limoncito (antiguo edificio), La Bomba, Cieneguita, Boca Cohen y Astúa Pirie permanecen inundados, mientras que el establecimiento de 28 Millas continúa sin acceso porque las vías permanecen inhabilitadas.

Como respuesta, parte del personal fue reubicado en otros establecimientos de la región para mantener la atención a la población usuaria, mientras otro grupo realiza labores de limpieza, evaluación de daños y acondicionamiento de las instalaciones con el objetivo de reanudar los servicios de manera segura en el menor tiempo posible.

La institución indicó que mantiene un monitoreo permanente de la situación en coordinación con las autoridades de emergencia y aseguró que la reapertura de los centros dependerá de las condiciones de seguridad en cada comunidad.

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Cinco establecimientos de CEN-CINAI permanecen inundados en Limón y otro continúa aislado debido al cierre de las vías provocado por las lluvias. Crédito: Ministerio de Salud

Autoridades llaman a no bajar la guardia

El panorama podría complicarse aún más durante las próximas horas. Tanto la CNE como la Cruz Roja y la CCSS advirtieron que el posible ingreso de la onda tropical número 20 entre el sábado y el domingo podría generar nuevas lluvias intensas sobre regiones donde los suelos ya se encuentran completamente saturados.

Por ello, las instituciones hicieron un llamado a la población para mantenerse informada únicamente por medios oficiales, evitar cruzar ríos crecidos o calles inundadas, extremar las precauciones en zonas propensas a deslizamientos y limitar los desplazamientos innecesarios.

Además, recomendaron preparar alimentos, agua potable, medicamentos e insumos básicos ante la posibilidad de nuevas afectaciones, así como utilizar los albergues habilitados cuando las autoridades lo indiquen.

Finalmente, recordaron que cualquier situación de emergencia debe ser reportada inmediatamente al Sistema de Emergencias 9-1-1, con el fin de activar oportunamente a las instituciones de primera respuesta.