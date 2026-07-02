La divertida metáfora de Alfaro en el Mundial tras ser consultado por una frase poética para cerrar una cita: “Me da vergüenza”

A Alfaro le dan vergüenza sus frases pero el arte es más fuerte que él. pic.twitter.com/c0LD3YPL6S — Marian Herrera (@marianherrrera) July 2, 2026

Las frases de Gustavo Alfaro en sus conferencias de prensa son una auténtica sensación entre los fanáticos. El entrenador argentino tiene un estilo especial a la hora de hablar frente a los medios y sus analogías revolucionaron las redes tras el memorable triunfo en la tanda de penales de Paraguay sobre Alemania en el Mundial 2026. En este contexto, la periodista Sofía Martínez lo sorprendió con una llamativa pregunta relacionada con una cita y el Profesor no se achicó ante el desafío.

En rueda de prensa, la periodista argentina le consultó antes del final de la entrevista “¿Una frase para cerrar una cita? ¿Algo?”. En un principio, Alfaro desestimó la pregunta entre risas: “No... no me hagas tirar, que me da vergüenza. Cuando me pasan todas juntas digo: ‘¿Por qué digo todo?’ No tengo que hablar más”.

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Sofía Martínez concluyó la breve entrevista y le agradeció por la predisposición. Sin embargo, el director técnico de 63 años sorprendió al dejar una frase especial antes de su marcha. “Los arrepentimientos en la vida llegan tarde. Llegan cuando los actos están consumados. No hay que arrepentirse”, recitó el Profesor Alfaro ante la pregunta sobre qué diría para cerrar una cita.

Las metáforas de Gustavo Alfaro en conferencia revolucionan las redes del Mundial (REUTERS/Peter Cziborra)

Una de las analogías de Gustavo Alfaro que revolucionó al Mundial 2026 se produjo tras la igualdad sin goles contra Australia y la espera de la clasificación como una de las mejores terceras. “La manera de crecer es nivelarte para arriba. Entonces, si para nivelarte para arriba, esto es un parto. Y esto es un parto a veces de nalga. No lo voy a decir yo, por las mujeres. Es un parto de nalga, un parto con dolor. Y a veces te viene con el cordón cruzado. Entonces, hay que parir. Estas son cosas que hay que parirlas, hay que sentirlas, hay que vivirlas, hay que experimentarlas y hay que atravesarlas para, en definitiva, después darle para adelante”, afirmó en ese entonces.

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Luego de la clasificación a los octavos de final tras la histórica victoria sobre Alemania, explicó: “Sea Francia o Suecia (los Galos se impusieron 3-0) nos va a costar horrores porque va a ser más difícil que hoy porque el cansancio físico se va a sentir más. Un partido como hoy te da templanza. Hay que pensar positivamente. Las victorias para lo único que sirven es para reafirmar las convicciones, porque en el fútbol se vive a partir del resultado que te da la certeza, pero no la autoridad de sentirte dueño. Por eso dije ‘parto de nalga’. No me cambia nada porque el desafío es más grande. Si nosotros sobrevaloramos esta victoria nos equivocamos porque sí la pensamos”.

En la conferencia de prensa posterior a la victoria por penales frente a los teutones, también remarcó el rendimiento de sus futbolistas. “Tal vez quedemos eliminados en la siguiente fase, pero este partido fue épico y es el poder de transformación que tienen estos muchachos. Los que tenemos enfrente vienen criados en los mejores colegios en Europa y nosotros venimos de la tierra colorada, con padres que hacen mucho sacrificio. Ojalá nosotros pudiésemos tener el avance que tienen ellos (alemanes) que tienen cuatro estrellas. Fue la victoria más grande de mi vida. Fue una mezcla de sangre y épica. Me quedé mucho tiempo en la cancha porque no me daban los ojos para llenarme”, destacó.

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Paraguay buscará un nuevo triunfo histórico contra Francia en los octavos de final (REUTERS/Peter Cziborra)

“Hoy invitaba a la épica y vivimos una tarde épica. El resistir está grabado en nuestra cédula de identidad. El resistir era clave para poder jugar contra ellos. Como les dije antes del partido, quería ver a 26 guerreros cantando el himno y les dije que quería que se retiraran de la cancha con un triunfo épico. Lo que tengo claro es que el corazón de estos jugadores no se entrega. Podemos tener errores, miles de defectos, pero tenemos un corazón que no se rinde nunca. Cuando los grandes calientan motores es mejor agarrarlos en la fase de grupos y cuando aceleran es peor”, añadió posteriormente.

Luego del histórico triunfo contra Alemania en los 16avos de final, Paraguay se medirá contra Francia el próximo sábado 4 de julio desde las 18:00 (hora argentina) en Filadelfia. El ganador de la llave se enfrentará contra el vencedor del cruce entre Canadá y Marruecos.

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