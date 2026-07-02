Receta de humus de arvejas, rápida y fácil

El humus de arvejas ha comenzado a ocupar un lugar destacado en la gastronomía cotidiana de Argentina. Este dip, de tono verde intenso y textura cremosa, se presenta como una alternativa a preparaciones más tradicionales y aporta una variante atractiva tanto en sabor como en aspecto a las mesas familiares y a las reuniones informales. Su popularidad crece en picadas, comidas al aire libre y celebraciones, donde la búsqueda de opciones saludables y accesibles ha impulsado el interés por nuevas formas de consumir legumbres.
La presencia de las semillas como base de esta receta responde a una tendencia que valora los ingredientes frescos y la versatilidad. A diferencia del clásico de garbanzos, esta alternativa ofrece un matiz dulce y un perfil aromático más ligero. Según diversos referentes gastronómicos, su aceptación se ha visto favorecida por la facilidad de adaptación a diferentes menús: puede acompañar carnes a la parrilla, vegetales asados o actuar como entrada fría junto a panes, tostadas o bastones de verduras. Su preparación casera requiere pocos ingredientes y permite obtener resultados de calidad en poco tiempo.
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Receta de humus de arvejas
El humus de arvejas se elabora a partir de las semillas cocidas, procesadas junto con ajo, jugo de limón, tahini o aceite, comino, sal y pimienta. Para comenzar, se recomienda hervirlas frescas o congeladas en agua con sal durante cuatro a cinco minutos, luego escurrirlas y enfriarlas para preservar su color y textura. Después, se colocan en el vaso de una procesadora junto con el ajo, el jugo de limón, el tahini (puede reemplazarse por aceite si se prefiere), el comino y la sal.
La mezcla se procesa hasta conseguir una pasta homogénea y cremosa; si la consistencia resulta demasiado espesa, se puede añadir una o dos cucharadas de agua fría. En esta etapa, se incorpora el aceite de oliva en forma de hilo, lo que favorece una textura más suave y untuosa. La sazón puede ajustarse probando la preparación antes de servir. Este dip se sirve frío, decorado con un poco más de aceite de oliva, semillas de sésamo o perejil fresco picado. Un punto clave en el proceso es asegurarse de que las arvejas estén perfectamente procesadas para lograr una textura fina y pareja.
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Tiempo de preparación
Tiempo total: 15 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 5 minutos (si se usan arvejas frescas o congeladas)
Ingredientes
- 2 tazas de arvejas (pueden ser frescas, congeladas o de lata, bien escurridas).
- 2 cucharadas de tahini (pasta de sésamo) o, en su defecto, 1 cucharada de aceite de oliva extra.
- 1 diente de ajo pelado.
- 2 cucharadas de jugo de limón.
- 2 cucharadas de aceite de oliva.
- 1 pizca de comino molido (opcional).
- Sal y pimienta a gusto.
Cómo hacer humus de arvejas, paso a paso
- En el caso de usar arvejas frescas o congeladas, hervirlas en agua con sal durante 4-5 minutos, luego colar y dejar enfríar.
- Colocar las arvejas en el vaso de una procesadora junto con el ajo, jugo de limón, tahini (o aceite), comino, sal y pimienta.
- Procesar hasta obtener una pasta cremosa y homogénea. Si queda muy espeso, agregar 1-2 cucharadas de agua fría.
- Incorporar el aceite de oliva en forma de hilo mientras se sigue procesando, para lograr una textura suave.
- Probar y ajustar la sazón si es necesario.
- Servir el humus frío, rociado con un chorrito extra de aceite de oliva y, de ser necesario, decorar con semillas de sésamo o perejil fresco picado.
- Consejo clave: procesar bien las arvejas para que no queden trozos y lograr una textura fina.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
La cantidad de los ingredientes, junto con el paso a paso, deja como resultado una receta que rinde aproximadamente 4 porciones como dip o entrada.
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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 130
- Grasas: 7 gr
- Carbohidratos: 13 gr
- Proteínas: 5 gr
Los datos numéricos revelados son estimados y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes específicos utilizados durante la preparación y en las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, en un recipiente hermético, hasta 3 días. No se recomienda freezar porque puede cambiar la textura.
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