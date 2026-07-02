El Centro Histórico de San Salvador capta casi 200 millones de dólares en inversión privada hasta la mitad de junio 2026

Turismo, cultura y comercios locales: la fórmula que reactivó el Centro Histórico de San Salvador y empujó la inversión privada en 2026 (Foto cortesía APLAN)

El Centro Histórico de San Salvador recibió casi USD 200 millones en inversión privada hasta la primera quincena de junio de 2026, según dijo Adriana Larín, titular de la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador (APLAN), en declaraciones recogidas por Infobae.

La cifra corresponde a proyectos gestionados por la ventanilla única de la institución hasta mediados de junio.

Larín explicó que el movimiento económico en la zona responde a una estrategia entre el sector público y el privado, con nuevos proyectos y comercios locales.

“De la meta que los comercios habían fijado para la última actividad, la superaron en cerca de un diez por ciento”, afirmó en la entrevista con Infobae, sobre una actividad organizada cerca de Paseo San Jorge y Plaza Morazán.

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APLAN organizó actividades como el CH Tour Mundialista, con eventos y transmisiones de partidos en distintos puntos del Centro Histórico. Según Larín, eso permitió atraer a turistas y familias salvadoreñas, incluidos salvadoreños residentes en Estados Unidos.

Proyecciones para el ejercicio fiscal del 2026

La funcionaria de la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador sostuvo que los cálculos iniciales quedaron cortos y que el registro a mediados de junio ya marca un ritmo superior al previsto (Foto cortesía APLAN)

Según Larín, la estimación inicial quedó por debajo de lo que APLAN registra hasta ahora. La cifra reportada hasta mediados de junio ya muestra un nivel superior al previsto para este año.

La estrategia de activación de espacios públicos y la colaboración con el sector privado apuntan a sostener el desarrollo del Centro Histórico mediante actividades vinculadas con el turismo y la cultura local.

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Según el presupuesto colgado en el portal de Transparencia Fiscal, proyecta percibir un total de $1,830,326 en concepto de ingresos corrientes para su ejercicio fiscal, según revelan los datos oficiales de su planificación presupuestaria. El grueso de estos fondos provendrá de transferencias del sector público y de la recaudación local por tasas y derechos.

El principal motor financiero de la institución sería el rubro de Transferencias Corrientes, el cual inyectará $1,024,232 a las arcas de la autoridad. De esta cifra, destaca de manera casi absoluta el aporte del Ramo de Turismo, que transferirá $1,020,232, mientras que el sector privado —a través de empresas no financieras— complementará este apartado con un monto menor de $4,000.

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La política de Nayib Bukele ha mejorado el clima de inversión extranjera en El Salvador, según el Departamento de Estado estadounidense. (Cortesía: Centro Histórico)

Por otra parte, la gestión interna y la regulación del Centro Histórico generará ingresos significativos. En el apartado de Tasas y Derechos, la entidad prevé recaudar $625,708, correspondientes en su totalidad a la categoría de “Derechos Diversos”.

Finalmente, el presupuesto contempla $180,386 bajo el concepto de Ingresos Financieros y Otros. Dentro de este renglón, llama la atención la proyección de $65,700 que se percibirán específicamente en concepto de Multas e Intereses Diversos por mora. Asimismo, la institución sumará $102,185 por compensaciones debido a daños en bienes inmuebles, $12,301 en ingresos diversos no clasificados y una cifra marginal de $200 por rendimientos de títulos valores.

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Las proyecciones de inversión privada para el cierre de 2026 siguen en revisión, ya que la magnitud de los nuevos proyectos superó las expectativas iniciales de la Autoridad de Planificación del Centro Histórico. “La proyección se quedó baja a comparación de lo que estamos ahorita percibiendo”, puntualizó la funcionaria.