La calistenia puede aumentar la masa muscular si se entrena con intensidad y progresión

La calistenia puede aumentar la masa muscular si el entrenamiento con peso corporal alcanza hipertrofia y fatiga muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

La calistenia para ganar músculo puede dar resultados, pero no de forma automática ni con cualquier rutina. Según GQ, este entrenamiento de fuerza con peso corporal puede aumentar la masa muscular si el trabajo alcanza hipertrofia y fatiga, y si se sostienen la constancia, el volumen y la intensidad.

Además, puede ser suficiente para ganar masa muscular si el entrenamiento tiene la exigencia necesaria para provocar hipertrofia y fatiga muscular. Según GQ, el progreso también depende de factores como la intensidad, el volumen y la capacidad de ajustar la dificultad cuando el propio peso deja de representar un reto suficiente.

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La calistenia aparece como un método completo que trabaja fuerza y flexibilidad al mismo tiempo. Además, incluye ejercicios para distintas zonas del cuerpo y se ha mantenido como una práctica popular durante décadas.

Para quienes empiezan, puede tener una utilidad adicional. Según especialistas citados por el medio, ayuda a desarrollar fuerza y a mejorar el rango de movilidad antes de pasar al entrenamiento con pesas y seguir con el progreso.

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Qué condiciones debe cumplir la calistenia para ganar masa muscular

La clave no está solo en hacer ejercicios con el propio peso. Según GQ, la rutina debe tener la intensidad suficiente para llevar el esfuerzo a un nivel que estimule el crecimiento muscular. Eso obliga a revisar cuándo el desafío deja de ser exigente. Si el cuerpo ya se adaptó al ejercicio, hace falta introducir cambios, y los expertos mencionan la posibilidad de agregar peso.

La ganancia de masa muscular con calistenia depende de la intensidad, el volumen y la progresión de la rutina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación también recoge una valoración de la plataforma y aplicación móvil de salud, nutrición y entrenamiento físico FITTR sobre la relación entre calistenia y aumento de masa muscular. “Si bien el entrenamiento con pesas suele considerarse el método ideal para el crecimiento muscular, los ejercicios con el propio peso corporal también pueden ser efectivos. De hecho, un estudio publicado en el Journal of Human Kinetics reveló que estos ejercicios pueden ser tan eficaces como el entrenamiento con pesas para aumentar la masa muscular, especialmente para principiantes”, dice FITTR, en declaraciones citadas por GQ.

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La fuente no aporta más detalles metodológicos sobre ese estudio. Lo que sí deja claro es que la calistenia puede funcionar para ese objetivo, en especial en personas principiantes, si la rutina se organiza con un criterio de progresión.

Cuántas veces a la semana conviene entrenar

Para buscar mejores resultados, la recomendación recogida por GQ es trabajar cada grupo muscular al menos dos veces por semana. A eso se suma un mínimo de dos a tres sesiones semanales de entrenamiento de fuerza.

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La organización de esas sesiones puede repartirse por bloques. La fuente pone como ejemplo un día de ejercicios compuestos y de cuerpo completo, otro para pierna y parte inferior, y otro para brazo y parte superior.

FITTR afirmó que los ejercicios con peso corporal pueden ser tan eficaces como el entrenamiento con pesas para aumentar la masa muscular, en especial en principiantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando aumentan la fuerza y la masa muscular, la frecuencia semanal también puede subir. Según el medio, es posible llegar hasta cinco sesiones por semana, siempre que no se entrene el mismo grupo muscular en días consecutivos.

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Cuánto volumen de entrenamiento se recomienda según el nivel

El volumen cambia según la experiencia. De acuerdo con Calisteniapp, citado por GQ, las personas principiantes deberían completar un mínimo de 10 series por grupo muscular a la semana. Esa recomendación se acompaña de una intensidad de entre el 80% y el 90% de la capacidad máxima. La fuente añade que cada ejercicio debe ejecutarse con técnica correcta para que la sesión resulte efectiva.

En niveles intermedios, la referencia pasa a unas 15 series por grupo muscular a la semana. Para niveles avanzados, la cifra sube a 20 series semanales por grupo muscular. Ese reparto muestra que no basta con entrenar más días. También importa cuánto trabajo acumula cada grupo muscular a lo largo de la semana y con qué nivel de esfuerzo se realiza.

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Qué hábitos ayudan a ganar músculo con calistenia

La alimentación, el descanso, la constancia y la sobrecarga progresiva ayudan a ganar músculo con calistenia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fuente enumera varias pautas para mejorar los resultados con este tipo de entrenamiento:

Que las series tengan un grado de dificultad real y que se sientan exigentes.

Una buena alimentación, ya que aporta la energía para rendir en la sesión y favorece la reparación y el crecimiento muscular.

Mantener la constancia, debido a que hacen falta al menos ocho semanas de entrenamiento de fuerza constante para empezar a ver efectos en el aumento de masa muscular.

Variar los ejercicios para elevar la dificultad y hacer la rutina más eficaz.

Completar suficientes series para alcanzar un volumen de trabajo adecuado.

No saltarse el descanso ni recortar horas de sueño.

Crear un plan de sobrecarga progresiva para aumentar la dificultad a medida que avanza la fuerza (ese ajuste puede hacerse de varias maneras: aumentar el peso, sumar más series o elevar la cantidad de entrenamientos por semana conforme aparece la adaptación).